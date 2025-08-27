Na začátku školního roku se mění autobusy kolem Prahy. Kvůli novým školám vzniknout i nové linky

Autor: Metro.cz
  13:13
Se začátkem nového školního roku se chystají rozsáhlé změny na vybraných autobusových linkách ve Středočeském kraji i v Praze. Důvodem je mimo jiné i vznik tří nových škol a požadavky na lepší dostupnost školních spojů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Od 1. září začanou v Pražském integrovaném systému platit nové jízdní řády. Změny se dotknou především oblastí kolem metropole. Největší změny se týkají oblasti Chýně, Voticka, Líbeznicka a Mukařovska.

Ve Středočeském kraji se totiž otevřely hned tři nové svazkové základní školy – v Chýni, Bašti a Louňovicích. Kvůli nim dojde k posílení a přesměrování některých autobusových linek, aby se dětem usnadnil cestovní čas do školy i ze školy. Podle organizátorů Pražské integrované dopravy (PID) jde o reakci na nové kapacity i na dlouhodobé požadavky obcí.

Změny i přímo v Praze

Změny ale nepocítí jen okolí metropole. Úpravy se dotknou také dalších školních spojů přímo v Praze. Od 1. září se navíc obnoví plný provoz městské hromadné dopravy, která se po prázdninách vrátí ke standardnímu stavu.

Vyšší pokuty pro cestující, ale i vyšší platy revizorům. Nástup všemi dveřmi se blíží. Na změnu doplatí i frontoví bojovníci

Cestující by si proto měli pečlivě zkontrolovat jízdní řády, aby věděli, zda se jejich spojů změny dotkly.

Změny jednotlivých linek

  • 16 Prodloužení všech spojů mimo špičky pracovních dnů o úsek Kotlářka – Sídliště Řepy (od 1. 9.).
  • 255 Nová trasa školní linky: Jenerálka – Nádraží Podbaba – Sídliště Baba – Na Santince (od 1. 9.).
  • 264 Pro všechny ranní spoje zřízena zastávka Újezd nad Lesy (od 1. 9.).
  • 266 Zrušení druhého odpoledního spoje ve směru Nové Butovice – Zadní Kopanina (od 1. 9.).
  • 280 Zrušení prvního odpoledního spoje ve směru Ruzyňská škola – Divoká Šárka (od 1. 9.).
  • 303 1 spoj v pracovní dny dopoledne z Prahy jede nově také přes zastávku Sibřina, škola.
  • 334 Ve směru Smíchovské nádraží je obnovena zastávka Lahovice a zkrácen interval na 30 min.
  • 335 Poslední spoj v pracovní dny z Prahy jede nově také přes Radějovice a Křížkový Újezdec a nejede přes Hlubočinku.
  • 336 V úseku Chýně, Žitná – Hostivice, Břve je linka vedena přes nové zastávky Chýně, Pod Horou; Chýně, V Roklích; Chýně, Městský úřad. Ve špičkách pracovních dnů je linka prodloužena o úsek Hostivice, Ve Vilkách – Jeneč, Lidická. Posílení linky v pracovní dny ráno a odpoledne.
  • 347 V úseku Chýně, Žitná – Chýně, Háje jede linka přes nové zastávky Chýně, Pod Horou; Chýně, V Roklích, v zastávkách Chýně, Pivovarský dvůr a Chýně zastavuje již pouze jedenkrát.
  • 359 Zřízena zastávka Roztoky, U Rybníčku také ve směru Suchdol.
  • 368 Vybrané školní spoje jsou prodlouženy o úsek Předboj – Zlonín. Nový ranní školní spoj Bořanovice, náves – Líbeznice, Škola – Předboj. Nový odpolední školní spoj Líbeznice, II – Zlonín.
  • 401 Nový spoj v pracovní dny ráno Bystřice, nám. – Benešov, Terminál; zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne Miličín, škola – Votice, aut. st.
  • 414 3 spoje v pracovní dny odpoledne jsou prodlouženy o úsek Terminál 1 – Středokluky, u školy.
  • 451 1 spoj v pracovní dny ráno z Borotína zkrácen o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st.
  • 452 Prodloužení části spojů celotýdenně o úsek Votice, aut. st. – Olbramovice, žel. st.; zrušen spoj v pracovní dny odpoledne Votice, aut. st. – Neustupov, Jiřetice.
  • 466 Změna obsluhy místních částí v Nové Vsi.
  • 487 Vybrané spoje v pracovní dny ráno a poledne jedou nově také přes zastávky Bečváry, Dolní Jelčany; Bečváry, Hatě.
  • 491 Vybrané školní spoje v pracovní dny ráno o odpoledne jsou prodlouženy o úsek Mukařov – Louňovice, I. hráz.
  • 532 Celková změna jízdního řádu zejména v úseku Votice – Beztahov z důvodu zlepšení návazností na vlaky a koordinace s ostatními linkami.
  • 550 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Votice, žel. st. – Votice, Beztahov.
  • 557 Zrušeny školní spoje v trase Svojetice, Na Vyhlídce – Stříbrná Skalice, náměstí. Zřízeny školní spoje v trase Svojetice, Na Vyhlídce – Louňovice, I. hráz.
  • 558 Celková změna jízdního řádu, posílení v úseku Olbramovice, žel. st. – Votice, aut. st.
  • 568 Zrušen 1 spoj v pracovní dny odpoledne Miličín, Podměští – Miličín, škola.
  • 586 Nový spoj v pracovní dny ráno Slaný, Aut. nádr. – Drnek.
  • 627 Vybraný ranní spoj veden přes zastávku Slaný, Šultysova.
  • 638 Zřízení zastávek Králův Dvůr, Počaply, Plzeňská a Králův Dvůr, Počaply ve směru do Berouna. Zrušení zastávky Králův Dvůr, Počaply, škola.
  • 656 1 ranní školní spoj nově nejede přes Bořanovice (nahrazeno linkou 368). Zrušen 1 školní odpolední spoj Líbeznice, Škola – Čakovičky.
  • 657 Nový pár spojů v pracovní dny odpoledne v trase Brandýs n.L., nádraží – Brázdim, Starý Brázdim – Mratín – Měšice – Bašť, Baštěk. 1 pár spojů v pracovní dny odpoledne je zkrácen o sek Bašť, Baštěk – Odolena Voda, závod.
  • 661 Změna sledu zastávek v Semicích.
  • 677 Nový školní spoj v pracovní dny ráno v trase Úvaly, žel. st. – Tuklaty, Tlustovousy – Jirny, kulturní dům.
  • 693 Pro vybrané spoje zřízeny zastávky Okna, obec a Sudoměř. Nový pár spojů v pracovní dny ráno a odpoledne Mšeno – Okna, obec.
  • 699 Nový pár spojů v pracovní dny ráno Mladá Boleslav, aut. st. – Horky nad Jizerou.
  • 705 Vybrané školní spoje v pracovní dny ráno a odpoledne jedou nově také přes zastávky Opolany, Oškobrh; Opolany, Opolánky.
  • 708 Změna trasy na území města Slaný (všechny spoje ve směru Slaný nově jedou přes zastávku U Stadionu, naopak většina spojů nově nejede přes zastávku Mírová); 1 spoj v pracovní dny ráno z Panenského Týnce jede nově také přes Želevčice a Dolín (od 25.8.).
  • 717 Ruší se obsluha zastávky Březina, náves (nahrazeno linkou 733).
  • 733 Linka je prodloužena o úsek Sezemice – Vlastibořice – Radimovice – Paceřice – Turnov (náhrada za linku IDOL 670363).
  • 734 Kompletní změna jízdního řádu, zrušení odpoledních spojů v pracovní dny ze Sezemic do Mnichova Hradiště (nahrazeno linkou 733).
  • 743+749 Změna obsluhy obce Souňov a vzájemné propojení obou linek u části spojů.
  • 765 1 nový spoj v pracovní dny ráno Říčany, Masarykovo nám. – Modletice, rozc. Doubravice a 1 nový spoj odpoledne zpět.
  • 780 1 spoj v pracovní dny odpoledne jede nově přes zastávky Vinaře, Vinice; Vinaře; Žleby, Šumava; Žleby, škola a nejede přes Žleby, Hráz; Žleby, Sibiř; Žleby, Markovice, lom. Nový odpolední spoj v opačném směru v téže trase mezi Čáslaví a Žleby.
  • 781 Všechny víkendové spoje nově vyjíždějí již ze zastávky Čáslav, žel. st.
  • 792 Změna trasy 1 spoje v pracovní dny poledne na území Vlašimi – nově vyjíždí ze zastávky ZŠ Vorlina.
  • 841 Celková změna jízdního řádu (sjednocení tras, optimalizace provozu).

