Po patnácti letech hlavní město opouští známý německý obchod Van Graaf. Německá rodinná firma, která nabízí multibrandový koncept – tedy širokou škálu mezinárodních módních značek pod jednou střechou, zavře nejspíš v prosinci. Do té doby přichystala velké slevy.

Van Graaf se loučí se Českem a zavírá svůj rozsáhlý obchodní dům na Václavském náměstí v Praze. (10. září 2025) | foto: Veronika Bělohlávková, iDNES.cz

„Koupil jsem si několik triček za výhodnou cenu, ale musel jsem vystát zhruba desetimetrovou frontu u pokladen. Bylo to horší než v nedalekém Primarku,“ popsal jeden z pravidelných zákazníků pro server iDNES.cz. Ten zjistil, že známý obchod na Václaváku Van Graaf po 15 letech končí.

Pražská pobočka obchodu byla v době svého otevření jedinou v Česku a patřila mezi vlajkové obchody firmy mimo německý trh. Na žádost o oficiální stanovisko žádná z firem nereagovala. Není tak ani jasné přesné datum uzavření obchodního domu, některé informace ukazují na prosinec.

To, že se blíží konec je zřejmé z nápisů ve výlohách „Na shledanou, Praho. Zavíráme náš obchodní dům. Vše musí pryč.“ Stejně tak krok německé rodinné firmy potvrzují někteří zaměstnanci.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Den otevřené dálnice pokazil jen vytrvalý déšť

Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...

