Schválený příspěvek má proto sloužit nejen k ocenění mimořádného nasazení, ale také k pokrytí nákladů spojených s náročnými službami.
„Chceme, aby se lidé v Praze 10 cítili bezpečně — a to každý den. Proto podporujeme naše strážníky, kteří odvádějí náročnou práci v první linii. Investice do jejich motivace je investicí do klidného života všech našich obyvatel,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Radek Lojda.
Stabilní a zkušené hlídky
Motivační podpora má rovněž omezit odchody strážníků do jiných obvodů nebo mimo službu u městské policie. Vedení městské části tak chce zajistit dlouhodobou stabilitu a dostupnost zkušených a kvalifikovaných pracovníků přímo na území Prahy 10.
„Stabilní a zkušené hlídky jsou základním pilířem bezpečnosti v ulicích. Když strážníci znají své území a místní komunitu, dokážou rychleji a účinněji předcházet problémům. I proto jsme rádi, že bezpečnostní komise tento příspěvek jednomyslně podpořila,“ doplnil místostarosta Prahy 10 Radek Lojda.
Starosta Valovič
Podpora bezpečnosti a spolupráce s městskou policií patří k dlouhodobým prioritám městské části. Činnost strážníků i návrhy na jejich podporu jsou pravidelně konzultovány na jednáních bezpečnostní komise Rady MČ Praha 10. Tento konkrétní návrh byl bezpečnostní komisí přijat bezvýhradně.
„Naše městská část se musí aktivně starat o to, aby se lidé cítili bezpečně. Strážníci městské policie odvádějí nesmírně náročnou práci, často i nad rámec svých běžných povinností. Mimořádný příspěvek strážníkům je jasným důkazem, že si jejich práce vážíme. Téma bezpečnosti nebereme na lehkou váhu, ba naopak. Přicházíme s konkrétními kroky, které mají zajistit klidnější život všem obyvatelům Desítky,“ doplnil starosta MČ Praha 10 Martin Valovič.
Rada pro bezpečnou desítku
Mimořádný motivační příspěvek byl navržen v rámci poradního orgánu starosty – Rady pro bezpečnou desítku. Orgán vznikl v srpnu letošního roku a zaměřuje se nejen na podporu městské policie, ale také na širší opatření v oblasti prevence a ochrany obyvatel, mezi něž patří mimo jiné posílení Týmů prevence kriminality.
Rada se rovněž věnuje vzdělávání a prevenci – ať už jde o školení úředníků v oblasti krizového řízení, prevenci fyzické a kyberšikany na školách, nebo osvětu mezi seniory, kteří jsou častým terčem podvodníků. Do její činnosti se zapojují nejen představitelé městské části, ale i školy, bezpečnostní složky a odborníci z praxe.