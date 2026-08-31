Strahovské koleje dostanou po letech přímé tramvajové spojení. Dopravní podnik už podepsal smlouvu na stavbu nové tratě z Malovanky, která povede až ke studentským kolejím. Kromě běžné tramvajové linky číslo 29 se po nové trati rozjede také linka 28. Ta má být určena především studentům a jezdit bude podle školního provozu.
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Nová tramvajová trať Malovanka–Strahov bude dlouhá 1,3 kilometru a její stavba vyjde na 824,27 milionu korun bez DPH. To je téměř o 196 milionů méně, než se původně předpokládalo.
Zakázku získalo sdružení Společnost TT Malovanka. „Stavba má trvat 18 měsíců, přípravné práce by měly začít v nejbližších týdnech. Až 85 procent způsobilých nákladů pokryjí evropské peníze,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Koleje dostanou tramvaj
Nová dvoukolejná trať povede z Bělohorské ulice po celé délce Vaníčkovy ulice až ke strahovským vysokoškolským kolejím. Tramvaje skončí v nové smyčce v prostoru dnešní autobusové točny u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice.
Po cestě vzniknou tři páry zastávek – Malovanka, Koleje Strahov a Strahov. Právě poslední jmenovaná zastávka měla původně pracovní název Stadion Strahov.
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Součástí projektu bude také přestavba části Bělohorské ulice a celé Vaníčkovy ulice.
Studentská linka číslo 28
Po nové trati mají jezdit dvě nové tramvajové linky – 28 a 29. Každá ale bude mít úplně jiný úkol.
Linka 29 má fungovat jako klasická tramvajová linka s pravidelným intervalem. Ze Strahova se vydá přes Pohořelec, Hradčany a Letnou do centra Prahy. Pokračovat bude přes náměstí Republiky a Václavské náměstí až k Muzeu, dále přes I. P. Pavlova a náměstí Míru na Kubánské náměstí.
Linka má vyjet už se zprovozněním tramvajové tratě na Václavském náměstí v první polovině roku 2027. Do dokončení tratě na Strahov ale bude končit na Malovance.
Zajímavější novinkou bude linka číslo 28. Ta má spojovat strahovské koleje se školami v Dejvicích a její provoz se přizpůsobí akademickému životu.
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Jezdit bude jen ve dnech školního vyučování a její jízdní řád má reagovat také na cyklus vysokých škol. Nasazeny na ni budou kratší tramvaje.
Ze Strahova zamíří přes Vozovnu Střešovice na Vítězné náměstí a konečnou bude mít u Nádraží Podbaba. Do budoucna by mohla pokračovat až do Suchdola, kde by se napojila na další velký vysokoškolský areál.
Tramvaj a trolejbus na jednom místě
Nová infrastruktura nebude sloužit jen tramvajím. Ve strahovské smyčce vznikne zázemí také pro trolejbusy.
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Hotová infrastruktura má sloužit současné lince 53 i budoucí lince 56, která má jezdit ze Smíchova směrem k letišti.
Strahov tak čeká poměrně výrazná dopravní proměna. Místo, kam dnes míří především autobusy a studenti pěšky, dostane přímé tramvajové spojení. A pokud se plány naplní, vznikne v Praze také linka, která bude svým provozem doslova šitá na míru vysokoškolákům.
INFOBOX: Nová tramvaj na Strahov