Gymnázium, lyceum, nebo třeba obchodní akademie? Výběr střední školy patří mezi důležitá rozhodnutí deváťáků a jejich rodičů. Zatímco o některé pražské školy bývá velký zájem, jinde se v prvním kole přijímacího řízení nepodaří obsadit všechna nabízená místa.
Vodítkem při výběru mohou být výsledky loňských přijímaček. Data Cermatu za rok 2026 ukazují, že i na některé maturitní obory v hlavním městě se dostali uchazeči s poměrně nízkým počtem bodů z jednotné přijímací zkoušky.
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Důležité však je, že nejnižší počet bodů přijatého uchazeče neznamená automatickou hranici pro přijetí. Školy mohou zohledňovat také další kritéria a situace se každý rok mění.
Na gymnázium i s 29 body
Mezi čtyřletými gymnázii měla nejnižší bodové minimum Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně v Praze 10. Do gymnaziálního oboru se zde dostal i uchazeč, který získal v součtu testů z českého jazyka a matematiky 29 bodů ze 100 možných. Škola přijala 21 uchazečů a po prvním kole jí zůstalo devět nenaplněných míst.
Vše na jednom místě
Na stejné škole se mohli zájemci hlásit také na technické lyceum. Tam činil nejnižší výsledek přijatého uchazeče 30 bodů. Přijato bylo 27 uchazečů a tři místa zůstala po prvním kole volná.
Další relativně nízké minimum mezi sledovanými běžnými čtyřletými gymnázii zaznamenala Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium v ulici V úžlabině, kde uspěl i uchazeč se 42 body.
Stejná škola, jiné požadavky
Rozdíly nejsou jen mezi jednotlivými školami, ale také mezi obory jedné instituce. Příkladem je Obchodní akademie Vinohradská. Zatímco v jejích ekonomických oborech dosáhl nejméně úspěšný přijatý uchazeč 39 bodů, na ekonomickém lyceu činilo minimum 48 bodů.
Ještě nižší výsledky se objevily u některých dalších maturitních oborů. Střední škola podnikání a gastronomie v Praze 9 přijala ve skupině podnikání, hotelnictví a cestovního ruchu i uchazeče s 20 body. V humanitní a sociální skupině bylo minimum 23 bodů.
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To však neznamená, že by se na tyto školy dostal každý s podobným výsledkem. Záleží na konkrétním oboru, počtu zájemců i dalších podmínkách přijímacího řízení.
Přehled: Kde v Praze přijali uchazeče s nižším počtem bodů
Následující tabulka zachycuje vybrané veřejné střední školy v Praze a výsledky prvního kola přijímacího řízení 2026. Uvádí nejnižší počet bodů z češtiny a matematiky, se kterým byl některý z uchazečů přijat, a počet nenaplněných míst po prvním kole.
Při procházení tabulky je třeba věnovat pozornost typu školy. Některé z uvedených institucí jsou určeny žákům se sluchovým nebo zrakovým postižením, další nabízejí sportovní přípravu.
Takové školy proto nelze automaticky považovat za záložní variantu pro každého deváťáka. Uchazeči si musí předem ověřit podmínky přijetí i případné další požadavky.
|Škola a adresa
|Minimum ČJ + MA
|Nenaplněná místa
|Čtyřletá gymnázia
|SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně, Na Třebešíně 2299
|29 bodů
|9
|Gymnázium pro sluchově postižené, Ječná 530*
|41 bodů
|0
|SPŠ elektrotechnická a gymnázium, V úžlabině 320
|42 bodů
|3
|Gymnázium se sportovní přípravou Šeberov, V ladech 6*
|43 bodů
|6
|Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 591*
|44 bodů
|5
|Lycea
|SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně – technické lyceum
|30 bodů
|3
|SOŠ logistiky a podnikání, Učňovská 100 – obecné lyceum
|42 bodů
|5
|OA Vinohradská, Vinohradská 1971 – ekonomické lyceum
|48 bodů
|0
|Obchodní akademie a ekonomické obory
|Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 591*
|36 bodů
|12
|OA Vinohradská, Vinohradská 1971
|39 bodů
|1
|OA a Gymnázium Bubeneč, Krupkovo náměstí 26
|51 bodů
|0
|Podnikání, hotelnictví a cestovní ruch
|SŠ pro sluchově postižené, Holečkova 104*
|13 bodů
|2
|SŠ podnikání a gastronomie, Za Černým mostem 362
|20 bodů
|2
|Hotelová škola, Vršovická 564
|29 bodů
|2
|Humanitní, pedagogické, sociální a bezpečnostní obory
|SŠ podnikání a gastronomie, Za Černým mostem 362
|23 bodů
|0
|Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 591*
|26 bodů
|7
|Jedličkův ústav a školy, V pevnosti 13*
|30 bodů
|4
* Školy se speciálním či sportovním zaměřením: je nutné ověřit, pro koho je konkrétní obor určen a jaké má další podmínky přijetí. Názvy škol jsou zkráceny.
Jak vybrat střední školu pro rok 2027?
Při výběru střední školy se vyplatí sledovat nejen výsledky předchozích přijímaček, ale také počet přijímaných žáků, zájem o konkrétní obor a kritéria hodnocení.
Historická bodová minima mohou napovědět, kde měli v minulém roce šanci také uchazeči s nižším výsledkem. Nejsou však předpovědí, kolik bodů bude k přijetí potřeba v roce 2027.