Nomad Beer Festival začne v pátek 4. září ve 14 hodin a potrvá do 21 hodin. V sobotu bude otevřen od 10 do 21 hodin.
Festival najdete na náplavce mezi Palackého a Železničním mostem. Vstup na akci i doprovodný kulturní program bude zdarma.
Pivo se bude čepovat pouze do skla. Návštěvníci mohou používat 0,3l festivalový džbánek po oba dny, případně si přinést vlastní.
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IPA, Ale, kyseláče
„Hlavní místo budou mít na festivalu kočovné pivovary. Dorazí ty už zavedené i nově vzniklé a představí své nejlepší produkty a zajímavosti – od klasických piv českého typu po ochucená. Vedle tradičních ležáků nabídnou například svrchně kvašená piva typu IPA, Ale, kyseláče a řadu dalších. K ochutnání budou také pšeničná piva. Nabídka počítá s pivy z nejrůznějších druhů chmele a se spoustou příchutí,“ uvádí Jiří Sedláček, ředitel Nomad Beer Festivalu.
Doplňuje, že návštěvníci dostanou Pivní pas, který je provede mezi jednotlivými pivovary. Zaznamenají si do něj své objevy a pomocí QR kódu dají hlas pivu, které je zaujalo nejvíce. Druhý festivalový den budou pak v 18 hodin vyhlášeny tři nejoblíbenější pivovary.
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Klobásky i muzika
Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a pochutinami k pivu. Součástí obou dnů bude několik živých koncertů. „ Zahnat hlad budou moci návštěvníci v několika stáncích, které budou nabízet například klobásky, sýry, burgery a mnoho dalšího. Stejně jako během minulých ročníků i letos podtrhnou atmosféru živá vystoupení několika hudebních kapel,“ poznamenává Sedláček.