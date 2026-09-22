Divadlo kolem uzavření jednoho pruhu v Radlické ulici u Anděla pokračuje. Praha 5 sice dosáhla ve sporu částečného vítězství a podařilo se jí s magistrátem, dopravním podnikem a společností ROPID vyjednat výjimky pro vjezd. Auta tudy ale stále nejezdí. Řidiči totiž netuší, že zákaz platí jen část dne.
Novinka platí o tři týdny později
Průjezd jednou z nejvytíženějších ulic v Praze je po několika měsících opět povolen. Do Radlické od Ženských domovů nelze autem vjet pouze od 14. do 19. hodiny. Tedy v době, kdy se v metropoli odehrává dopravní špička. Právě během ní totiž tramvaje nemohly kvůli koloně projet. Na kolejích stály fronty aut, a to už od zmiňovaných Ženských domovů až po křižovatku s Plzeňskou. Tramvaje tady někdy nabíraly i 20minutová zpoždění. Proto v místě vznikla jednosměrka. Auta dlouhé měsíce projet směrem k Plzeňské nemohla. To se ale na začátku týdne změnilo.
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Částečné otevření Radlické mělo dokonce začít platit už od 1. září, doplňková tabulka se ale pod cedulí „Zákaz vjezdu“ objevila až včera, tedy 21. září. Změnu zdržela administrativa.
Blokování tramvají
„Vzhledem k pozdnímu podání žádosti dopravního podniku, kde bylo třeba doplnit stanovisko dopravního inženýra Policie ČR, se celá záležitost zpozdila, takže dopravní značka informující o novém režimu se na místě objevila toto pondělí,“ vysvětluje pro deník Metro předseda dopravní komise páté městské části Jan Panenka.
Deník Metro se radnice Prahy 5 také ptal na to, zdali úprava průjezdu na určitou dobu nezpůsobí chaos a větší troufalost řidičů, kteří tudy budou jezdit i v době, kdy tu bude platit zákaz vjezdu. „Jestli bude nebo nebude panovat chaos, ukáže až čas. Na pořádek v místě bude standardně dohlížet PČR nebo městská policie,“ reagoval Panenka.
Drobná písmenka
Ačkoliv auta do pruhu už opět smí. Stále do něj podle zjištění deníku Metro nejezdí. Na místě je totiž stále jednosměrná značka, která vjezd zakazuje. Od 21. září je sice červená značka doplněna upřesňující tabulkou, řidiči ale nemají šanci drobná písmenka zakazující vjezd jen od 14 do 19 hodin přečíst.
Žluté šipky. Co vlastně ukazují?
Podobně matoucí mohou být i dříve přeškrtnuté odbočovací šipky v ulici Ostrovského. Žluté pásky jsou z nich sice strženy, ale jejich části na vozovce zbyly a řidiči je nadále respektují. Domněnku, že z ulice Ostrovského nelze odbočit vlevo do Radlické, jim potvrzuje i výše zmíněná značka. Tabulka, od kdy do kdy zákaz platí, je málo čitelná i pro řidiče jedoucí od Malvazinek.
Jedovatý vzduch
Dopravních komplikací je v Praze 5 víc. Místní například upozorňují na stále se zhoršující dopravní situaci na Radlické za Dobříšskou ulicí. Podle dřívějších odhadů tudy projede přes 45 tisíc aut denně. A čeká se, že doprava ještě zhoustne po otevření nové čtvrti, která vzniká od Ženských domovů a skončí u smíchovského nádraží. Další provoz přinese i proměna nádraží v obří dopravní terminál.
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Podle spolku Senzor vzduchu, který se kvalitou ovzduší zabývá, je právě oblast kolem Smíchova jednou z nejhorších ve sledovaných lokalitách v metropoli. Například podle žebříčku, který zaznamenává míru znečištění, se v první desítce umisťují čtyři smíchovské ulice.
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Tedy: Plzeňská (57,2 µg/m³), Radlická-Klicperova (50,7 µg/m³), V Botanice (47,8 µg/m³) a Patočkova (44,4 µg/m³). Přitom WHO doporučuje roční limit znečištění pouze 10 µg/m³. Oxidem dusičitým nejznečištěnější ulicí v Praze zůstává Ječná (58,0 µg/m³) a V Holešovičkách (57,3 µg/m³).
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