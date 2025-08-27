Od 1. září začanou v Pražském integrovaném systému platit nové jízdní řády. Změny se dotknou především oblastí kolem metropole. Největší změny se týkají oblasti Chýně, Voticka, Líbeznicka a Mukařovska.
Ve Středočeském kraji se totiž otevřely hned tři nové svazkové základní školy – v Chýni, Bašti a Louňovicích. Kvůli nim dojde k posílení a přesměrování některých autobusových linek, aby se dětem usnadnil cestovní čas do školy i ze školy. Podle organizátorů Pražské integrované dopravy (PID) jde o reakci na nové kapacity i na dlouhodobé požadavky obcí.
Změny i přímo v Praze
Změny ale nepocítí jen okolí metropole. Úpravy se dotknou také dalších školních spojů přímo v Praze. Od 1. září se navíc obnoví plný provoz městské hromadné dopravy, která se po prázdninách vrátí ke standardnímu stavu.
|
Vyšší pokuty pro cestující, ale i vyšší platy revizorům. Nástup všemi dveřmi se blíží. Na změnu doplatí i frontoví bojovníci
Cestující by si proto měli pečlivě zkontrolovat jízdní řády, aby věděli, zda se jejich spojů změny dotkly.
Změny jednotlivých linek
- 16 Prodloužení všech spojů mimo špičky pracovních dnů o úsek Kotlářka – Sídliště Řepy (od 1. 9.).
- 255 Nová trasa školní linky: Jenerálka – Nádraží Podbaba – Sídliště Baba – Na Santince (od 1. 9.).
- 264 Pro všechny ranní spoje zřízena zastávka Újezd nad Lesy (od 1. 9.).
- 266 Zrušení druhého odpoledního spoje ve směru Nové Butovice – Zadní Kopanina (od 1. 9.).
- 280 Zrušení prvního odpoledního spoje ve směru Ruzyňská škola – Divoká Šárka (od 1. 9.).
- 303 1 spoj v pracovní dny dopoledne z Prahy jede nově také přes zastávku Sibřina, škola.
- 334 Ve směru Smíchovské nádraží je obnovena zastávka Lahovice a zkrácen interval na 30 min.
- 335 Poslední spoj v pracovní dny z Prahy jede nově také přes Radějovice a Křížkový Újezdec a nejede přes Hlubočinku.
- 336 V úseku Chýně, Žitná – Hostivice, Břve je linka vedena přes nové zastávky Chýně, Pod Horou; Chýně, V Roklích; Chýně, Městský úřad. Ve špičkách pracovních dnů je linka prodloužena o úsek Hostivice, Ve Vilkách – Jeneč, Lidická. Posílení linky v pracovní dny ráno a odpoledne.
- 347 V úseku Chýně, Žitná – Chýně, Háje jede linka přes nové zastávky Chýně, Pod Horou; Chýně, V Roklích, v zastávkách Chýně, Pivovarský dvůr a Chýně zastavuje již pouze jedenkrát.
- 359 Zřízena zastávka Roztoky, U Rybníčku také ve směru Suchdol.
- 368 Vybrané školní spoje jsou prodlouženy o úsek Předboj – Zlonín. Nový ranní školní spoj Bořanovice, náves – Líbeznice, Škola – Předboj. Nový odpolední školní spoj Líbeznice, II – Zlonín.
- 401 Nový spoj v pracovní dny ráno Bystřice, nám. – Benešov, Terminál; zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne Miličín, škola – Votice, aut. st.
- 414 3 spoje v pracovní dny odpoledne jsou prodlouženy o úsek Terminál 1 – Středokluky, u školy.
- 451 1 spoj v pracovní dny ráno z Borotína zkrácen o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st.
- 452 Prodloužení části spojů celotýdenně o úsek Votice, aut. st. – Olbramovice, žel. st.; zrušen spoj v pracovní dny odpoledne Votice, aut. st. – Neustupov, Jiřetice.
- 466 Změna obsluhy místních částí v Nové Vsi.
- 487 Vybrané spoje v pracovní dny ráno a poledne jedou nově také přes zastávky Bečváry, Dolní Jelčany; Bečváry, Hatě.
- 491 Vybrané školní spoje v pracovní dny ráno o odpoledne jsou prodlouženy o úsek Mukařov – Louňovice, I. hráz.
- 532 Celková změna jízdního řádu zejména v úseku Votice – Beztahov z důvodu zlepšení návazností na vlaky a koordinace s ostatními linkami.
- 550 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Votice, žel. st. – Votice, Beztahov.
