Na Strahov míří tramvaje. Nová trať za 824 milionů přiveze i studentskou linku 28

Autor: Metro.cz
  14:44
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Budoucí tramvajová smyčka Stadion Strahov na plánované tramvajové trati mezi Malovankou a Strahovem. | foto: Vizualizace: DPP/Atelier Onixia

Strahovské koleje se dočkají tramvajového spojení. Praha začne stavět 1,3 kilometru dlouhou trať z Malovanky za více než 824 milionů korun. Kromě běžné linky 29 po ní bude jezdit také „studentská“ osmadvacítka.

Strahovské koleje dostanou po letech přímé tramvajové spojení. Dopravní podnik už podepsal smlouvu na stavbu nové tratě z Malovanky, která povede až ke studentským kolejím. Kromě běžné tramvajové linky číslo 29 se po nové trati rozjede také linka 28. Ta má být určena především studentům a jezdit bude podle školního provozu.

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Nová tramvajová trať Malovanka–Strahov bude dlouhá 1,3 kilometru a její stavba vyjde na 824,27 milionu korun bez DPH. To je téměř o 196 milionů méně, než se původně předpokládalo.

Zakázku získalo sdružení Společnost TT Malovanka. „Stavba má trvat 18 měsíců, přípravné práce by měly začít v nejbližších týdnech. Až 85 procent způsobilých nákladů pokryjí evropské peníze,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

Zastávka Koleje Strahov na plánované tramvajové trati mezi Malovankou a Strahovem.

Koleje dostanou tramvaj

Nová dvoukolejná trať povede z Bělohorské ulice po celé délce Vaníčkovy ulice až ke strahovským vysokoškolským kolejím. Tramvaje skončí v nové smyčce v prostoru dnešní autobusové točny u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice.

Po cestě vzniknou tři páry zastávek – Malovanka, Koleje Strahov a Strahov. Právě poslední jmenovaná zastávka měla původně pracovní název Stadion Strahov.

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Součástí projektu bude také přestavba části Bělohorské ulice a celé Vaníčkovy ulice.

Studentská linka číslo 28

Po nové trati mají jezdit dvě nové tramvajové linky – 28 a 29. Každá ale bude mít úplně jiný úkol.

Linka 29 má fungovat jako klasická tramvajová linka s pravidelným intervalem. Ze Strahova se vydá přes Pohořelec, Hradčany a Letnou do centra Prahy. Pokračovat bude přes náměstí Republiky a Václavské náměstí až k Muzeu, dále přes I. P. Pavlova a náměstí Míru na Kubánské náměstí.

Tramvajový uzel na Malovance na plánované tramvajové trati na Strahov.

Linka má vyjet už se zprovozněním tramvajové tratě na Václavském náměstí v první polovině roku 2027. Do dokončení tratě na Strahov ale bude končit na Malovance.

Zajímavější novinkou bude linka číslo 28. Ta má spojovat strahovské koleje se školami v Dejvicích a její provoz se přizpůsobí akademickému životu.

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Jezdit bude jen ve dnech školního vyučování a její jízdní řád má reagovat také na cyklus vysokých škol. Nasazeny na ni budou kratší tramvaje.

Ze Strahova zamíří přes Vozovnu Střešovice na Vítězné náměstí a konečnou bude mít u Nádraží Podbaba. Do budoucna by mohla pokračovat až do Suchdola, kde by se napojila na další velký vysokoškolský areál.

Tramvaj a trolejbus na jednom místě

Nová infrastruktura nebude sloužit jen tramvajím. Ve strahovské smyčce vznikne zázemí také pro trolejbusy.

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Hotová infrastruktura má sloužit současné lince 53 i budoucí lince 56, která má jezdit ze Smíchova směrem k letišti.

Strahov tak čeká poměrně výrazná dopravní proměna. Místo, kam dnes míří především autobusy a studenti pěšky, dostane přímé tramvajové spojení. A pokud se plány naplní, vznikne v Praze také linka, která bude svým provozem doslova šitá na míru vysokoškolákům.

INFOBOX: Nová tramvaj na Strahov

  • Trasa: Malovanka – Strahov
  • Délka tratě: 1,3 kilometru
  • Cena: 824,27 milionu korun bez DPH
  • Doba stavby: 18 měsíců
  • Nové zastávky: Malovanka, Koleje Strahov, Strahov
  • Nové linky: 28 a 29
  • Zajímavost: Linka 28 má jezdit podle režimu školního vyučování
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