Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Otevřeno bylo už před časem, získalo si přezdívku Ementál, to kvůli kulatým průhledům ve střeše. To, čím architekti novostavbu okrášlili a dali jí navíc další prostor, to je terasa, kterou situovali na jižní část zastřešení.
Ve výšce nějakých deseti metrů, možná patnácti metrů (nekamenujte mě, jestli jsem to neodhadl) můžete shlížet i vyhlížet především na jih, východ a západ. Severní pohled je „střešní“, ale také poskytuje zajímavé výhledy.
Nahoru jen po svých
Že je o terasu mezi lidmi zájem, to první týdny jen potvrzují. Už jsem tady narazil i na cyklistu, který vynesl svůj bicykl (zřejmě není dole ho kde přikurtovat), aby se mohl kochat. Jedno by se snad dalo novému pražskému výhledu „vytknout“, vede sem jenom schodiště. Pro méně zdatné nebo lidi na vozíčku je terasa zatím nepřístupná. Pokud je nahoru někdo nevynese. Ale to ostatně taková Petřínská také ne.
Kouzlo bubenské nádražní terasy nespočívá ve výšce, ale v tom, že to, co jsme znali jen zdola, je najednou viditelné shora, byť ne z výše rozhledny na Petříně. Ale pozorovat ruch dole, procházející Pražany i návštěvníky metropole, vidět tramvaje, do kterých tady řada z nás přestupuje z metra, shora a mít možnost pocitově vnímat to samé, co všudypřítomní holubi…
Filharmonie bude výš
Kouzlo a nadhledové prvenství terasy na střeše Nádraží Praha-Bubny za pár let bezpochyby zastíní plánovaná budova filharmonie. Její vyhlídkové ochozy budou o pár metrů výš. Ten čas je ale ještě daleko a tak rozhodně „výlet“ na nádražní vyhlídku rozhodně doporučuji zařadit mezi drobné víkendové vycházky.