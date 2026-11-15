Kanceláří Poslanecké sněmovny nebo jezuitského komplexu s chrámem svatého Mikuláše si na hlavním náměstí Malé Strany asi všimnete. Jedno tajemství ale zůstává chodcům na chodníku skryté. Museli byste se totiž dívat očima ptáků.
Zaostřete na 36/22
Nedávno jsem vás vzal na zvonici svatomikulášského chrámu. Představili jsme si nejen samotnou zvonici a byt věžníka, který kdysi obsluhoval hodinový strojek a zároveň z výšky hlídal, zda někde v Praze nehoří.
Především jsme si ale ukázali nově upravenou návštěvní expozici, jejíž součástí je také tajná pozorovatelna komunistické Státní bezpečnosti. Ta z nejvyššího patra zvonice sledovala americké a tehdejší západoněmecké velvyslanectví i pohyb osob v okolí.
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Z ochozu zvonice ve výšce kolem 65 metrů mohou návštěvníci obdivovat malostranské střechy, Pražský hrad a zblízka také kopuli chrámu. Pokud se pozorně zadívají na stavby a ruch pod sebou, možná je zaujme modrá plocha na terase domu na Malostranském náměstí 36/22.
Jde o dvoupatrový dům mezi Malostranskou besedou a Kaiserštejnským palácem. V jeho horním patře kdysi bydlel sochař Josef Nálepa (1936 až 2012), kterému patřil i zmiňovaný bazén. Sochař se mohl pochlubit světovou raritou. Byl totiž jediným člověkem na světě, kterému slavný španělský malíř Salvador Dalí dovolil vytvořit svou bustu.
Dalí ho pustil do ateliéru
Nálepa se s Dalím seznámil ve Španělsku v roce 1974. Pozval ho do svého ateliéru a nechal si od něj vymodelovat portrét z hlíny. Nikdo jiný před ním ani po něm takovou výsadu nedostal.
Josef Nálepa býval mistrem Československa ve vodním lyžování a právě při jedné akci ve Španělsku narazil na extravagantního umělce. Shodou okolností měl s sebou v autě i českou sochařskou hlínu. Dalího musel chvíli přemlouvat, výsledkem však byl pozoruhodný portrét muže, jehož obrazy, kresby i sochy udivují svět dodnes.
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Nálepa vzpomínal, že z pohledu sochaře šlo o mimořádně rychlé modelování. Dalí mu totiž věnoval pouhou hodinu a půl. Po několika drobných úpravách detailů byl ale s výsledkem spokojen.
Až budete ze zvonice svatého Mikuláše na Malé Straně pozorovat dění dole, zaostřete také na Nálepův bazén. Nejlepší výhled je z úplně horního patra, kde kdysi vysedávali příslušníci StB. Jeho modrá hladina v sobě možná dodnes odráží i dávné španělské moře…