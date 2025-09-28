Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.
Výhled směrem na magistrálu, stanici Vltavská a budovu bývalých dopravních podniků

Fontána od Olgy a Miroslava Hudečkových je součástí prostoru před nádražím.
Nádraží Praha-Bubny během výstavby.
Otevřeno bylo už před časem, získalo si přezdívku Ementál, to kvůli kulatým průhledům ve střeše. To, čím architekti novostavbu okrášlili a dali jí navíc další prostor, to je terasa, kterou situovali na jižní část zastřešení.

Terasa návštěvníky láká. I ty, kteří z nádraží nikam neodjíždějí.

Ve výšce nějakých deseti metrů, možná patnácti metrů (nekamenujte mě, jestli jsem to neodhadl) můžete shlížet i vyhlížet především na jih, východ a západ. Severní pohled je „střešní“, ale také poskytuje zajímavé výhledy.

Nahoru jen po svých

Že je o terasu mezi lidmi zájem, to první týdny jen potvrzují. Už jsem tady narazil i na cyklistu, který vynesl svůj bicykl (zřejmě není dole ho kde přikurtovat), aby se mohl kochat. Jedno by se snad dalo novému pražskému výhledu „vytknout“, vede sem jenom schodiště. Pro méně zdatné nebo lidi na vozíčku je terasa zatím nepřístupná. Pokud je nahoru někdo nevynese. Ale to ostatně taková Petřínská také ne.

Přezdívka Ementál nevznikla náhodou.

Kouzlo bubenské nádražní terasy nespočívá ve výšce, ale v tom, že to, co jsme znali jen zdola, je najednou viditelné shora, byť ne z výše rozhledny na Petříně. Ale pozorovat ruch dole, procházející Pražany i návštěvníky metropole, vidět tramvaje, do kterých tady řada z nás přestupuje z metra, shora a mít možnost pocitově vnímat to samé, co všudypřítomní holubi…

Filharmonie bude výš

Na fotomapách jsou popisky budov, je tu i odkaz na terasu, ale snímky zachycují ještě budoucí stavebniště.

Kouzlo a nadhledové prvenství terasy na střeše Nádraží Praha-Bubny za pár let bezpochyby zastíní plánovaná budova filharmonie. Její vyhlídkové ochozy budou o pár metrů výš. Ten čas je ale ještě daleko, a tak rozhodně „výlet“ na nádražní vyhlídku rozhodně doporučuji zařadit mezi drobné víkendové vycházky.

Plánovaná budova filharmonie nabídne „vyšší“ rozhledy než terasa nádraží.

