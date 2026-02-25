Novou trať na Dvoreckém mostě dnes projel měřicí vůz #5521, který si díky své barvě vysloužil přezdívku „Pomeranč“. Speciálně upravený pracovní vůz zkontroloval průjezdnost zcela nové tramvajové trati a především stav trolejového vedení. Právě tyto zkoušky rozhodnou o tom, kdy se na most vydají běžné linky s cestujícími.
Už v polovině ledna most prověřilo osm plně naložených nákladních vozidel. Podle tehdejších oficiálních vyjádření dopadly zatěžkávací zkoušky podle předpokladů.
Otevření? V zákulisí už zaznělo konkrétní datum
Pokud i další technické zkoušky dopadnou na výbornou, první cestující by se přes Vltavu mohli svézt už zhruba za měsíc a půl. V kuloárech se dokonce mluví o konkrétním datu otevření.
Zdroj deníku Metro zmiňuje, že slavnostní otevření mostu by mělo proběhnout v pátek 17. dubna a pravidelné tramvajové linky by se na mostě mohly objevit od následujícího dne. Investor stavby, kterým je hlavní město Praha, ale spekulace zatím nepotvrdil. „V tuto chvíli máme sice pracovní termín, ale žádné oficiální datum jsme zatím nekomunikovali,“ uvedl pro deník Metro mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Stavba se blíží finále
Stavba mostu, který propojí břehy Smíchova a Podolí, byla zahájena v září 2022. Projekt se tak blíží do finále po téměř čtyřech letech, ačkoliv původní předpoklad činil zhruba dva a půl roku. Název „Dvorecký most“ mezitím potvrdila i anketa hlavního města.
Po mostě mají jezdit dvě tramvajové linky a několik autobusových spojů, čímž se výrazně zlepší propojení obou břehů Vltavy. Zároveň se počítá i tím, že most budou využívat cyklisté, chodci i záchranné složky.
Pionýr mezi tramvajemi