Vstupte do světa fantazie, nového cirkusu, divadla, hudby a magických zážitků. Od 4. do 25. června 2026 se v Praze na ostrově Štvanice a na Lodi Tajemství na náplavce Prahy 2 koná originální festival divadla, cirkusu a umění – Festival Arena.
První zahraniční hosté vystoupí až 9. června, festivalové městečko ale funguje už ode dneška. Východní cíp ostrova Štvanice, tedy místo hned pod lávkou HolKa, se proměnilo v cirkusové ležení ve vším všudy. Kromě výstavy Imaginárium tu návštěvníci najdou i obří stan, ve kterém se odehrává show Ptačí sněm.
|
Festival Arena se letos přesouvá. Bratři Formani slibují skutečnou divadelní Štvanici
Po světové premiéře, sérii vyprodaných pražských představení a ročním turné po Francii a Belgii se Ptačí sněm vrátil do Česka. Vedle tradičních divadelních prostředků, kostýmů, loutek, masek a výrazné scénografie, využívají tvůrci soustavu výkonných projektorů, díky kterým se velkoformátová projekce mění ve vizuální krajinu mimořádné intenzity a umožňuje divákům „proletět“ se s ptačími hrdiny prostorem stanu a stát se součástí jejich příběhu.
Celá program Festivalu Arena najdete na webu akce.