Praha 10 dlouhodobě podporuje své strážníky nejen prostřednictvím finančních příspěvků, ale také přidělováním obecních bytů. Nyní přibývá další forma podpory, jejímž cílem je motivovat příslušníky městské policie ke zkvalitnění výkonu služby a přispět k udržení jejich stabilního počtu a vytvoření stálých hlídek v problémových lokalitách.

Městská policie v metropoli | foto: Radek Vebr, MAFRA

Schválený příspěvek má proto sloužit nejen k ocenění mimořádného nasazení, ale také k pokrytí nákladů spojených s náročnými službami.

„Chceme, aby se lidé v Praze 10 cítili bezpečně — a to každý den. Proto podporujeme naše strážníky, kteří odvádějí náročnou práci v první linii. Investice do jejich motivace je investicí do klidného života všech našich obyvatel,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Radek Lojda.

Stabilní a zkušené hlídky

Motivační podpora má rovněž omezit odchody strážníků do jiných obvodů nebo mimo službu u městské policie. Vedení městské části tak chce zajistit dlouhodobou stabilitu a dostupnost zkušených a kvalifikovaných pracovníků přímo na území Prahy 10.

„Stabilní a zkušené hlídky jsou základním pilířem bezpečnosti v ulicích. Když strážníci znají své území a místní komunitu, dokážou rychleji a účinněji předcházet problémům. I proto jsme rádi, že bezpečnostní komise tento příspěvek jednomyslně podpořila,“ doplnil místostarosta Prahy 10 Radek Lojda.

Starosta Valovič

Podpora bezpečnosti a spolupráce s městskou policií patří k dlouhodobým prioritám městské části. Činnost strážníků i návrhy na jejich podporu jsou pravidelně konzultovány na jednáních bezpečnostní komise Rady MČ Praha 10. Tento konkrétní návrh byl bezpečnostní komisí přijat bezvýhradně.

„Naše městská část se musí aktivně starat o to, aby se lidé cítili bezpečně. Strážníci městské policie odvádějí nesmírně náročnou práci, často i nad rámec svých běžných povinností. Mimořádný příspěvek strážníkům je jasným důkazem, že si jejich práce vážíme. Téma bezpečnosti nebereme na lehkou váhu, ba naopak. Přicházíme s konkrétními kroky, které mají zajistit klidnější život všem obyvatelům Desítky,“ doplnil starosta MČ Praha 10 Martin Valovič.

Rada pro bezpečnou desítku

Mimořádný motivační příspěvek byl navržen v rámci poradního orgánu starosty – Rady pro bezpečnou desítku. Orgán vznikl v srpnu letošního roku a zaměřuje se nejen na podporu městské policie, ale také na širší opatření v oblasti prevence a ochrany obyvatel, mezi něž patří mimo jiné posílení Týmů prevence kriminality.

Rada se rovněž věnuje vzdělávání a prevenci – ať už jde o školení úředníků v oblasti krizového řízení, prevenci fyzické a kyberšikany na školách, nebo osvětu mezi seniory, kteří jsou častým terčem podvodníků. Do její činnosti se zapojují nejen představitelé městské části, ale i školy, bezpečnostní složky a odborníci z praxe.

