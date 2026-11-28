Zatímco cestující při rekonstrukcích tramvajových tratí řeší především výluky a náhradní dopravu, málokdo se zamýšlí nad tím, kde tráví přestávky lidé, kteří koleje opravují. I oni se potřebují někde najíst, převléknout nebo se schovat před deštěm. A právě k tomu slouží speciální přívěsy dopravního podniku.
„Maringotky slouží jako základní zázemí pracovníků na stavbě, především jako šatny a prostory pro trávení přestávek na jídlo a odpočinek. Zároveň poskytují pracovníkům úkryt v případě nepříznivých klimatických podmínek,“ vysvětluje pro Metro.cz mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
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Uvnitř si zaměstnanci mohou ohřát oběd, umýt ruce nebo se v klidu převléknout. Své místo tu má také základní ruční nářadí. Zázemí pracovníků pak doplňují mobilní toalety rozmístěné na staveništi.
Některé pamatovaly ještě rok 1989
Maringotky jsou součástí vozového parku u dlouhé roky. „Původní maringotky, z nichž některé pocházely již z roku 1989, byly na konci své životnosti, a proto bylo nutné přistoupit k jejich obnově,“ upřesňuje Řehková.
Nové maringotky jsou postavené na standardních přívěsových podvozcích, jejich vybavení si ale dopravní podnik nechal přizpůsobit vlastním potřebám. Určoval například počet a rozmístění oken, topidla i další příslušenství.
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Co ovšem na nových maringotkách zaujme kolemjdoucí nejvíce, je jejich vzhled. Dopravní podnik se totiž rozhodl, že ani obyčejné stavební zázemí nemusí vypadat nudně. A inspiraci nemusel hledat daleko.
„Jedná se o streetartový motiv, který jsme vytvořili ve spolupráci s naší grafickou agenturou. Maringotky jsou využívány výhradně při rekonstrukcích tramvajových tratí, a proto jsme jejich vizuální podobu tematicky propojili právě s pražskými tramvajemi,“ popisuje Řehková.
Každý obytný přívěs je věnován jinému typu tramvaje. Na jejich bocích tak můžete poznat například legendární T3 nebo modernější nízkopodlažní tramvaj 15T.