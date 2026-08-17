Na pražských zastávkách se objevily digitální panely. Ukazují odjezdy i případný průšvih v Blance

Autor: Marek Peška
  16:30aktualizováno  20. srpna 20:11
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Nové digitální zastávky V Holešovičkách. Instalovány byly v souvislosti se...

Nové digitální zastávky V Holešovičkách. Instalovány byly v souvislosti se zahájením provozu takzvaného tunelbusu. | foto: Martin Jedlička

Nové digitální zastávky V Holešovičkách. Byly instalovány v souvislosti se...
Nové digitální zastávky V Holešovičkách. Byly instalovány v souvislosti se...
Nové digitální zastávky V Holešovičkách. Byly instalovány v souvislosti se...
Sláva pro Prahu. Tunel bus vyjede poprvé v sobotu.
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Jízdní řád už nemusí znamenat jen tabulku s pevnými časy. Nové digitální panely v Praze 8 zobrazují aktuální odjezdy, mapu, tarif i mimořádné události. Cestujícím tunelbusu 145 mohou dát včas vědět například o uzavření tunelového komplexu Blanka.

Na zastávkách v ulici V Holešovičkách se objevily nové digitální panely. Cestujícím ukazují aktuální odjezdy autobusů, ale také mimořádné změny v dopravě. Novinka souvisí se zahájením provozu tunelbusové linky 145, která vyjela mezi Dejvicemi a Čimicemi v sobotu 15. srpna 2026.

Co novinka umí?

Nové elektronické panely nechal ROPID instalovat na zastávkách Vychovatelna ve směru do centra a Kuchyňka ve směru z centra. Jejich úkolem není pouze nahradit klasický jízdní řád.

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„Panely mají displej z elektronického inkoustu a kromě jízdního řádu umí zobrazit také mapu okolí nebo informace o tarifu. Především ale cestujícím ukazují aktuální odjezdy a případná mimořádná opatření,“ uvedl radní Prahy 8 Martin Jedlička.

Nové digitální zastávky V Holešovičkách. Byly instalovány v souvislosti se zahájením provozu takzvaného tunelbusu.

Potíže v Blance? Tunelbus o tom ví

Aktuální informace jsou důležité především kvůli nové autobusové lince, která využívá tunelový komplex Blanka. Pokud například dojde k nočnímu uzavření Blanky kvůli údržbě, tunelbus 145 se zkrátí a bude jezdit pouze mezi Čimicemi a Kobylisy. Podobná situace může nastat také při neplánovaném uzavření tunelu během dne, například kvůli dopravní nehodě.

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Cestující tak nemusí změnu zjišťovat až ve chvíli, kdy autobus nepřijede podle běžného jízdního řádu. Informaci uvidí přímo na zastávce.

Displeje fungují na baterie

Nové panely mají jednu zajímavost. Nepotřebují připojení k elektrické síti. Fungují na baterie, jejichž životnost má podle Jedličky dosahovat přibližně tří až čtyř let.

Podle radního pro dopravu Prahy 8 je ale chybou, že tunelbus momentálně nezastavuje na zastávce Kuchyňka, kde vystupují především studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Zastávku využívají také zaměstnanci těchto škol.

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Jedlička na svém Facebooku napsal, že Praha 8 jedná s organizací ROPID, která pražskou hromadnou dopravu organizuje, o tom, aby tunelbus na Kuchyňce zastavoval od začátku akademického roku. „Pevně věřím, že se nám to podaří dohodnout,“ uzavírá radní Jedlička.

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