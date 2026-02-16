Prezident Petr Pavel, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek či filmařka Agnieszka Holland, to jsou někteří ze zástupců českých a evropských veřejných osobností, které vystoupí v sobotu 21. února od 15 hodin na Staroměstském náměstí na shromáždění Společně za Ukrajinu.
Na podporu země ve válce a spravedlivého míru vystoupí také matky Čechů, kteří padli v boji za svobodu Ukrajiny, zástupci a zástupkyně ukrajinské občanské společnosti i dětský pěvecký sbor. V minulých letech se shromáždění zúčastnily desítky tisíc lidí a patřilo mezi největší na světě.
„Rusko se bojí ukrajinské vlajky, protože dnes už to není jen státní symbol. Je to vlajka svobody, důstojnosti a nezlomnosti lidí, kteří se nikdy nestanou otroky ani služebníky Kremlu,“ uvedl v reakci velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvarych. Poděkoval také lidem, kteří s jeho zemí a vlajkou projevili solidaritu.
„Rekreační tábor“ na Krymu
Shromáždění, které pořádají nevládní organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Evropský kongres Ukrajinců a Milion chvilek pro demokracii, upozorňuje na čtvrté výročí úplné invaze Ruska na Ukrajinu.
Staroměstské náměstí kromě zástupců pořádajících organizací osloví také devatenáctiletá Valerija Sydorova. Připomene palčivé téma ukrajinských dětí žijících na Ruskem okupovaných územích, kde jsou podrobovány tvrdé převýchově a zbavovány identity. Sama Valerija byla v říjnu 2022 násilně odvezena z okupované Nové Kachovky na Krym, kde byla umístěna do takzvaného rekreačního tábora. Ve skutečnosti šlo o nástroj ideologického nátlaku a kontroly.
„Vymanit se z okupace není jen otázka přežití, je to šance zachovat si ukrajinskou identitu únikem z prostředí, kde se vás každý den snaží zlomit. To, čím jsem prošla, bych už nikdy nechtěla zažít,“ vzkazuje Valerija české veřejnosti.
23.2. 2025 se lidé sešli na shromáždění Společně za Ukrajinu na Staroměstském náměstí v Praze k třetímu výročí ruské války proti Ukrajině. Chtějí tak připomenout odvahu a vytrvalost Ukrajinců, kteří bojují proti přesile za nezávislost svojí země a za její právo na sebeurčení. Zároveň apelují na českou veřejnost, aby vytrvala v její podpoře.
Taylorova maminka
Na shromáždění vystoupí vedle prezidenta Pavla nebo Dominka Haška také zástupci pořádajících organizací Šimon Pánek, Mikuláš Kroupa či Mikuláš Minář. Slovo si vezme i Ivana Krej;;;čová, maminka padlého Taylora, který na Donbase převážel raněné vojáky z frontové linie do zázemí.
„Vojáci bojují za nás a to je potřeba hrozně a často zdůrazňovat. Přijďte podpořit Ukrajinu,“ říká herec Jiří Dvořák, který s ostatními umělci zve na setkání. „Mysleme na budoucnost,“ poznamenává jeho kolega Ivan Trojan. „Mysleme na to, že situace ve světě se dramaticky mění a my můžeme dokázat, že chceme žít ve světě, který hájí právo a všechny hodnoty, které v sobě demokracie zahrnuje,“ zdůrazňuje Trojan.