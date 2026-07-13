Na Smíchově může vzniknout parčík po muži, který psal dějiny cyklistiky

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:36
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Plastika znázorňuje cyklistu na vysokém kole. Je dílem sochařů Petra a Karla...

Plastika znázorňuje cyklistu na vysokém kole. Je dílem sochařů Petra a Karla Holubových. Má připomínat památku zakladatelů cyklistiky v Čechách, továrníka Jana Kohout a jeho syna Josefa. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Smíchov na konci 19. století
Jan Kohout a jeho syn Josef Kohout jsou průkopníci a zakladatelé české...
Plastika znázorňuje cyklistu na vysokém kole. Je dílem sochařů Petra a Karla...
Smíchov na konci 19. století.
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Veřejně přístupný prostor poblíž smíchovského železničního mostu by mohl získat jméno jednoho z nejvýznamnějších průkopníků české cyklistiky. Radní Prahy 5 podpořili návrh na jeho pojmenování Park Josefa Kohouta. Cyklistickou historii této části Smíchova už dnes připomíná pomník i mural na nedaleké trafostanici.

Nenápadný parčík mezi ulicemi Svornosti, U Železničního mostu a Hořejší nábřeží by mohl nově nést jméno velocipedisty Josefa Kohouta. Podnět k pojmenování veřejně přístupného prostoru schválili radní Prahy 5. Návrh nyní musí posoudit místopisná komise hlavního města, která jej následně může předložit pražským radním ke konečnému rozhodnutí.

Lokalita nebyla vybrána náhodou. Nachází se v blízkosti někdejší továrny Kohoutova otce Jana, kde na konci 19. století vznikala první vysoká kola, i rodinné vily Kohoutových. Prostor byl navíc součástí bývalého areálu a jízdárny Českého klubu velocipedistů. Přestože jde o soukromý pozemek, je veřejně přístupný a jeho majitel s navrhovaným názvem souhlasil.

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Velocipedista, závodník i rekordman

Josef Kohout patřil k osobnostem, které stály u počátků organizované cyklistiky v českých zemích. S tehdy ještě převážně dřevěným bicyklem se seznámil v roce 1879, kdy se na něm vydal z Prahy do Plzně. O rok později zvládl se svým bratrem Františkem cestu z Prahy do Vídně za dva a půl dne.

Bratři se následně podíleli na založení Klubu českých velocipedistů Smíchov, jednoho z prvních tuzemských cyklistických spolků. Svého otce Jana zároveň přesvědčili, aby ve své strojírenské továrně rozšířil výrobu také o jízdní kola.

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Josef Kohout se prosadil i jako závodník. V roce 1882 vyhrál na vysokém kole závod na jednu anglickou míli na mezinárodním mistrovství Rakouska-Uherska. Podle Prahy 5 se tím stal prvním Čechem, který zvítězil v mezinárodní sportovní soutěži. Během pozdější propagační cesty po Evropě ujel v Německu 400 kilometrů za 21 hodin. Další rekord vytvořil v roce 1892 v Oděse, kde během 24 hodin urazil téměř 540 kilometrů.

Kromě závodění se věnoval také popularizaci cyklistiky. Vydával odborný časopis Cyklista a podílel se na přípravě pravidel, která upravovala používání velocipedu jako dopravního prostředku.

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Parčík už zdobí velocipedista

Rodinu Kohoutových připomíná na místě také kovová plastika stylizovaného jezdce na vysokém kole. Pomník Jana Kohouta a jeho syna Josefa byl v parčíku odhalen na podzim roku 2024. Jeho autory jsou sochaři Petr a Karel Holubovi.

Plastika stojí v místech, kde měli členové velocipedistického klubu kolovnu a prostor pro trénink. V jejím kole je umístěn nápis „Champion Bicycle. J. Kohout. Smíchov“. Později u pomníku přibyla také informační tabule věnovaná historii lokality a osobnosti Josefa Kohouta.

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Cyklistickou historii připomíná i mural

Odkaz rodiny Kohoutových se neomezuje pouze na parčík. Jen o kousek dál, na trafostanici na Hořejším nábřeží, vznikl mural inspirovaný Janem Kohoutem, jeho dílnou a počátky výroby velocipedů na Smíchově.

Jan Kohout se na Smíchově usadil v polovině 19. století a poblíž dnešní ulice Svornosti založil dílnu na výrobu mlýnských a průmyslových strojů. Když se v roce 1879 seznámil s vysokým kolem značky Excelsior, rozhodl se společně se svými syny pustit do vlastní výroby. Během několika měsíců vznikly první stroje s dřevěnými prvky, později už továrna vyráběla celokovové velocipedy.

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

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Kola z jeho dílny získala přezdívku „kohoutovky“. Mezi lety 1880 a 1891 jich mělo vzniknout přibližně sedm až devět stovek. Přestože velocipedy představovaly pouze část produkce podniku, zapsaly Smíchov do historie české cyklistiky.

Věděli jste, že první české velocipedy vznikaly na Smíchově?

Mural na trafostanici tak propojuje historii místa se současností. Vedle Jana Kohouta a motivů staré cyklodílny pracuje také s tématem moderní energetiky a elektrokol. Vytvořen byl fotokatalytickými barvami, které mají díky působení světla pomáhat rozkládat některé škodlivé látky v ovzduší.

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Pokud hlavní město návrh schválí, vytvoří se na Hořejším nábřeží ucelená připomínka smíchovské cyklistické minulosti. Jana Kohouta bude dál připomínat mural a společný pomník, zatímco veřejný prostor ponese jméno jeho syna Josefa, úspěšného velocipedisty, rekordmana a propagátora jízdy na kole.

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