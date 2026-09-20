Okolí stanice Nádraží Holešovice se má proměnit v novou městskou čtvrť. Vítězem soutěžního workshopu Nové Holešovice se stalo studio Chybík + Krištof. V okolí jednoho z nejvytíženějších pražských dopravních uzlů mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, služby, bydlení i kanceláře. Součástí projektu je také dopravní terminál a přehlednější propojení vlaku, metra, tramvají a autobusů.
Obloukové haly
Porota ocenila práci s veřejným prostorem a snahu propojit dnes převážně tranzitní území s okolní městskou čtvrtí. Výraznými prvky vítězného návrhu jsou obloukové haly u dopravního uzlu, obchodní a kulturní prostory podél železničního viaduktu a také výšková budova, která bude novou dominantou Holešovic.
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Důležitou součástí projektu bude bezbariérové propojení železniční stanice s metrem, které umožní přestup suchou nohou. Dvě nová pobytová náměstí má oddělovat Vrbenského ulice.
Návrhy můžete vidět od října na radnici Prahy 7
Řešené území má rozlohu 83 tisíc metrů čtverečních a podle projektu zde může vzniknout až 320 tisíc metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. Počítá se také s hotelem, školkou, ateliéry a aktivním parterem se službami.
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Vítězný návrh je nyní především základem pro další přípravu projektu, nikoli hotovou podobou budoucí čtvrti. Všechny soutěžní návrhy jsou od 5. října k vidění na radnici Prahy 7. Výběr z projektů bude současně viset v severním vestibulu metra Nádraží Holešovice.