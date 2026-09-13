„Fuj, to sem se lekl. Támhle někdo stojí!“ Muže zkracujícího si v podvečerním šeru cestu domů přes hřbitov vystrašila postava ženy. Příhoda z letošního léta se odehrála v malé obci na Vysočině. Mohla se ale stát i v Praze. Na Malvazinkách.
Místo posledního odpočinku nahoře nad Smíchovem dobře znám. Vede tudy jedna z mých mnoha běžeckých tras. V tropických letních dnech tu najdu nejen já, ale i ostatní příchozí stinné útočiště před žhnoucím sluncem. Vysoké letité stromy kryjí naprostou většinu zdejších cest, navíc tu jste dost daleko od rušnější Peroutkovy ulice i dole se vinoucí, ještě frekventovanější Radlické.
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Na smíchovském hřbitově se prodává hrobka s kaplí. Stojí jako garsonka
Kolem Karla Gotta, krevních skupin až k barevným hrobům
Dá se tady naběhat zhruba kilometrový okruh podél celé hřbitovní zdi. Obyčejně od vchodu zamířím vlevo až k urnovému úložišti (nebo urnové zdi, chcete-li) a podél něho dál až na západní roh hřbitova, pak kolem Karla Gotta k brance u Peroutkovy ulice a zpět kolem honosných hrobek, včetně exprezidenta Antonína Novotného a objevitele krevních skupin Jana Janského, zase k hlavnímu vstupu.
Právě ta část trasy za urnovým hájem je nejpestřejší. Běžíte tam kolem území romských hrobů, už jsem o nich kdysi psal. Jsou nepřehlédnutelné. Protože jsou pestré. Hodně barevné, vyzdobené tak, jako to Romové milují. Pro usedlé milovníky vkusu – kýčovité.
Rozhodně ale neprojdete kolem bez povšimnutí. Už před nějakým časem se tu objevil náhrobní „kámen“ ze skla. Velká skleněná deska s postavou obyvatele hrobového místa v téměř životní velikosti. Pak přibyla další na jiném hrobě, už menší.
Dalším stupněm byly asi půlmetrové a tři čtvrtě metru vysoké sošky Panny Marie a Ježíše Krista. Ona v modrém, on v červeném. Nejdřív jeden pár. Pak druhý a třetí. A další a další. Začalo se to tu v poslední době červenomodrat. Postavičky svatých jsou už z dáli viditelné.
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Ani po smrti nemají klid. Po povodních padaly stromy i na hroby
Ve většinové „gádžovské“ komunitě nebožtíků opticky vyčnívají. Snad jen netradiční náhrobek rodiny Winternitzovy a Cysařovy, který kopíruje tvary jejich funkcionalistické vily nedaleko odtud, se svou výjimečností k barevným romským hrobům blíží.
Panna Marie Neposkvrněná, ale inflační jak zákon káže
Zpět k soškám. Jsou jedna jako druhá, ve stejných barevných provedeních. A není to jen pražská záležitost, jak dosvědčuje zmiňovaná příhoda z vysočinského hřbitova. Svatí pocházejí očividně z jednoho zdroje, od jednoho „výtvarníka“, který je pravděpodobně seká jako Baťa cvičky, protože zájemců přibývá. Možná je to domácí produkce, možná polská a možná čínská či jiná asijská.
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Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí
S pomocí internetu jsem se dostal například až do „Krestianskej predajne Anjel“. Slovenský e-shop nabízí 120 centimetrů vysokou „Pannu Márii Nepoškvrnenú“ za 404 eur. Poloviční velikost je za 135 eur.
Materiál? Živice. Povrchová úprava pro exteriér prodraží panenku asi o deset procent. Na e-shopu si můžete zobrazit i cenový vývoj takové sošky. Od loňského října do letošního května vyskočila o sto procent.