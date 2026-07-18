Na medúzy nečůrejte a před žralokem nehrajte mrtvého! 10 letních mýtů, které kazí dovolenou

Zuzana Stiboříková
Zuzana Stiboříková
  12:12
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Medúzy patří k nejpůsobivějším tvorům moře a jejich průsvitná těla mohou vypadat téměř pohádkově, kontakt s chapadly však způsobuje bolestivé pálení, zarudnutí, otoky a někdy i silnější alergickou reakci.

Medúzy patří k nejpůsobivějším tvorům moře a jejich průsvitná těla mohou vypadat téměř pohádkově, kontakt s chapadly však způsobuje bolestivé pálení, zarudnutí, otoky a někdy i silnější alergickou reakci. | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

Medúzy patří k nejpůsobivějším tvorům moře a jejich průsvitná těla mohou vypadat téměř pohádkově, kontakt s chapadly však způsobuje bolestivé pálení, zarudnutí, otoky a někdy i silnější alergickou reakci.
Medúzy patří k nejpůsobivějším tvorům moře a jejich průsvitná těla mohou vypadat téměř pohádkově, kontakt s chapadly však způsobuje bolestivé pálení, zarudnutí, otoky a někdy i silnější alergickou reakci.
Medúzy patří k nejpůsobivějším tvorům moře a jejich průsvitná těla mohou vypadat téměř pohádkově, kontakt s chapadly však způsobuje bolestivé pálení, zarudnutí, otoky a někdy i silnější alergickou reakci.
Medúzy patří k nejpůsobivějším tvorům moře a jejich průsvitná těla mohou vypadat téměř pohádkově, kontakt s chapadly však způsobuje bolestivé pálení, zarudnutí, otoky a někdy i silnější alergickou reakci.
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Dovolená u moře je sen, na který se těšíme a připravujeme celý rok, někdy i déle. Moře je ale také přírodní živel s vlastními pravidly, který se rozhodně nebude přizpůsobovat našim představám o zábavě. Ve vlnách tak můžete narazit na obyvatele, kteří mají na toto území přednostní právo a jsou rozhodnuti svou říši bránit.

Mezi cestovateli koluje celá řada pověr a rad o tom, jak se vypořádat s nepříjemnými situacemi u moře od žahnutí medúzy až po útok žraloka. Jak se skutečně účinně bránit a případně poraněné místo ošetřit?

Nejčastější mýty o medúzách a žralocích:

  1. Moč jako lék na žahnutí
  2. Seškrabání chapadel kreditkou
  3. Ocet jako univerzální všelék
  4. Vyplavená medúza je bezpečná
  5. Žraloci chtějí zabíjet lidi
  6. Kde jsou delfíni nejsou žraloci
  7. Žraloci si pletou surfaře s delfíny
  8. Žraloky přitahuje žlutá barva a zlato
  9. Před žralokem hrajte mrtvého!
  10. Při menstruaci se nesmíte koupat

1: Moč jako lék na žahnutí medúzy

Seriál Přátelé ve své době fungoval lépe než sociální sítě a některé užitečné rady, které autoři použili, byly virální ještě před masovým rozšířením internetu. I diváci, kteří si setrvale pletli Moniku a Rachel, si pamatovali, že nejlepší a vždy dostupný lék na žahnutí od medúzy je lidská moč. Řada lidí vzala sitcomovou situaci vážně a tento mýtus je stále živý i po necelých třiceti letech od uvedení této epizody.

  • Zdravotnické instituce však před touto metodou „přírodní léčby“ vysloveně varují, protože chemická nerovnováha moči může vést k aktivování „žahadel“, tedy buněk, které vypouštějí jed.
  • „Moč situaci zhoršuje tím, že může zvýšit bolest, ale také vyvolat uvolnění dalšího jedu z ostnů, než kdybyste si je opláchli starou dobrou mořskou vodou,“ vysvětlují odborníci z Clevelandské kliniky.

2: Oholte nohy kreditkou!

První pomoc, která je okamžitě po ruce, je obvykle opláchnutí mořskou vodou. Ta je na začátku vhodnější než sladká voda. Ihned po opláchnutí zasaženého místa je nutné odstranit zbytky chapadel přilepených na kůži, jejichž miniaturními „ostny“ mohou obsahovat další žahavé buňky.

  • Ránu nesmíte drbat ručníkem ani holýma rukama, aby se popálení nerozšířilo.
  • Při jakékoli nešetrné manipulaci mohou dosud živé buňky vypouštět další jed.

