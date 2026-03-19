Organizátoři demonstrace očekávají až 500 tisíc účastníků, což by z akce mohlo udělat jedno z největších veřejných shromáždění v Česku za poslední roky. Dorazit mají lidé z celé republiky. Veřejná akce je podle oznámení podaného na pražském magistrátu plánovaná mezi 15. a 17. hodinou.
Jak se dostat na Letnou
Organizátoři doporučují dorazit s předstihem a ideálně pěšky. Pokud se lidé rozhodnou využít MHD, radí organizátoři následující varianty.
|ZPŮSOB DOPRAVY
|JAK SE DOSTAT NA LETNOU
|Vlak – Hlavní nádraží
|Metro C → Vltavská, poté tramvaj 1 nebo 25 → Letenské náměstí / Sparta
|Vlak – Masarykovo nádraží
|Vlak → Praha-Výstaviště
|Vlak – Smíchovské nádraží
|Tramvaj 12 → Malostranská
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
|Vlak – Praha-Bubny
|Nádraží je hned u metra Vltavská
|Metro
|Hradčanská → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
|Tramvaj
|Linky 1, 8, 25, 26 → Letná
Navíc od 13:00 speciální linka 36 (Hradčanská → Vltavská → Florenc)
|Pěšky
|Od Malostranské, přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy
|Auto
|Doporučeno zaparkovat na P+R na okraji města a pokračovat MHD
|Autobus
|Zájezdové autobusy mají vyhrazené místo pro výstup, poté pěšky na Letnou
Dopravní omezení a doporučení
Kvůli očekávané vysoké účasti mohou podle organizátorů akce nastat výrazné komplikace:
- přetížené stanice metra (zejména Vltavská)
- možné krátkodobé uzavírky vstupů do stanic
- zpoždění tramvají v okolí Letné
- omezení automobilové dopravy
Policie bude na místě dohlížet na bezpečnost.
Proč se demonstruje
Hlavním cílem protestu je vyjádřit nesouhlas s vládou premiéra Andreje Babiše a její politikou. Organizátoři upozorňují zejména na:
- obavy o fungování demokratických institucí
- kritiku údajného zneužívání moci a oslabení pravidel
- požadavek na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií
- výzvu k vyšším výdajům na obranu
- varování před směřováním země po vzoru Maďarska či Slovenska
- Součástí akce je také podpora demokratických hodnot a prezidenta Petr Pavel.