- 557 Zrušeny školní spoje v trase Svojetice, Na Vyhlídce – Stříbrná Skalice, náměstí. Zřízeny školní spoje v trase Svojetice, Na Vyhlídce – Louňovice, I. hráz.
- 558 Celková změna jízdního řádu, posílení v úseku Olbramovice, žel. st. – Votice, aut. st.
- 568 Zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne Miličín, Podměští – Miličín, škola.
- 586 Nový spoj v pracovní dny ráno Slaný, Aut. nádr. – Drnek.
- 627 Vybraný ranní spoj veden přes zastávku Slaný, Šultysova.
- 638 Zřízení zastávek Králův Dvůr, Počaply, Plzeňská a Králův Dvůr, Počaply ve směru do Berouna. Zrušení zastávky Králův Dvůr, Počaply, škola.
- 656 1 ranní školní spoj nově nejede přes Bořanovice (nahrazeno linkou 368). Zrušen 1 školní odpolední spoj Líbeznice, Škola – Čakovičky.
- 657 Nový pár spojů v pracovní dny odpoledne v trase Brandýs n.L., nádraží – Brázdim, Starý Brázdim – Mratín – Měšice – Bašť, Baštěk. 1 pár spojů v pracovní dny odpoledne je zkrácen o sek Bašť, Baštěk – Odolena Voda, závod.
- 661 Změna sledu zastávek v Semicích.
- 677 Nový školní spoj v pracovní dny ráno v trase Úvaly, žel. st. – Tuklaty, Tlustovousy – Jirny, kulturní dům.
- 693 Pro vybrané spoje zřízeny zastávky Okna, obec a Sudoměř. Nový pár spojů v pracovní dny ráno a odpoledne Mšeno – Okna, obec.
- 699 Nový pár spojů v pracovní dny ráno Mladá Boleslav, aut. st. – Horky nad Jizerou.
- 705 Vybrané školní spoje v pracovní dny ráno a odpoledne jedou nově také přes zastávky Opolany, Oškobrh; Opolany, Opolánky.
- 708 Změna trasy na území města Slaný (všechny spoje ve směru Slaný nově jedou přes zastávku U Stadionu, naopak většina spojů nově nejede přes zastávku Mírová); 1 spoj v pracovní dny ráno z Panenského Týnce jede nově také přes Želevčice a Dolín (od 25.8.).
- 717 Ruší se obsluha zastávky Březina, náves (nahrazeno linkou 733).
- 733 Linka je prodloužena o úsek Sezemice – Vlastibořice – Radimovice – Paceřice – Turnov (náhrada za linku IDOL 670363).
- 734 Kompletní změna jízdního řádu, zrušení odpoledních spojů v pracovní dny ze Sezemic do Mnichova Hradiště (nahrazeno linkou 733).
- 743+749 Změna obsluhy obce Souňov a vzájemné propojení obou linek u části spojů.
- 765 1 nový spoj v pracovní dny ráno Říčany, Masarykovo nám. – Modletice, rozc. Doubravice a 1 nový spoj odpoledne zpět.
- 780 1 spoj v pracovní dny odpoledne jede nově přes zastávky Vinaře, Vinice; Vinaře; Žleby, Šumava; Žleby, škola a nejede přes Žleby, Hráz; Žleby, Sibiř; Žleby, Markovice, lom. Nový odpolední spoj v opačném směru v téže trase mezi Čáslaví a Žleby.
- 781 Všechny víkendové spoje nově vyjíždějí již ze zastávky Čáslav, žel. st.
- 792 Změna trasy 1 spoje v pracovní dny poledne na území Vlašimi – nově vyjíždí ze zastávky ZŠ Vorlina.
- 841 Celková změna jízdního řádu (sjednocení tras, optimalizace provozu).
Změny zastávek
Chýně, Pod Horou Nová zastávka pro linky 336, 347 obousměrně.
Chýně, V Roklích Nová zastávka pro linky 336, 347 obousměrně.
Chýně, Městský úřad Nová zastávka pro linku 336 obousměrně.
Nymburk, OC Poděbradská Nová zastávka pro linky 673, 674 obousměrně.
Předboj, U Rybníka Nová zastávka pro linku 368 (obousměrně).
Říčany, Obchodní Nový název pro zastávku Říčany, Černokostelecká.
Svojetice, Na Moklině Nová zastávka pro linky 383, 385, 489, 557 ve směru Mukařov.
Vlašim, závod Výrazné omezení počtu spojů linek 406, 458, 483, 487, 550, 758, 790, 793, 794, 795, 799, 840, 854, které obsluhují tuto zastávku.