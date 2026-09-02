Od zítřka do 6. září ožije pražský Vyšehrad 23. ročníkem festivalu VyšeHrátky. Nabídne loutkové a pohybové divadlo, koncerty, filmové projekce, tvůrčí dílny i venkovní hernu pro děti už od deseti měsíců.
Letos se poprvé výrazněji zaměří také na přístupnost pro nevidomé a další návštěvníky se specifickými potřebami. O programu i novinkách jsme mluvili se šéfovou festivalu Adélou Garabíkovou.
Jak vypadá ideální den na Vyšehradě s dětmi?
Celý program připravujeme tak, aby u nás děti a jejich dospělí mohli strávit celý den – ať už při divadelních představeních, tvůrčích dílnách a workshopech, nebo třeba ve venkovní herně či pojízdné knihovně. Velký smysl pro nás má především divadlo pro nejmenší, které je jedním z pilířů tvorby pořádající Damúzy. Vstup do areálu je zdarma a stejně tak je všem příchozím otevřená venkovní herna.
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Začínáte už u dětí od deseti měsíců. Čím je chcete nalákat a co si z programu odnesou jejich rodiče?
Je pro nás důležité, aby děti měly možnost setkat se s divadlem už od prvních let a vnímat ho jako přirozenou součást svého světa. Těm úplně nejmenším jsme s týmem připravili převážně dopolední program plný Babyogy, workshopů s rodiči a hlavně batolecích představení. Zakládáme si na kvalitním programu založeném na umělecké i edukativní kvalitě, který má daleko od komerčních dětských akcí.
A co větší děti? Kde si přijdou na své školáci a teenageři?
Návštěvníky bych chtěla pozvat do celého areálu, který je volně přístupný. Věřím, že se tam s rodinou či přáteli dá zažít všechno od dílen přes venkovní hernu až po klidnější místa pro odpočinek nebo čtení. Já se osobně těším na představení Pluto, které uvedeme v pátek 4. září od 15 hodin, nebo na Zachraňte číslo 6 z repertoáru Divadla Minor. Nenechala bych si ujít ani workshop žonglování, beatboxu či akrobacie, u kterých jsme mysleli právě na starší děti.
Letos myslíte i na návštěvníky, pro které nebývají dětské festivaly úplně snadno dostupné. Co se mění?
Poprvé zkoušíme připravit dětský festival i pro nevidomé publikum. U vstupu si budete moct osahat haptickou mapu areálu a snažíme se také v programu přehledněji vyznačovat přístupný program. Navazujeme i na spolupráci z minulých let s organizací Pevnost – Institutem českého znakového jazyka a kultury neslyšících a organizací Kukátkoo, které se věnují uměleckému tlumočení. Myslíme také na vozíčkáře.
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Když se ohlédnete za předchozími ročníky, co je letos největší novinkou?
Více se otevíráme přístupnosti a navazujeme nové spolupráce. Letos se můžete těšit například na venkovní hru Rourov od Rádia Junior či živý podcast Mlíko v hlavě, který cílí na naše nejstarší publikum, tedy rodiče. Jsme také součástí Roku loutkového divadla, a právě loutky si budete moct vyrobit se svými dětmi ve výtvarných dílnách. U stánku Eko-Kom se pak děti dozvědí o recyklaci a třídění odpadu.
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