Než dlouhé popisování, tož citace z iDNES.cz: „Budova, kterou požár zasáhl, je historicky cenný objekt. Jde totiž o rodný dům slavného českého houslisty a skladatele Jana Kubelíka, otce dalšího velikána české hudební scény - dirigenta Rafaela Kubelíka.“
Mrtvola v rodném domě
Budova v ulici U Plynárny patří k posledním dochovaným stavbám původní zástavby historického jádra čtvrti Michle. Objekt je navíc od února 2017 chráněn jako kulturní památka České republiky... Tolik zpravodajství z internetu. V domě se po uhašení ohně našlo tělo ženy.
Kulturních památek je v Praze hodně. O tomto domku to ale zřejmě většina lidí, kteří kolem procházeli či jeli, vůbec netušili. Ani já jsem léta neměl potuchy, že se jedná o rodné stavení světového houslisty, otce neméně proslaveného houslisty a dirigenta Rafaela Kubelíka. Ostatně, není tu žádná pamětní deska, žádná bronzová busta.
Jak uvádějí informace na Kudy z nudy… Dům se později stal součástí areálu bývalé továrny na mýdlo Hellada a jeho prostory se adaptovaly na kanceláře a laboratoře.
Na starém Chodově u maršála Stalina
Není to ale jediné vyhořelé stavení, které jsem v poslední době objevil. Už roky běhávám v jižním cípu starého Chodova kolem zpustlého domku, možná to také býval i domek zcela obytný, nejen pro zahradní účely postavený.
Nebyl však opatřen číslem popisným a ani orientačním. Jestli se v něm ubytovali nezvaní hosté, netuším. Ale prohořelá stavba svědčí o tom, že i tady se možná bafalo a vařilo na otevřeném ohni.
Mimochodem, ulice se nyní jmenuje Starochodovská, ale ještě v roce 1989 to byla Stalinova. Pravděpodobně poslední v tehdejším Československu…
Soužití bylo někdy hlučné, ale dalo se to…
Na spáleniště jsem narazil také u Vídeňské ulice na rozhraní Kunratického lesa a Libuše. Na křižovatce, která vede směrem k hrádku krále Václava a hospodě nesoucí jeho jméno. „Nehořelo tady poprvé,“ prozradil mi pán z rodinného domu, který s vyhořelou zpustlinou sousedí. Potvrdil, že roky neobývaný objekt už jednou bezdomovci zapálili.
A proto teď obývají jen nevypálenou část spáleniště. „Stávalo se, že jedna žena, co tu taky pobývala, asi nebyla psychicky zcela v pořádku, někdy pobíhala po zahradě nahá a křičela,“ vybavil si soused jednu z příhod.
Kupodivu mi sdělil, že s nehlášenými obyvateli, kteří si z vilky i pozemku udělali malou skládku, moc problémů nebývalo. Jen když hořelo, báli se prý, aby plameny nepřeskočily i k nim. Pobyt nehlášených obyvatel se prý ale blíží ke konci. Rodinný domek půjde k zemi, měl by tu vyrůst menší bytový dům pro víc rodin.
