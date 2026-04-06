Historická Radlická lávka má najít nové využití. Město Mladá Boleslav s ní počítá v rámci nové cyklostezky, má překlenout řeku Jizeru. Část lávky získalo také Národní technické muzeum, které ji začlení do své pobočky v Chomutově. Ani z jednoho místa ovšem nepřicházejí uspokojivé zprávy.
Lávka pro cyklisty „v plenkách“
„Ukázalo se, že její umístění přes Jizeru nebude tak jednoduché už kvůli řešení majetkových vztahů ohledně pilířů, na nich by měla stát. Především to ale musí jít ruku v ruce s revitalizací celé lokality, aktuálně je v rozpočtu města počítáno s projektovou dokumentací na cyklostezku, která k lávce povede,“ říká pro deník Metro tisková mluvčí města Mladá Boleslav. Radlická lávka by podle ní měla stát na pilířích bývalé železniční vlečky do bývalého lihovaru.
„Nicméně v tuhle chvíli je to místo dost nepřístupné a zarostlé, s tím souvisí právě ta potřeba nejprve revitalizovat okolí řeky a vybudovat cyklostezku. Vizualizace zatím žádná nevznikla, projekt je opravdu v plenkách. Problém je také to, že je to záplavová oblast, a staré pilíře už nesplňují současné normy, především co do výšky, takže budou patrně nutné stavební úpravy, navíc jsou ve vlastnictví Českých drah,“ říká mluvčí Mladé Boleslavi.
Majitel pilířů o záměru Mladé Boleslavi nic neví
O tom, kde by lávka měla stát, ovšem majitel pilířů, tedy České dráhy (ČD), nic neví. „K uvedené záležitosti v tuto chvíli nemáme bližší informace. České dráhy nebyly ze strany města Mladá Boleslav v této věci dosud osloveny, a proto se k uvedenému záměru ani k informacím o dotčeném pilíři nemůžeme blíže vyjádřit,“ odpovídá tisková mluvčí ČD Vanda Rajnochová.
Pokud budou peníze, tak v roce 2028
Kratší část historické ocelové příhradové lávky putovala také do Chomutova. „Stane součástí nového vstupu do Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově. Pakliže Národní technické muzeum získá finanční prostředky, bude projekt dokončen v roce 2028,“ doplnila mluvčí muzea Jana Dobisíková.
Projekt nového vstupu řeší dosud problematický přístup do areálu, kdy návštěvníci musejí depozitář obcházet složitou trasou. Nový vstup zajistí přímé pěší propojení z parkoviště obchodního centra přímo do jedné z rotund, kde vznikne moderní návštěvnické centrum. Lávka tvořená dvěma poli o délce přibližně 14,5 metru bude na straně parkoviště doplněna železobetonovým schodištěm a rampou umožňující bezbariérový přístup.
