Na Matějské pouti si za dvacku ustřihnete penis. Kolik letos stojí atrakce nebo cukrová vata?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:00
Než se otevřely hranice do západního světa, nahrazovala každoroční Matějská pouť do jisté míry vídeňský Prátr. Na té letošní jsme prozkoumali atrakce, občerstvení a také ceny. Když se na slavnou pouť podíváte dětskýma očima, nevadí vám, že to není technologická bomba.
Letošní tradiční setkání „kolotočářů“ v pražském holešovickém Výstavišti odstartovalo předposlední únorový víkend. V porovnání s dobou před rokem 1989 je prostorově už znatelně menší, ale stále přitahuje jako ojedinělý svět, který nejvíce ocení dětské oči.

Na atrakce raději až po jídle

Strašidelné zámky, řetízkové kolotoče, střelnice, cukrová vata, kolo štěstí i kolo ruské. Tradiční atrakce se v dolní části Výstaviště střídají s modernějšími hyperkolotoči a vystřelovacími věžemi, na které už je lépe nasedat s prázdným žaludkem, jak občas poznamenávají rodiče, když jejich děti žadoní o zakoupení vstupenky.

Nezbytné občerstvení. Gyros, langoše, párek v rohlíku a další

Vstupné na atrakce se už dávno nepočítá v korunách, ale v desítkách až stovkách korun. Při troše krocení se dá půlden přežít s tisícovkou v kapse. Klasický řetízkový kolotoč na malý elektromotorek nabízí svezení za šedesát korun, cukrová vata kolem padesáti až šedesáti.

Horší je to už s langoši, ty šplhají někde i vysoko přes stovku s výhledem na dvoustovku. Obezitologové a lékaři přes cholesterol tady budou trpět, jenže poutě nejsou shromaždištěm vyznavačů moderního životního stravovacího stylu.

Štěstíčko je nesmrtelné

Supertechnologické atrakce tady nenajdete. Ty stávající už mají lidé okoukané, ale pokud dorazí na Matějskou pouť ti, kteří tu byli poprvé při jejím otevření v roce 1963, určitě budou nadšeni. Historie Matějské jako takové, byť ve zcela jiném pojetí, je ale mnohem starší. Poprvé se konala před 431 lety.

Nostalgici se pravděpodobně zastaví u již zmiňovaného malého řetízkového kolotoče. Potěší také obyčejné, rukou roztáčené kolo štěstí. Nebo prodej takzvaných štěstíček v malé obálce, tedy něčeho, co musel každý mládenec koupit své milé, když ji na pouť vyvedl.

V současnosti Matějská pouť ale nabízí trochu jinou zábavu. Jedna z atrakcí je speciální automat, kde si otestujete zručnost. Když budete úspěšní, za 20 korun si v něm ušmiknete plyšový penis. Ten největší na Matějské.

Světové i domácí hity

Za nejrůznější kosmické vystřelováky a houpáky už zaplatíte 150, ale spíš 200 až 250 korun. Ale pozor. Někde si hlídejte u kasy cedulku, která varuje, že při platbě kartou účtují navíc pětikorunu.

Na druhou stranu, u obyčejného, ručně roztáčeného kola štěstí, zase láká upozornění, že platební karty přijímají. Matějská pouť je otevřená, kromě pondělí, denně od 13 do 21 hodin (všední dny) a vstup je do oploceného areálu zdarma. Platí se pouze o víkendu, to se brány odemykají za třicet korun, ale juchat můžete od 10 do 22 hodin.

Kdo chce tedy vidět a zažít, jak upozorňují pořadatelé, nejlepší evropské atrakce nebo třeba šedesátimetrové vyhlídkové kolo a do toho se nechat elektrizovat světovými hudebními hity v podání skupiny ABBA či domácími interprety, jako je Hana Zagorová, či pouťovou ikonou Michalem Davidem a tláskat se tureckými medy i dalšími cukrovinkami, je na Výstavišti vřele vítán.

Třípatrový zábavný dům

Do světa zábavy můžete vstoupit trojími branami. Ta hlavní je na jihu u tramvaje, další vstup je ze Stromovky nebo od bývalé elektrárny.

Za kolik? Malý přehled cen z Matějské pouti

  • Začneme sladkostmi. Pendreky všech chutí, nejen ty skořicové, vyjdou na 50 korun.
  • Malé perníkové srdce s nápisem Mamince nebo Za sex vyjde na 110 korun.
  • Mistička hranolků stojí (jak kde) 80 korun. Klobása na tácku s chlebem a hořčicí je za 140, párek v rohlíku vyjde na 50 korun. Langoše se pohybují nejčastěji okolo 150 korun. Někde označené jako pravé maďarské.
  • Třetinka plzně za 60 korun, půllitr o deset korun dražší.

  • Třetinka stáčeného prosecca stojí 100 korun.
  • Cukrová vata v kelímku nebo do ruky vyjde na 50 korun.
  • Zaklecovaný dětský koutek je za 70 korun na 5 minut.
  • Pětiminutový aquazorbing pro děti i dospělé (maximální váha 70 kilogramů). Malí za 120 korun, dospělí za 150 korun.
  • Vyhlídkové (ruské) kolo. Jedna osoba 100 korun, celá čtyřmístná sedačka za 330 korun.

  • Výherní kulečník 200 korun.
  • Čtyři minuty na autodromu a máte to za 150 korun.
  • Vesmírná mise Apollo 250 korun.
  • Looping v kleci hlavou nahoru i dolů? 80 korun za pět minut.
  • Dětský vláček 70 korun. Jen pro nejmenší caparty.
  • Hračky lovené jeřábem od 20 do 50 korun.
  • Opravdu adrenalinový katapult vychutnáte za 300 korun.

Na Matějské pouti si za dvacku ustřihnete penis. Kolik letos stojí atrakce nebo cukrová vata?

