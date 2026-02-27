Letošní tradiční setkání „kolotočářů“ v pražském holešovickém Výstavišti odstartovalo předposlední únorový víkend. V porovnání s dobou před rokem 1989 je prostorově už znatelně menší, ale stále přitahuje jako ojedinělý svět, který nejvíce ocení dětské oči.
Na atrakce raději až po jídle
Strašidelné zámky, řetízkové kolotoče, střelnice, cukrová vata, kolo štěstí i kolo ruské. Tradiční atrakce se v dolní části Výstaviště střídají s modernějšími hyperkolotoči a vystřelovacími věžemi, na které už je lépe nasedat s prázdným žaludkem, jak občas poznamenávají rodiče, když jejich děti žadoní o zakoupení vstupenky.
Vstupné na atrakce se už dávno nepočítá v korunách, ale v desítkách až stovkách korun. Při troše krocení se dá půlden přežít s tisícovkou v kapse. Klasický řetízkový kolotoč na malý elektromotorek nabízí svezení za šedesát korun, cukrová vata kolem padesáti až šedesáti.
Horší je to už s langoši, ty šplhají někde i vysoko přes stovku s výhledem na dvoustovku. Obezitologové a lékaři přes cholesterol tady budou trpět, jenže poutě nejsou shromaždištěm vyznavačů moderního životního stravovacího stylu.
Štěstíčko je nesmrtelné
Supertechnologické atrakce tady nenajdete. Ty stávající už mají lidé okoukané, ale pokud dorazí na Matějskou pouť ti, kteří tu byli poprvé při jejím otevření v roce 1963, určitě budou nadšeni. Historie Matějské jako takové, byť ve zcela jiném pojetí, je ale mnohem starší. Poprvé se konala před 431 lety.
Nostalgici se pravděpodobně zastaví u již zmiňovaného malého řetízkového kolotoče. Potěší také obyčejné, rukou roztáčené kolo štěstí. Nebo prodej takzvaných štěstíček v malé obálce, tedy něčeho, co musel každý mládenec koupit své milé, když ji na pouť vyvedl.
V současnosti Matějská pouť ale nabízí trochu jinou zábavu. Jedna z atrakcí je speciální automat, kde si otestujete zručnost. Když budete úspěšní, za 20 korun si v něm ušmiknete plyšový penis. Ten největší na Matějské.
Světové i domácí hity
Za nejrůznější kosmické vystřelováky a houpáky už zaplatíte 150, ale spíš 200 až 250 korun. Ale pozor. Někde si hlídejte u kasy cedulku, která varuje, že při platbě kartou účtují navíc pětikorunu.
Na druhou stranu, u obyčejného, ručně roztáčeného kola štěstí, zase láká upozornění, že platební karty přijímají. Matějská pouť je otevřená, kromě pondělí, denně od 13 do 21 hodin (všední dny) a vstup je do oploceného areálu zdarma. Platí se pouze o víkendu, to se brány odemykají za třicet korun, ale juchat můžete od 10 do 22 hodin.
Kdo chce tedy vidět a zažít, jak upozorňují pořadatelé, nejlepší evropské atrakce nebo třeba šedesátimetrové vyhlídkové kolo a do toho se nechat elektrizovat světovými hudebními hity v podání skupiny ABBA či domácími interprety, jako je Hana Zagorová, či pouťovou ikonou Michalem Davidem a tláskat se tureckými medy i dalšími cukrovinkami, je na Výstavišti vřele vítán.
Do světa zábavy můžete vstoupit trojími branami. Ta hlavní je na jihu u tramvaje, další vstup je ze Stromovky nebo od bývalé elektrárny.
Za kolik? Malý přehled cen z Matějské pouti