Na gymnázium stačilo i 29 bodů. Přehled pražských škol, kde byla nižší hranice přijetí

Autor: Metro.cz
  19:08
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Kam po devítce? Výběr střední školy zaměstná celou rodinu ještě před samotnými přijímačkami. | foto: prijimackykrokzakrokem.cz

Přijímačky na střední školy se blíží a deváťáci začínají řešit, kam podat přihlášku. Ne každý přitom musí dosáhnout vysokého počtu bodů, aby se dostal na maturitní obor. V Praze loni uspěli i uchazeči s méně než 30 body z češtiny a matematiky. Podívejte se, na kterých školách byla nejnižší bodová minima a co z výsledků vyplývá pro přijímačky 2027.

Gymnázium, lyceum, nebo třeba obchodní akademie? Výběr střední školy patří mezi důležitá rozhodnutí deváťáků a jejich rodičů. Zatímco o některé pražské školy bývá velký zájem, jinde se v prvním kole přijímacího řízení nepodaří obsadit všechna nabízená místa.

Vodítkem při výběru mohou být výsledky loňských přijímaček. Data Cermatu za rok 2026 ukazují, že i na některé maturitní obory v hlavním městě se dostali uchazeči s poměrně nízkým počtem bodů z jednotné přijímací zkoušky.

Přijímačky na střední školy 2027: Kdy podat přihlášku a kdy budou zkoušky? Přehled termínů

Důležité však je, že nejnižší počet bodů přijatého uchazeče neznamená automatickou hranici pro přijetí. Školy mohou zohledňovat také další kritéria a situace se každý rok mění.

Na gymnázium i s 29 body

Mezi čtyřletými gymnázii měla nejnižší bodové minimum Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně v Praze 10. Do gymnaziálního oboru se zde dostal i uchazeč, který získal v součtu testů z českého jazyka a matematiky 29 bodů ze 100 možných. Škola přijala 21 uchazečů a po prvním kole jí zůstalo devět nenaplněných míst.

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Na stejné škole se mohli zájemci hlásit také na technické lyceum. Tam činil nejnižší výsledek přijatého uchazeče 30 bodů. Přijato bylo 27 uchazečů a tři místa zůstala po prvním kole volná.

Další relativně nízké minimum mezi sledovanými běžnými čtyřletými gymnázii zaznamenala Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium v ulici V úžlabině, kde uspěl i uchazeč se 42 body.

Stejná škola, jiné požadavky

Rozdíly nejsou jen mezi jednotlivými školami, ale také mezi obory jedné instituce. Příkladem je Obchodní akademie Vinohradská. Zatímco v jejích ekonomických oborech dosáhl nejméně úspěšný přijatý uchazeč 39 bodů, na ekonomickém lyceu činilo minimum 48 bodů.

Ještě nižší výsledky se objevily u některých dalších maturitních oborů. Střední škola podnikání a gastronomie v Praze 9 přijala ve skupině podnikání, hotelnictví a cestovního ruchu i uchazeče s 20 body. V humanitní a sociální skupině bylo minimum 23 bodů.

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To však neznamená, že by se na tyto školy dostal každý s podobným výsledkem. Záleží na konkrétním oboru, počtu zájemců i dalších podmínkách přijímacího řízení.

Přehled: Kde v Praze přijali uchazeče s nižším počtem bodů

Následující tabulka zachycuje vybrané veřejné střední školy v Praze a výsledky prvního kola přijímacího řízení 2026. Uvádí nejnižší počet bodů z češtiny a matematiky, se kterým byl některý z uchazečů přijat, a počet nenaplněných míst po prvním kole.

Při procházení tabulky je třeba věnovat pozornost typu školy. Některé z uvedených institucí jsou určeny žákům se sluchovým nebo zrakovým postižením, další nabízejí sportovní přípravu.

Takové školy proto nelze automaticky považovat za záložní variantu pro každého deváťáka. Uchazeči si musí předem ověřit podmínky přijetí i případné další požadavky.

Nejnižší výsledky přijatých podle typu studia
Škola a adresaMinimum ČJ + MANenaplněná místa
Čtyřletá gymnázia
SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně, Na Třebešíně 229929 bodů9
Gymnázium pro sluchově postižené, Ječná 530*41 bodů0
SPŠ elektrotechnická a gymnázium, V úžlabině 32042 bodů3
Gymnázium se sportovní přípravou Šeberov, V ladech 6*43 bodů6
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 591*44 bodů5
Lycea
SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně – technické lyceum30 bodů3
SOŠ logistiky a podnikání, Učňovská 100 – obecné lyceum42 bodů5
OA Vinohradská, Vinohradská 1971 – ekonomické lyceum48 bodů0
Obchodní akademie a ekonomické obory
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 591*36 bodů12
OA Vinohradská, Vinohradská 197139 bodů1
OA a Gymnázium Bubeneč, Krupkovo náměstí 2651 bodů0
Podnikání, hotelnictví a cestovní ruch
SŠ pro sluchově postižené, Holečkova 104*13 bodů2
SŠ podnikání a gastronomie, Za Černým mostem 36220 bodů2
Hotelová škola, Vršovická 56429 bodů2
Humanitní, pedagogické, sociální a bezpečnostní obory
SŠ podnikání a gastronomie, Za Černým mostem 36223 bodů0
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 591*26 bodů7
Jedličkův ústav a školy, V pevnosti 13*30 bodů4

* Školy se speciálním či sportovním zaměřením: je nutné ověřit, pro koho je konkrétní obor určen a jaké má další podmínky přijetí. Názvy škol jsou zkráceny.

Jak vybrat střední školu pro rok 2027?

Při výběru střední školy se vyplatí sledovat nejen výsledky předchozích přijímaček, ale také počet přijímaných žáků, zájem o konkrétní obor a kritéria hodnocení.

Historická bodová minima mohou napovědět, kde měli v minulém roce šanci také uchazeči s nižším výsledkem. Nejsou však předpovědí, kolik bodů bude k přijetí potřeba v roce 2027.

Střední školy
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