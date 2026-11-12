Na letiště nově za 78 korun. FlixBus vás z centra Prahy doveze za půl hodiny

Dopravu na pražské Letiště Václava Havla zajišťuje několik státních i soukromých linek. K běžným linkám pražské MHD se ode dneška přidává také soukromý dopravce FlixBus. Doplňuje tak RegioJet nebo BusAir.
„Kyvadlový autobus FlixBus představuje novou kvalitu služeb pro dopravu na letiště Praha. Jedná se o specializovanou linku, která přepravuje cestující z centra Prahy na letiště nejrychlejším způsobem, po celý den, od časného rána do pozdních nočních hodin. Spolu s našimi stávajícími spojeními z více než deseti českých měst usnadňuje dopravu na letiště všem. Očekáváme, že linka osloví i obchodní cestující, kteří ocení pohodlí, zásuvky a Wi-Fi na palubě,“ říká Michał Leman, viceprezident společnosti Flix pro region Europe East.
|
Z hlavního nádraží začala na pražské letiště jezdit nová soukromá linka BusAir
- Provoz kyvadlového autobusu FlixBus z Florence začíná už ve 3:40 ráno a poslední večerní spoj vyráží ve 22:40.
- V opačném směru, tedy z letiště do centra, vyjíždějí autobusy v rozmezí od 4:15 do 23:15, přičemž jízdní doba rovněž nepřesáhne 30 minut.
- Jízdní řád byl sestaven s ohledem na hlavní odletové a příletové vlny, aby cestujícím zajistil maximálně plynulou návaznost na jejich lety.
Dálkové spoje na letiště Praha
Nabídku spojení mezi Florencí a letištěm navíc rozšiřují také dálkové linky mířící do českých regionů, které na nádraží rovněž zastavují, dohromady jde o dalších 12 spojů za den. Napojení pražského letiště na regiony je tak již nyní velmi silné.
- FlixBus zajišťuje přímé spoje na letiště například z Brna, Olomouce, Ostravy, Karlových Varů, Liberce, Mostu, Hradce Králové nebo Plzně.
- Nová kyvadlová linka tuto síť vhodně doplňuje o časté odjezdy přímo ze středu hlavního města a vytváří tak komfortní přestupní uzel pro pasažéry z dalších koutů republiky.
|
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Doprava na Letiště Václava Havla
Cestující mířící z centra Prahy na Letiště Václava Havla mají k dispozici několik možností dopravy.
- Trolejbusová linka 59 jezdí od stanice Veleslavín na lince metra A, autobusová linka 100 z konečné metra B Zličín a 191 ze zastávky metra B Anděl. Jízdné se pohybuje od 39 do 50 korun, v závislosti na čase.
- Další možností je RegioJet, který vypravuje autobusy z Florence mířící na Terminál 1 až 18x denně. Cena jízdenky je 100 Kč.
- Od 26. října jezdí z hlavního nádraží spoj BusAir, jehož jízdenka stojí 125 korun a platí 24 hodin.
- Z hlavního nádraží jezdí také Airport Express provozovaný Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Jízdenka stojí 200 Kč.