Změny zastávek

Chýně, Pod Horou Nová zastávka pro linky 336, 347 obousměrně.

Chýně, V Roklích Nová zastávka pro linky 336, 347 obousměrně.

Chýně, Městský úřad Nová zastávka pro linku 336 obousměrně.

Nymburk, OC Poděbradská Nová zastávka pro linky 673, 674 obousměrně.

Předboj, U Rybníka Nová zastávka pro linku 368 (obousměrně).

Říčany, Obchodní Nový název pro zastávku Říčany, Černokostelecká.

Svojetice, Na Moklině Nová zastávka pro linky 383, 385, 489, 557 ve směru Mukařov.

Vlašim, závod Výrazné omezení počtu spojů linek 406, 458, 483, 487, 550, 758, 790, 793, 794, 795, 799, 840, 854, které obsluhují tuto zastávku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Soška Jezulátka se po 37 letech vrací z Německa do Bravantic

Do Bravantic na Novojičínsku se po 37 letech vrátí kopie sošky Pražského Jezulátka. Přesune se tam z německého města Meerholz, kde od roku 1988 připomínala...

27. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Masivní únik plynu v Brně. Policisté evakuovali desítky lidí

Policisté zasahují u masivního úniku plynu v Brně v ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Nyní je ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická zcela uzavřena, počítejte...

27. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Koncert pod širým nebem uctí Soňu Červenou, v Hradci zazní nejen Carmen

Světově proslulá pěvkyně a herečka Soňa Červená (1925–2023) by se letos dožila rovné stovky. K Hradci Králové ji poutaly silné rodinné kořeny, a tak ji zdejší filharmonie uctí koncertem pod širým...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Obnova čelní fasády zámku v Bzenci za 10,5 milionu korun je hotová

Obnova čelní fasády hlavní budovy zámku v Bzenci na Hodonínsku je po několika měsících hotová. Práce stály přibližně 10,5 milionu korun. Nyní plynule pokračují...

27. srpna 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Východočeské divadlo v Pardubicích chystá sedm premiér, včetně Erbenovy Kytice

Východočeské divadlo v Pardubicích zahájí 116. sezonu. První diváky přivítá v úterý 2. září na repríze muzikálu Do nebes! o letci Janu Kašparovi. Publikum opět...

27. srpna 2025  12:40,  aktualizováno  12:40

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Záchranná služba má novou výjezdovou základnu v Luhačovicích

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) dnes v Luhačovicích na Zlínsku otevřela novou výjezdovou základnu. V lázeňském městě dosud chyběla....

27. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  12:37

Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany...

27. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.