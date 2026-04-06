Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Autor: Marek Peška
  4:51
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City a novému nádraží. O rok později pražští radní schválili, že ji hlavní město věnuje Mladé Boleslavi a Národnímu technickému muzeu. Ikonická lávka leží dál v poli na okraji středočeského města a v deponii železničního muzea v Chomutově.
Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Lávka, která od 30. let minulého století spojovala Radlice se Smíchovem.
Město Mladá Boleslav chce smíchovskou lávku umístit na kamenné pilíře, které...
Historická Radlická lávka má najít nové využití. Město Mladá Boleslav s ní počítá v rámci nové cyklostezky, má překlenout řeku Jizeru. Část lávky získalo také Národní technické muzeum, které ji začlení do své pobočky v Chomutově. Ani z jednoho místa ovšem nepřicházejí uspokojivé zprávy.

Lávka pro cyklisty „v plenkách“

„Ukázalo se, že její umístění přes Jizeru nebude tak jednoduché už kvůli řešení majetkových vztahů ohledně pilířů, na nich by měla stát. Především to ale musí jít ruku v ruce s revitalizací celé lokality, aktuálně je v rozpočtu města počítáno s projektovou dokumentací na cyklostezku, která k lávce povede,“ říká pro deník Metro tisková mluvčí města Mladá Boleslav. Radlická lávka by podle ní měla stát na pilířích bývalé železniční vlečky do bývalého lihovaru.

„Nicméně v tuhle chvíli je to místo dost nepřístupné a zarostlé, s tím souvisí právě ta potřeba nejprve revitalizovat okolí řeky a vybudovat cyklostezku. Vizualizace zatím žádná nevznikla, projekt je opravdu v plenkách. Problém je také to, že je to záplavová oblast, a staré pilíře už nesplňují současné normy, především co do výšky, takže budou patrně nutné stavební úpravy, navíc jsou ve vlastnictví Českých drah,“ říká mluvčí Mladé Boleslavi.

Majitel pilířů o záměru Mladé Boleslavi nic neví

O tom, kde by lávka měla stát, ovšem majitel pilířů, tedy České dráhy (ČD), nic neví. „K uvedené záležitosti v tuto chvíli nemáme bližší informace. České dráhy nebyly ze strany města Mladá Boleslav v této věci dosud osloveny, a proto se k uvedenému záměru ani k informacím o dotčeném pilíři nemůžeme blíže vyjádřit,“ odpovídá tisková mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Pokud budou peníze, tak v roce 2028

Kratší část historické ocelové příhradové lávky putovala také do Chomutova. „Stane součástí nového vstupu do Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově. Pakliže Národní technické muzeum získá finanční prostředky, bude projekt dokončen v roce 2028,“ doplnila mluvčí muzea Jana Dobisíková.

Projekt nového vstupu řeší dosud problematický přístup do areálu, kdy návštěvníci musejí depozitář obcházet složitou trasou. Nový vstup zajistí přímé pěší propojení z parkoviště obchodního centra přímo do jedné z rotund, kde vznikne moderní návštěvnické centrum. Lávka tvořená dvěma poli o délce přibližně 14,5 metru bude na straně parkoviště doplněna železobetonovým schodištěm a rampou umožňující bezbariérový přístup.

  • Radlická lávka, která se nacházela nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem zmizela v říjnu 2023. Ustoupit musela kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City a nového pro Prahu důležitého dopravního uzlu, kde se potkají vlakové a autobusové spoje.
  • Deník Metro, který osud této technické památky sledoval, ještě před demontáží přišel se zprávou, že o lávku projevil zájem velmi sledovaný výtvarník David Černý. Ten ji chtěl umístit nedaleko nádraží. Mezi svou galerii, která vznikla v rámci developerského projektu Lihovar Smíchov, a multižánrovým prostorem MeetFactory.
  • Radlická lávka byla postavena v roce 1929 takzvaným nýtováním, což je technologie, která se dnes už nepoužívá. Takto byly postaveny například železniční most pod Vyšehradem nebo petřínská rozhledna. Konstrukci vyrobila slavná fabrika Českomoravská-Kolben-Daněk, která po znárodnění používala zkratku ČKD.
  • Je jednou z posledních nýtovaných staveb v Česku. O budoucnosti lávky, která si například zahrála a byla součástí hlavní upoutávky k seriálu 30 případů majora Zemana, v září 2024 mluvil také náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. „Zachování této technické památky je nejen vyjádřením úcty k historii, ale také příkladem udržitelného přístupu k velkým stavbám. I zde ukazujeme, že historické stavby mohou sloužit budoucím generacím,“ řekl tehdy Hřib.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

