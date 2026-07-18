Mezi cestovateli koluje celá řada pověr a rad o tom, jak se vypořádat s nepříjemnými situacemi u moře od žahnutí medúzy až po útok žraloka. Jak se skutečně účinně bránit a případně poraněné místo ošetřit?
Nejčastější mýty o medúzách a žralocích:
- Moč jako lék na žahnutí
- Seškrabání chapadel kreditkou
- Ocet jako univerzální všelék
- Vyplavená medúza je bezpečná
- Žraloci chtějí zabíjet lidi
- Kde jsou delfíni nejsou žraloci
- Žraloci si pletou surfaře s delfíny
- Žraloky přitahuje žlutá barva a zlato
- Před žralokem hrajte mrtvého!
- Při menstruaci se nesmíte koupat
1: Moč jako lék na žahnutí medúzy
Seriál Přátelé ve své době fungoval lépe než sociální sítě a některé užitečné rady, které autoři použili, byly virální ještě před masovým rozšířením internetu. I diváci, kteří si setrvale pletli Moniku a Rachel, si pamatovali, že nejlepší a vždy dostupný lék na žahnutí od medúzy je lidská moč. Řada lidí vzala sitcomovou situaci vážně a tento mýtus je stále živý i po necelých třiceti letech od uvedení této epizody.
- Zdravotnické instituce však před touto metodou „přírodní léčby“ vysloveně varují, protože chemická nerovnováha moči může vést k aktivování „žahadel“, tedy buněk, které vypouštějí jed.
- „Moč situaci zhoršuje tím, že může zvýšit bolest, ale také vyvolat uvolnění dalšího jedu z ostnů, než kdybyste si je opláchli starou dobrou mořskou vodou,“ vysvětlují odborníci z Clevelandské kliniky.
2: Oholte nohy kreditkou!
První pomoc, která je okamžitě po ruce, je obvykle opláchnutí mořskou vodou. Ta je na začátku vhodnější než sladká voda. Ihned po opláchnutí zasaženého místa je nutné odstranit zbytky chapadel přilepených na kůži, jejichž miniaturními „ostny“ mohou obsahovat další žahavé buňky.
- Ránu nesmíte drbat ručníkem ani holýma rukama, aby se popálení nerozšířilo.
- Při jakékoli nešetrné manipulaci mohou dosud živé buňky vypouštět další jed.
Nejčastěji bývá zmiňováno seškrábání zbytků platební kartou. Ne však proto, že by představovala nejvhodnější předmět k odstranění ostnů, natož aby se predátor lekl stavu konta. Logika spočívá především v tom, že je to jedna z mála použitelných věcí, které lidé s sebou lidé na pláž nosí.
Co dělat při žahnutí medúzy?
3: Ocet je univerzální řešení na moly i na medúzy
Bohužel není, přestože je pravděpodobně dostupný ve většině restaurací u pláže. Ocet v mnoha případech sice může pomoci neutralizovat jed, ale výsledky vědeckých studií nejsou jednoznačné. Záleží na druhu octa i medúzy, zda bude ocet působit, nebo pokožku, která má sama se sebou dost práce, ještě víc podráždí.
Ocet tedy není babská pověra, ale ani univerzální protijed.
- U některých nebezpečných čtyřhranek může zabránit dalšímu výboji žahavých buněk, u jiných druhů však nemusí pomoci a může být nevhodný.
- Rozhodující by tedy měla být oblast a doporučení místních plavčíků, například při poranění medúzou ve Středomoří je lepší ocet nepoužít bez předchozí konzultace.
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4: Mrtvá medúza je bezpečná medúza
Clevelandská klinika také upozorňuje, že kontakt s uhynulou medúzou může stále aktivovat žahavé buňky. Měchýřovka portugalská, známá také jako „portugalská galéra“ nebo „portugalský válečník“, která medúzu tvarem připomíná, může žahat dokonce ještě týdny po vyplavení na břeh.
Lékařské vyšetření je vhodné, pokud:
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Při níže uvedených potížích nejezděte do nemocnice sami, a zajistěte si doprovod nebo odvoz, případně volejte tísňovou linku, v Evropské unii 112, mimo EU místní tísňovou linku.
