Rybářská závodní sezona ani v říjnu nekončí. Od zítřka až do posledního dne měsíce se po Česku koná řada závodů, na které je stále možné se přihlásit.
Vyrazit mohou kapraři, vláčkaři i muškaři a na své si přijdou také děti. Startovné se pohybuje od nuly až po několik tisíc korun. Kdo se rozhodne doslova na poslední chvíli, může vyrazit už zítra 10. října do Chotěšova na Plzeňsku. Na rybníku Sakta se bude závodit na plavanou, položenou i feeder. Přihlásit se lze předem, ale také přímo na místě při prezentaci od sedmi hodin ráno. Startovné je 300 korun a o pořadí rozhodne celková délka ulovených ryb.
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O týden později, 17. října, se závodí v Hodoníně na revíru Morava 4A – Kontramačka. I tady není nutné řešit přihlášku týdny dopředu – registrace a losování začínají přímo na místě v pět ráno. Dospělí zaplatí 300 korun, děti do 15 let 150 korun. Samotný závod odstartuje v sedm hodin.
Děti mají závod zdarma
Zajímavou možnost mají mladí vláčkaři 24. října v Božkově u Mnichovic. Božkovský duhák je určen dětem do 15 let a pořadatelé nevyžadují ani rybářský lístek, ani povolenku. Startovné je zdarma, stejně jako oběd pro závodníky. Přihlášky lze posílat do 21. října.
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Velký výběr nabídne státní svátek 28. října. V Poličce se uskuteční tradiční Poličská muška dvojic. Kapacita je 54 dvojic, startovné činí 2 000 korun za tým a přihlásit se lze do 20. října. Skutečnou lahůdkou je pak Streetfishing Prague. Vláčkaři budou hledat dravce na Vltavě v centru Prahy a mezi jednotlivými místy se mohou přesouvat třeba MHD či na kole. Startovné je 600 korun, v ceně je navíc vstupenka na výstavu For Fishing 2027.
Poslední šance na konci měsíce
Závodit se bude až do posledního říjnového dne. Hevlínský duhák 31. října je otevřený začátečníkům i zkušeným závodníkům v disciplíně Trout Area. Kapacita je 60 míst, startovné 1 250 korun a registrace běží až do 30. října do poledne. Ve Vítězné u Kocléřova se ve stejný den uskuteční Iron Claw Cup. Na Bahňáku se bude vláčet ve čtyřech kolech, kapacita činí 35 závodníků a místo je nutné rezervovat předem. Startovné činí 500 korun. Podzim tak rozhodně neznamená konec závodění. Naopak – kdo ještě nechce pruty zazimovat, má během října několik příležitostí.