Poklepáním základního kamene zahájila Praha 6 stavbu Areálu kolečkových sportů v oblíbeném volnočasovém parku Ladronka. Nové sportoviště s celoročním provozem nabídne špičkové zázemí pro širokou veřejnost i vrcholové sportovce.
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„S investicemi do sportovní infrastruktury to v Praze 6 myslíme vážně. Společně s probíhající výstavbou krytého bazénu na Petynce jde celkově o 700 milionů korun, za které vybudujeme možnost sportování pro závodníky i amatéry napříč věkovým spektrem,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
Výstavba bruslařského oválu je jedním z kroků v naplňování dlouhodobého koncepčního Plánu pro Ladronku, jehož cílem je modernizace celého území, vytvoření komplexního volnočasového areálu s odpovídajícím zázemím, ale také zvýšení bezpečnosti i komfortu návštěvníků.
Plán vznikal participativními procesy se zapojením veřejnosti i místních spolků. „Přesunem části bruslařů na nové specializované dráhy výrazně uvolníme ostatní trasy v parku, čímž se zamezí případným kolizím mezi rychlobruslaři, začátečníky a pěšími,“ uvádí Jiří Lála, zastupitel pověřený významnými investicemi městské části.
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Mimo dobu konání oficiálních závodů a tréninků bude celý areál zdarma přístupný veřejnosti pod dohledem správce. Kromě stavby areálu Praha 6 připravuje také projekt na rozšíření stávajících bruslařských drah ve stopě stávajícího in-line areálu na Bělohorské pláni.
Pro mladé talenty i mezinárodní šampionáty
Zahájení stavby vítá i Česká unie kolečkových sportů. Pražské kluby dosud postrádaly adekvátní tréninkové prostory a musely se dělit o běžné veřejné stezky. „Nový areál umožní nábory mládeže a bezpečný trénink pod vedením zkušených trenérů. Díky světovým parametrům dráhy se zde budou moci konat nejen domácí závody, ale i mezinárodní soutěže včetně mistrovství Evropy či světa,“ vítá stavbu prezident unie Martin Máčel.
Možnost tréninku na špičkové úrovni kvituje i pětinásobný mistr světa v in-line bruslení a olympijský vítěz v rychlobruslení Metoděj Jílek, pro něhož bude nový areál ideální tréninkovou příležitostí v domácích podmínkách.
Za rok hotovo
Budování areálu potrvá 12 měsíců. Investorem je městská část, která za realizaci zaplatí přes 100 milionů korun. Dodavatelem stavby je společnost Metrostav CZ, vítěz výběrového řízení.
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„Nový areál na Ladronce je zajímavý svými specifickými technickými nároky. Tvoří ho výuková plocha a dva ovály – 200metrová závodní dráha s klopenými oblouky a speciálním povrchem pro kolečkové bruslení, navržená podle požadavků světové organizace kolečkových sportů, a vnější, přibližně 400metrový okruh. Za pozornost stojí také objekt zázemí s fasádou z perforovaných betonových panelů,“ uvedl Lukáš Radil, ředitel Provozu inženýrských staveb společnosti Metrostav CZ. Doplnil, že součástí projektu jsou i rozsáhlé vegetační úpravy, včetně výsadby 85 stromů, stovek keřů, trvalek i cibulovin.
Co areál nabídne: