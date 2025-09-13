„Koupil jsem si několik triček za výhodnou cenu, ale musel jsem vystát zhruba desetimetrovou frontu u pokladen. Bylo to horší než v nedalekém Primarku,“ popsal jeden z pravidelných zákazníků pro server iDNES.cz. Ten zjistil, že známý obchod na Václaváku Van Graaf po 15 letech končí.
Pražská pobočka obchodu byla v době svého otevření jedinou v Česku a patřila mezi vlajkové obchody firmy mimo německý trh. Na žádost o oficiální stanovisko žádná z firem nereagovala. Není tak ani jasné přesné datum uzavření obchodního domu, některé informace ukazují na prosinec.
To, že se blíží konec je zřejmé z nápisů ve výlohách „Na shledanou, Praho. Zavíráme náš obchodní dům. Vše musí pryč.“ Stejně tak krok německé rodinné firmy potvrzují někteří zaměstnanci.