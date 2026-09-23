Na Ládví otevřou vědu pod širým nebem. Nová stezka ukáže, co se děje uvnitř atomu

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:44
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ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Jak velký je atom a co se stane, když světlo rozložíme na jednotlivé barvy? Odpovědi nabídne nová naučná stezka Akademie věd ČR v Praze 8. Její interaktivní exponáty si návštěvníci poprvé prohlédnou v pátek 25. září při slavnostním otevření.

Vědecké jevy, které si člověk jen těžko představí z učebnice, přiblíží nová naučná stezka v areálu Akademie věd ČR na Ládví. Slavnostně se otevře v pátek 15. září 2026 v 16 hodin před Fyzikálním ústavem AV ČR v ulici Pod Vodárenskou věží.

Co se děje uvnitř atomu? Na Ládví otevřou vědeckou stezku, kterou si vyzkoušíte

Pro děti i dospělé

Stezka nabídne sedm interaktivních exponátů. Návštěvníci se díky nim seznámí například s binární soustavou, setrvačností, stavbou atomu nebo rozkladem světla na barevné spektrum. Projekt představuje také práci vědeckých ústavů, které v areálu na Ládví a v Kobylisích působí. Určený je dětem i dospělým.

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„Chceme přibližovat a otevírat vědu lidem, kteří žijí v okolí pracovišť Akademie věd. Věřím, že si veřejnost užije pestrost exponátů, která podle mě odráží to, jak rozmanitá, fascinující a důležitá je současná věda – stejně jako výzkum, který tady na Ládví vzniká,“ říká Soňa Ehlerová, členka Akademické rady a předsedkyně Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR.

Mapa naučné stezky

Věda místo obyčejných informačních panelů

Za stezkou stojí sedm ústavů Akademie věd ČR. Fyzikální ústav, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Ústav fotoniky a elektroniky, Ústav fyziky plazmatu, Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace a Ústav termomechaniky. Chtěly vytvořit místo, kde se lidé mohou s vědou setkat při běžné procházce čtvrtí.

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„Rozhodně nejde jen o suché informační panely, ale často o pozoruhodné experimenty, které veřejnosti umožní nahlédnout hlouběji do světa vědy. Myslím, že původní myšlenku se podařilo překonat a opravdu budujeme science centrum pod širým nebem. Věřím, že dětem, studentům i dospělým zájemcům se stezka bude líbit a že v budoucnu ji rozšíříme o další interaktivní exponáty,“ zdůrazňuje Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Otevření stezky je součástí Noci vědy. Doprovodí ho vědecká show Úžasného divadla fyziky. Pro základní a střední školy budou připravené také pracovní listy k jednotlivým exponátům.

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