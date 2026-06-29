Nyní chystaný volnočasový areál pro kola, skateboardy či koloběžky dostává zcela nový rozměr a má potenciál zařadit se mezi nejvýznamnější svého druhu nejen v Praze, ale i v celé České republice. O tom, jak se odvážný sportovní sen mění v realitu, jsme si povídali s místostarostkou Prahy 11 Zuzanou Böhmovou.
O Adrenalin parku se mluví už dlouho. V jaké fázi je projekt nyní a kdy se konečně dočkáme prvního kopnutí do země?
Máte pravdu, první studie vznikla už v roce 2018, díky čemuž nám hlavní město svěřilo potřebné pozemky u křižovatky ulic Mírového hnutí a K Horkám. Původní plány z minulého vedení však bylo nutné od základu zmodernizovat a přizpůsobit dnešním trendům. V roce 2024 proto vznikla zbrusu nová architektonická studie. V současné době usilovně pracujeme na projektové dokumentaci a naším jasným cílem je mít do konce roku 2026 v ruce stavební povolení. Hned poté se rozběhne soutěž na zhotovitele a samotná stavba.
V čem přesně bude tento areál tak výjimečný?
Bude to naprostá pecka, na kterou můžeme být na Jižním Městě hrdí! Navrhli jsme areál, který bude nejen unikátním skateparkem v Praze, ale především jediným v celé České republice, který bude mít oficiální olympijské standardy. Části jako velký bazén (bowl) a závodní plaza jsou vyprojektovány speciálně tak, aby splňovaly přísná mezinárodní kritéria pro oficiální kvalifikační závody na olympijské hry. Chceme sem na Jižák přitáhnout absolutní českou i světovou profesionální špičku. Zároveň ale nezapomínáme na naše kořeny – takzvaná skateplaza je inspirována nedalekým vnitroblokem Blankyt, kde v 90. letech vznikala první místní skejtová komunita. Chybět nebude ani bezpečně koncipovaný pumptrack nebo plocha pro legální graffiti.
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Prý se v areálu dočkáme i čistého umění?
Ano, s architekty projekt neustále posouváme dopředu. Nejnověji dostane celá plocha plazy organičtější tvar a uvažujeme o tom, že do skateparku zakomponujeme přímo umělecké dílo, takové skulptury. Chceme ukázat, že sport a street kultura k sobě neodmyslitelně patří. Celé zázemí bude mít navíc obrovský sociální rozměr. Vedle dominantní vyhlídkové věže v objektu plánujeme nízkoprahové centrum pro práci s mládeží. Chceme dát dětem ze sídliště bezpečné útočiště a prostor pro smysluplné trávení volného času pod dohledem.
U takto velkých areálů se lidé z okolí někdy obávají hluku nebo toho, že půjde o neosobní betonové moře. Jak jste se s tímto popasovali?
Na ohleduplnost k sousedům a ekologii jsme kladli extrémní důraz. Nečekáme, až si někdo bude stěžovat. Na základě doporučení hygienické stanice rovnou do projektu integrujeme moderní prosklenou protihlukovou stěnu podél hlavního bazénu (WS-Pool), která hluk spolehlivě odstíní, ale přitom opticky prostor nezavře. Co se týče ekologie, park bude skvělým příkladem udržitelné modrozelené infrastruktury. Víme, že půda v tomto místě není ideální pro zasakování, dešťovou vodu proto budeme akumulovat v retenčních nádržích. Tuto „šedou vodu“ následně kompletně využijeme na splachování toalet v zázemí a v horkém létě na zalévání trávníků a stromů. V rámci projektu totiž počítáme s výsadbou nové zeleně.
Co byste tomuto ambicióznímu projektu popřála závěrem?
Naše sportovní komunita a mladí lidé na Jižním Městě na podobný prostor čekají doslova desítky let. Mám obrovskou radost, že se nám pod hlavičkou Pirátů daří stavět projekt, který bude chloubou celé České republiky. Přeji mu hladký průběh schvalování a věřím, že se brzy stane živým srdcem celého Jižního Města!
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