5: Žraloci chtějí zabíjet lidi
Nejrozšířenější „plážové mýty“ se týkají žraloků, kteří převzali v moderní mytologii někdejší úděl vlků a straší se s nimi nejen děti, ale turisté prakticky na celém světě. Strach z neznámého rovněž provázejí nejrůznější pověry, co žraloky láká, odpuzuje a jak se nejlépe při útoku bránit.
- Oficiální databáze Floridské univerzity, která monitoruje útoky žraloků, eviduje za loňský rok 65 útoků nebo kousnutí, která nebyla vyprovokována člověkem, z toho bylo 9 smrtelných.
- Tyto případy nám připomínají, že jsme v moři jenom na návštěvě musíme se zde chovat s pokorou a maximální opatrností.
Krvežíznivý netvor cíleně pronásledující lidi je však velkou měrou fikce, kterou stvořil Steven Spielberg. Žralok se řídí přirozenými instinkty nebo se naopak brání. To, že spatříte žraloka, neznamená, že se automaticky chystá zaútočit, a útok neznamená, že chce zabíjet.
6: Kde jsou delfíni, nejsou žraloci
Na rozdíl od žraloků mají delfíni auru rozesmátých kamarádských mořských mazlíčků. Ve skutečnosti jsou to stejní masožraví predátoři, kteří se živí rybami stejně jako žraloci, a jejich „úsměv“ je dán anatomicky, nikoli dobrou náladou.
- Delfíni se mohou vyskytovat v blízkosti stejných hejn ryb jako žraloci a navíc se některé druhy žraloků živí přímo delfíny, takže jejich vzájemná přítomnost se rozhodně nevylučuje.
- I delfín navíc může v reakci na stres způsobit člověku zranění.
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7: Žraloci si pletou surfaře s delfíny
Některé mýty jsou zajímavé tím, že vznikly jako domněnka, vědecké výzkumy je však částečně potvrdily. Jedním z nich je i mýtus, že mezi časté oběti žraloků patří lidé na surfech.
- Ačkoli statisticky nejsou tyto útoky výrazně převažující nad ostatními případy, některé výzkumy skutečně potvrdily, že prostorové vidění zejména mladých žraloků nemusí rozlišit pohyb člověka na surfu od pohybů ploutvonožců a další přirozené potravy.
8: Žraloky přitahuje žlutá barva a zlato
Mezi největší módní trendy letošní plážové sezony patří máslově žlutá barva a plavky v metalických odstínech s kovovými komponenty, případně zlatými ozdobami. Znamená to, že si dáma musí vybrat plavky, nebo život?
Nikoli. Většina žraloků je barvoslepá, nicméně jsou velmi citliví na kontrasty a žlutá barva může ve vodě působit výrazně stejně jako jasně bílá nebo růžová.
- Přitáhnout jejich pozornost mohou i odlesky světla, proto se obecně radí nenosit do vody šperky a hodiny.
- Pokud se v nich však budete hlavně fotit na pláži, zůstanou vaše bikiny ve stylu Kylie Jenner v bezpečí.
Co dělat, když ve vodě zahlédnete žraloka?
9: Před žralokem hrajte mrtvého!
Tento trik obvykle nefunguje na domácí mazlíčky ani na děti, není tedy důvod, aby zabral u žraloků.
Jak se přesvědčili i muži z paluby válečné lodě USS Indianapolis, ani opačný způsob není samospásné řešení. Hlasitý křik a prudké pohyby mohou naopak pozornost predátora přitáhnout.
10: Při menstruaci se nesmíte koupat
Horory o žralocích podpořily také představu, že žralok cítí kapku krve na kilometry daleko. To je jednak nadsazené a podle odborníků na žraloky nebylo ani vědecky prokázáno, že by je specificky přitahovala lidská krev.
Rozhodně tedy není pravděpodobné, že by se velký bílý samec vydal od břehů Kalifornie až Benidormu kvůli vidině jedné ženy, která má zrovna fázi „měsíčního zúčtování“. Koupání v moři s otevřenou ránou nebo v období menstruace je tedy otázkou spíše hygieny než ichtyologie.
Jak vyhrát souboj se žralokem? Snažte se mu zabránit!
Nejlepší obrana proti útoku žralokem je minimalizovat riziko, že se s ním potkáte: