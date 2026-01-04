Naháč
Nebylo to poprvé, kdy jsem v Kunratickém lese natrefil na mladšího chodce. Že se tu zjevuje jenom v trenýrkách a je bosý, budiž. Zajímavé je, že takto odhaleného ho potkávám jenom v podzimních a zimních měsících…
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...
Od dneška přechází pražská hromadná doprava na takzvaný poloprázdninový provoz. Dopravní podnik a organizátor PID k tomuto kroku přistupují tradičně po skončení vánočních svátků, kdy je v metropoli...
Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé...
SIPO, tedy sdružené inkasní platby obyvatelstva, využívají v Česku zhruba tři miliony lidí. Přes Českou poštu si takto domácnosti hradí například poplatky za rozhlas a televizi, vodu, energie, daň z...
Původně nenápadný průchod v centru Pardubic se proměnil v první originální pixelovou galerii v Česku. Vytvořil ji místní street artový umělec Matěj Krajíček ve spolupráci s Centrem Kosatec. Prostor,...
V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...
Na Šumavě dnes ráno na několika místech klesla teplota k minus 30 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo u Kvildy, kde na stanici Perla naměřili minus 30,6 stupně...
Z porovnání údajů radnic a městských firem v Plzeňském kraji vyplývá, že rok 2026 nebude pro obyvatele znamenat plošný cenový šok. Několik velkých měst v regionu hlásí dokonce snížení cen. Jedná se o...
Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil společnosti Energoaqua pokutu 70.000 korun za provoz průmyslové kanalizace a čistírny odpadních vod bez...
V pondělí 5. ledna začne v krajském městě svoz odstrojených vánočních stromků. Proběhne ve všech lokalitách ve dvou kolech, první je příští a druhé přespříští týden.
Slovenská ulice, Praha 2 - Vinohrady. Stromky míří z obýváků do ulic Vánoce definitivně končí a lidé se kromě balicích papírů zbavují i vánočních stromečků. Například ve Slovenské ulici na pražských...
Cenné svědectví o fungování barokního šlechtického sídla získal na sklonku loňského roku Národní památkový ústav. V nabídce nejmenovaného středoevropského starožitníka objevili jeho pracovníci...