Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které léta chátrají a stala se průchozí ubytovnou lidí bez stálé adresy a pracovní příležitosti. Nedávno málem lehl popelem i domek, kde se narodil slavný český umělec.
Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli se později stal součástí areálu...
Spáleniště ve Starochodovské, kdysi Stalinově ulici
Rodinný dům na pomezí Libuše a Kunratic
Rodinný dům na pomezí Libuše a Kunratic
8 fotografií

Než dlouhé popisování, tož citace z iDNES.cz: „Budova, kterou požár zasáhl, je historicky cenný objekt. Jde totiž o rodný dům slavného českého houslisty a skladatele Jana Kubelíka, otce dalšího velikána české hudební scény - dirigenta Rafaela Kubelíka.“

Mrtvola v rodném domě

Budova v ulici U Plynárny patří k posledním dochovaným stavbám původní zástavby historického jádra čtvrti Michle. Objekt je navíc od února 2017 chráněn jako kulturní památka České republiky... Tolik zpravodajství z internetu. V domě se po uhašení ohně našlo tělo ženy.

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli se později stal součástí areálu továrny na mýdlo Hellada.

Kulturních památek je v Praze hodně. O tomto domku to ale zřejmě většina lidí, kteří kolem procházeli či jeli, vůbec netušili. Ani já jsem léta neměl potuchy, že se jedná o rodné stavení světového houslisty, otce neméně proslaveného houslisty a dirigenta Rafaela Kubelíka. Ostatně, není tu žádná pamětní deska, žádná bronzová busta.

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Jak uvádějí informace na Kudy z nudy… Dům se později stal součástí areálu bývalé továrny na mýdlo Hellada a jeho prostory se adaptovaly na kanceláře a laboratoře.

Na starém Chodově u maršála Stalina

Není to ale jediné vyhořelé stavení, které jsem v poslední době objevil. Už roky běhávám v jižním cípu starého Chodova kolem zpustlého domku, možná to také býval i domek zcela obytný, nejen pro zahradní účely postavený.

Spáleniště ve Starochodovské, kdysi Stalinově ulici

Nebyl však opatřen číslem popisným a ani orientačním. Jestli se v něm ubytovali nezvaní hosté, netuším. Ale prohořelá stavba svědčí o tom, že i tady se možná bafalo a vařilo na otevřeném ohni.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Mimochodem, ulice se nyní jmenuje Starochodovská, ale ještě v roce 1989 to byla Stalinova. Pravděpodobně poslední v tehdejším Československu…

Soužití bylo někdy hlučné, ale dalo se to…

Na spáleniště jsem narazil také u Vídeňské ulice na rozhraní Kunratického lesa a Libuše. Na křižovatce, která vede směrem k hrádku krále Václava a hospodě nesoucí jeho jméno. „Nehořelo tady poprvé,“ prozradil mi pán z rodinného domu, který s vyhořelou zpustlinou sousedí. Potvrdil, že roky neobývaný objekt už jednou bezdomovci zapálili.

Rodinný dům na pomezí Libuše a Kunratic

A proto teď obývají jen nevypálenou část spáleniště. „Stávalo se, že jedna žena, co tu taky pobývala, asi nebyla psychicky zcela v pořádku, někdy pobíhala po zahradě nahá a křičela,“ vybavil si soused jednu z příhod.

Kupodivu mi sdělil, že s nehlášenými obyvateli, kteří si z vilky i pozemku udělali malou skládku, moc problémů nebývalo. Jen když hořelo, báli se prý, aby plameny nepřeskočily i k nim. Pobyt nehlášených obyvatel se prý ale blíží ke konci. Rodinný domek půjde k zemi, měl by tu vyrůst menší bytový dům pro víc rodin.

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Odborníci: léky na hubnutí snižují riziko srdečních a cévních chorob

ilustrační snímek

Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto...

10. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:39

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

10. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.

V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které léta chátrají a stala se průchozí ubytovnou lidí bez stálé adresy a pracovní příležitosti. Nedávno...

10. května 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odkládání operace vyhřezlé ploténky snižuje úspěšnost léčby, ukázala studie

ilustrační snímek

Odkládání operace vyhřezlé meziobratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Pacienti, u kterých příznaky přetrvávaly delší dobu, mají po operaci nižší šanci na...

10. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva. Měla by určit, zda...

10. května 2026  11:22

Pražští lesníci ulovili loni dvojnásobný počet kanců. Přemnožené jsou i nutrie

Nutrie na soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci Králové (3. 3....

Na první pohled roztomilá a často kontaktní zvířátka, ve skutečnosti ale představují zdravotní riziko. Populaci nutrie říční se na území metropole nebývale daří a je nutné ji snižovat odchytem u...

10. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

10. května 2026  9:59

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.