Švandovo divadlo na vyhlašuje otevřenou architektonickou soutěž na novostavbu kreativního centra Preslovka. Uprostřed pražského Smíchova, na nároží Preslovy ulice a náměstí 14. října v sousedství zahrady Portheimka, má vzniknout nové zázemí pro současné scénické umění, mezioborovou spolupráci a setkávání s veřejností. Předpokládané investiční náklady činí 160 milionů korun bez DPH.
Švanďák rozšiřuje kulturní nabídku
Nové kreativní centrum má sloužit Švandovu divadlu, ale také dalším pražským kulturním institucím, nezávislé scéně a domácím i zahraničním umělcům. Vzniknou zde čtyři zkušebny, specializované laboratoře pro světelný a zvukový design a prostory pro vzdělávání a krátkodobé rezidenční pobyty. Veřejnost tu bude moci navštívit multifunkční sál a také kavárnu či bistro v přízemí. Spolu se Švandovým divadlem a Tvůrčím domem Elišky Peškové (Peškovkou) tak Preslovka rozšíří kulturní nabídku pražského Smíchova.
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Nejen pro divadelníky, ale i pro další umělce
„Preslovka má být místem, kde se budou potkávat různé umělecké obory, generace i způsoby tvorby. Chceme nabídnout profesionální podmínky pro zkoušení, experiment a vznik nových projektů, které v Praze dlouhodobě chybí. Stejně důležité je pro nás její otevření pro veřejnost – prostřednictvím workshopů, prezentací rozpracovaných inscenací i každodenního setkávání,“ říká Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla na Smíchově. Podle něj by se měla Preslovka zapojit i do mezinárodní sítě obdobných center.
Záměr otevřít v Praze novou, specificky zaměřenou budovu je součástí Akčního plánu Kulturní politiky hlavního města Prahy 22+ a reaguje na nedostatek profesionálně vybavených zkušeben a tvůrčích prostor.
Budova musí k zemi
Novostavba nahradí stávající provozní budovu Švandova divadla, jejíž technický stav už – podle provedených průzkumů a znaleckého posudku Kloknerova ústavu ČVUT – neumožňuje její původně zamýšlenou přestavbu.
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Architektonická soutěž má nyní prověřit, jak novým domem dotvořit urbanisticky nedokončený blok a citlivě ho zapojit do památkově chráněného prostředí. Na přípravě soutěže proto divadlo spolupracovalo s městskou částí Praha 5 a s Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jedním z přizvaných odborníků je rovněž zástupce Národního památkového ústavu.
Výjimečná novostavba
„V kontextu Prahy jde o výjimečný záměr. Novostavby určené kultuře zde vznikají jen zřídka, navíc na tak exponovaném místě,“ upozorňuje architekt Tomáš Zdvihal ze společnosti CBArchitektura, která soutěž organizuje. „Nehledáme jen kvalitní provozní řešení splňující představy zadavatele, ale i svébytnou současnou architekturu, která citlivě dotvoří toto významné místo a přinese do něj nový kulturní a společenský život,“ uvádí Zdvihal.
Soutěž je otevřená, anonymní a jednofázová a bude probíhat podle Soutěžního řádu České komory architektů. Vyhodnocení návrhů je předběžně plánováno v únoru příštího roku.