Nejčastěji bývá zmiňováno seškrábání zbytků platební kartou. Ne však proto, že by představovala nejvhodnější předmět k odstranění ostnů, natož aby se predátor lekl stavu konta. Logika spočívá především v tom, že je to jedna z mála použitelných věcí, které lidé s sebou lidé na pláž nosí.

Co dělat při žahnutí medúzy?

  • Nezůstávejte v moři, protože při silnější reakci provázené nevolností může dojít i ke mdlobám a utopení.
  • Opláchněte zasažené místo mořskou vodou.
  • Odstraňte všechna chapadla a „ostny“.
  • Nepoužívejte holé ruce, ani ručník. Nejlepší je zbytky jemně sundat pinzetou.
  • Ránu nechlaďte ani neledujte, nemasírujte ani netřete.
  • Nelijte na ni nic, kromě mořské vody.
  • Některé zdroje naopak radí namočit postižené místo minimálně na 30 minut do co nejteplejší, ale nikoli horké vody. Výsledek se však může lišit v závislosti na druhu medúzy.
Pohled na Rio od kurtů pro olympijský plážový volejbal

3: Ocet je univerzální řešení na moly i na medúzy

Bohužel není, přestože je pravděpodobně dostupný ve většině restaurací u pláže. Ocet v mnoha případech sice může pomoci neutralizovat jed, ale výsledky vědeckých studií nejsou jednoznačné. Záleží na druhu octa i medúzy, zda bude ocet působit, nebo pokožku, která má sama se sebou dost práce, ještě víc podráždí.

Ocet tedy není babská pověra, ale ani univerzální protijed.

  • U některých nebezpečných čtyřhranek může zabránit dalšímu výboji žahavých buněk, u jiných druhů však nemusí pomoci a může být nevhodný.
  • Rozhodující by tedy měla být oblast a doporučení místních plavčíků, například při poranění medúzou ve Středomoří je lepší ocet nepoužít bez předchozí konzultace.

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4: Mrtvá medúza je bezpečná medúza

Clevelandská klinika také upozorňuje, že kontakt s uhynulou medúzou může stále aktivovat žahavé buňky. Měchýřovka portugalská, známá také jako „portugalská galéra“ nebo „portugalský válečník“, která medúzu tvarem připomíná, může žahat dokonce ještě týdny po vyplavení na břeh.

Lékařské vyšetření je vhodné, pokud:

  • silná bolest neustupuje
  • bylo zasaženo okolí očí, ústa nebo krk
  • poranění způsobil rejnok
  • k incidentu došlo v tropické zemi
  • objeví se horečka
  • rána se nehojí nebo se její stav zhoršuje

Kdy okamžitě volat záchrannou službu?

Při níže uvedených potížích nejezděte do nemocnice sami, a zajistěte si doprovod nebo odvoz, případně volejte tísňovou linku, v Evropské unii 112, mimo EU místní tísňovou linku.

  • potíže s dýcháním
  • bolest na hrudi
  • křeče
  • silný otok
  • závažné krvácení
  • zvracení
  • závrať, kolaps nebo ztráta vědomí

Zdroj: National Health Service (NHS)

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5: Žraloci chtějí zabíjet lidi

Nejrozšířenější „plážové mýty“ se týkají žraloků, kteří převzali v moderní mytologii někdejší úděl vlků a straší se s nimi nejen děti, ale turisté prakticky na celém světě. Strach z neznámého rovněž provázejí nejrůznější pověry, co žraloky láká, odpuzuje a jak se nejlépe při útoku bránit.

  • Oficiální databáze Floridské univerzity, která monitoruje útoky žraloků, eviduje za loňský rok 65 útoků nebo kousnutí, která nebyla vyprovokována člověkem, z toho bylo 9 smrtelných.
  • Tyto případy nám připomínají, že jsme v moři jenom na návštěvě musíme se zde chovat s pokorou a maximální opatrností.

Krvežíznivý netvor cíleně pronásledující lidi je však velkou měrou fikce, kterou stvořil Steven Spielberg. Žralok se řídí přirozenými instinkty nebo se naopak brání. To, že spatříte žraloka, neznamená, že se automaticky chystá zaútočit, a útok neznamená, že chce zabíjet.

