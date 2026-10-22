Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Autor: Marek Peška
  9:58
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Bobová dráha na Proseku

Bobová dráha na Proseku | foto: NOSCALE

Bobová dráha na Proseku
Bobová dráha na Proseku
Bobová dráha na Proseku
Bobová dráha na Proseku
19 fotografií
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly futuristické ocelové elipsoidy s vyhlídkovými terasami. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun.

Na kopci Máchalka už se návštěvníci mohou svézt hned na dvou bobových drahách. K původní trati přibyla moderní Alpine Coaster 2.0, která slibuje rychlejší odbavení i nový zážitek z jízdy. Proměnou prošlo také zázemí areálu, jehož dominantou se stala stavba z pěti ocelových elipsoidů s vyhlídkovými terasami.

Po 22 letech mnohem rychleji

„Po dvaadvaceti letech provozu bylo nutné areál výrazně přizpůsobit dnešním požadavkům na kapacitu, bezpečnost a rychlost odbavení. Díky dvěma drahám teď návštěvníci nebudou muset dlouho čekat na jízdu,“ říká provozovatel Jan Kantor.

Obě dráhy dodal německý výrobce Wiegand. Na klasické bobové dráze dlouhé 700 metrů jede bob v otevřeném nerezovém korytě, na 650 metrů dlouhém Alpine Coasteru je vedený po kolejnici. Na obou lze jet rychlostí až 45 kilometrů za hodinu.

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Je druhou takovou u nás

Pražský Alpine Coaster 2.0 je teprve druhou dráhou svého typu mezi 23 bobovými drahami v Česku, první stojí na Monínci. Jeho provoz řídí počítač: každý bob se na startu zaregistruje do systému, 2 000 magnetů podél trati pak hlídá jeho přesnou polohu a indukční brzdy ho podle potřeby automaticky přibrzdí. Na dráhu se spotřebovalo 1,5 kilometru kolejnic a její nosná konstrukce váží 60 tun. Před otevřením prošel Alpine Coaster 80 hodinami testovacích jízd.

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Největší proměnou ale prošel prostor mezi drahami. Místo jedné velké budovy s restaurací stojí na vrcholu svahu soustava kruhových teras, stánků a dětského hřiště.

Do proměny bobové dráhy významně promluvil návrh studia architektonického studia NoScale, který vychází z původního tvaru dráhy postavené v roce 2002.

Ještě lepší fofr dolů. Bobová dráha na pražském Proseku prochází velkou rekonstrukcí

Tvar pěti ocelových elipsoidů vychází z volné linie obou drah, které se vinou po svahu a vzájemně se kříží. Kruhové plošiny jsou vložené dovnitř drah, mezi nástupní a výstupní stanice a horní úseky obou tratí, a postupně klesají po svahu podobně jako sama jízda. „Návštěvník se tak ocitá přímo uvnitř tohoto organismu a může z bezprostřední blízkosti sledovat pohyb jezdců,“ popisuje architekt Ondřej Fuchs ze studia NoScale.

Kolik to stálo?

  • Investice do rekonstrukce se pohybuje v řádu 100 milionů korun a obešla se bez dotací.
  • Přibližně tři miliony korun přinesla emise dluhopisů.

Terasy, ze kterých se návštěvníci dívají na Prahu, stojí na štíhlých sloupech a při pohledu zespodu působí, jako by se vznášely. „Výsledná lehkost nevzniká absencí konstrukce, ale přesně navrženou spoluprací jejích jednotlivých částí,“ vysvětluje Ondřej Fuchs. Terasy jsou rozmístěné v různých výškách tak, aby z dálky nenarušily horizont Proseckých skal. Z vyšších úrovní je vidět přes vinici Máchalka a Vysočany až k Petřínské rozhledně a Hradčanům. „Už původní areál nabízel působivé večerní pohledy na osvětlenou Prahu. Nová stavba tento zážitek rozvíjí a vytváří více míst, ze kterých jej mohou návštěvníci vnímat,“ dodává Fuchs.

Na kopci plného navážek pracoval specialista

Generálním dodavatelem stavby byla společnost Lachman Styl. Zemní a výkopové práce zajistila firma Kers, specialista na stavbu lanovek.

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Samotná montáž 12 kilometrů ocelových prutů elipsoidů trvala dva měsíce a celkem se na stavbu spotřebovalo 150 tun oceli a 2 800 kubických metrů betonu. Část materiálu se recyklovala a znovu použila, například na stoly na terasách nebo na betonové obklady.

Realizace doprovázelo mnoho komplikací, hlavně kvůli charakteru prostředí. „Stavba vznikala ve svažitém terénu s mocnou vrstvou historických navážek, což kladlo vysoké nároky na návrh a založení jednotlivých objektů na pilotách i na realizaci monolitických opěrných stěn, které zajišťují stabilitu svahu a oddělují jednotlivé výškové úrovně areálu. Výsledkem je technicky výjimečná stavba, která spojuje náročné konstrukční řešení s atraktivním veřejným prostorem. Jsem rád, že se nám společně se všemi zúčastněnými partnery podařilo tuto realizaci úspěšně zvládnout,“ říká Jaroslav Růžička, jednatel společnosti Lachman Styl.

Bez jízdenky, jinak od 99 korun

Na terasy a do nového Bistra Bobovka s nabídkou inspirovanou street foodem mohou návštěvníci přijít i bez jízdenky. Jízdenky platí na obě dráhy a dráhu si každý vybírá až na místě. Jedna jízda stojí 99 Kč, 5 jízd 400 Kč a 10 jízd 700 Kč, tyto jízdenky platí tři měsíce. Roční platnost mají jízdenky na 20 jízd za 1 300 Kč a na 30 jízd za 1 800 Kč. Platnost starých jízdenek bude adekvátně prodloužena, původní vouchery budou vyměněny za jízdenky.

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Na Alpine Coasteru mohou samostatně jezdit děti od 8 let s výškou alespoň 1,35 m, děti od 3 do 7 let jen s doprovodem. Na klasické bobové dráze jezdí děti do 8 let s dospělým.

Hřiště až příští rok

Součástí areálu je velké dětské hřiště na střeše hlavního objektu, jehož vybavení se dokončí ve druhé etapě. Hřiště mělo být dokončeno společně s výstavbou nové dráhy a rekonstrukcí areálu, ale technologická obtížnost plánu to nedovolila. Podle Kantora by mělo být dostaveno příští rok. „Další fáze otevření bude řádově na jaře, a to už bude kompletní,“ dodal.

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