6: Kde jsou delfíni, nejsou žraloci

Na rozdíl od žraloků mají delfíni auru rozesmátých kamarádských mořských mazlíčků. Ve skutečnosti jsou to stejní masožraví predátoři, kteří se živí rybami stejně jako žraloci, a jejich „úsměv“ je dán anatomicky, nikoli dobrou náladou.

  • Delfíni se mohou vyskytovat v blízkosti stejných hejn ryb jako žraloci a navíc se některé druhy žraloků živí přímo delfíny, takže jejich vzájemná přítomnost se rozhodně nevylučuje.
  • I delfín navíc může v reakci na stres způsobit člověku zranění.

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7: Žraloci si pletou surfaře s delfíny

Některé mýty jsou zajímavé tím, že vznikly jako domněnka, vědecké výzkumy je však částečně potvrdily. Jedním z nich je i mýtus, že mezi časté oběti žraloků patří lidé na surfech.

  • Ačkoli statisticky nejsou tyto útoky výrazně převažující nad ostatními případy, některé výzkumy skutečně potvrdily, že prostorové vidění zejména mladých žraloků nemusí rozlišit pohyb člověka na surfu od pohybů ploutvonožců a další přirozené potravy.
Mořský svět. Žralok

8: Žraloky přitahuje žlutá barva a zlato

Mezi největší módní trendy letošní plážové sezony patří máslově žlutá barva a plavky v metalických odstínech s kovovými komponenty, případně zlatými ozdobami. Znamená to, že si dáma musí vybrat plavky, nebo život?

Nikoli. Většina žraloků je barvoslepá, nicméně jsou velmi citliví na kontrasty a žlutá barva může ve vodě působit výrazně stejně jako jasně bílá nebo růžová.

  • Přitáhnout jejich pozornost mohou i odlesky světla, proto se obecně radí nenosit do vody šperky a hodiny.
  • Pokud se v nich však budete hlavně fotit na pláži, zůstanou vaše bikiny ve stylu Kylie Jenner v bezpečí.

Co dělat, když ve vodě zahlédnete žraloka?

  • Zachovejte maximální možný klid. Nekřičte, nekopejte kolem sebe a nesnažte se prudce prchat.
  • Držte ho v zorném poli. Pokud je to možné, neotáčejte se k němu zády a sledujte, kam se pohybuje.
  • Pomalu se vzdalujte. Klidnými, plynulými pohyby zamiřte ke břehu, lodi nebo nejbližšímu bezpečnému místu.
  • Zůstaňte s ostatními. Nevzdalujte se od skupiny a upozorněte další plavce a potápěče.
  • Nesnažte se jej zahnat, pronásledovat ani zahnat do kouta. Nechte mu prostor odplout.
  • Po opuštění vody informujte plavčíka.

9: Před žralokem hrajte mrtvého!

Tento trik obvykle nefunguje na domácí mazlíčky ani na děti, není tedy důvod, aby zabral u žraloků.

Jak se přesvědčili i muži z paluby válečné lodě USS Indianapolis, ani opačný způsob není samospásné řešení. Hlasitý křik a prudké pohyby mohou naopak pozornost predátora přitáhnout.

RIO ZALITÉ SLUNCEM. Momentka z pláže Copacabana.

10: Při menstruaci se nesmíte koupat

Horory o žralocích podpořily také představu, že žralok cítí kapku krve na kilometry daleko. To je jednak nadsazené a podle odborníků na žraloky nebylo ani vědecky prokázáno, že by je specificky přitahovala lidská krev.

Rozhodně tedy není pravděpodobné, že by se velký bílý samec vydal od břehů Kalifornie až Benidormu kvůli vidině jedné ženy, která má zrovna fázi „měsíčního zúčtování“. Koupání v moři s otevřenou ránou nebo v období menstruace je tedy otázkou spíše hygieny než ichtyologie.

Jak vyhrát souboj se žralokem? Snažte se mu zabránit!

Nejlepší obrana proti útoku žralokem je minimalizovat riziko, že se s ním potkáte:

  • plavat ve skupině a blízko břehu,
  • vyhnout se úsvitu, soumraku a noci,
  • nevstupovat do kalné vody nebo poblíž ústí řek,
  • nevstupovat do vody s krvácející ranou,
  • nekoupat se u rybářů, hejn nástražných ryb či intenzivně lovících ptáků,
  • nenosit lesklé šperky,
  • respektovat vlajky, hlášení, pokyny plavčíků a případné uzavření pláže,
  • při spatření žraloka ihned, ale klidně vodu opustit.
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Témata: žralok, mýtus

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