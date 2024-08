Nahoďte masky a připravte si chuťové pohárky. Metropoli čeká nabitý konec prázdnin

Do metropole se chystají nebojácní rytíři, slavní hokejisté i zahraniční cosplayeři. Město provoní i food festivaly. Stačí si jen vybrat.

Exotika v zahradě

Až do 1. září se v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze koná výstava exotického ptactva. Hlavním klenotem letošního ročníku, který nese podtitul Perly Austrálie, jsou pestrobarevní zástupci – rody zebřičky, amady a amadiny. Mimo ně však uvidíte také oblíbené kakadu, ary, papoušky žako, andulky, mníšky a další exotické opeřence.

Kyseláče ve Vysočanech

Tradiční pivař si možná klepe na čelo, fanouškům nové vlny se ale už sbíhají sliny. Kyselá piva neboli kyseláče či soury jsou v poslední době stále oblíbenější. Jejich pětidenní festival začíná v areálu Permanentu Pragovka už zítra. „Po dobu pěti dnů budeme ochutnávat piva, která oslní explozemi barev a chutí. Připravte se na vyladěný výběr stylů Sour Ale, Berliner Weisse, Gose, Pastry Sour, Lambik a dalších. Nabídneme i nějaká ta překvapení, žhavé novinky. A také domlouváme speciální edici Modré laguny, šmoulího piva, které mělo minule závratný úspěch,“ lákají do Vysočan pořadatelé Pražského festivalu kyseláčů.

Ostrov vína

V našem přehledu akcí myslíme také na vinaře. Střelecký ostrov se v pátek a v sobotu promění na ostrov vína. Neoficiální mistrovství světa v chutích vína budou reprezentovat vinařství z Nového Zélandu, JAR, Kanady, Gruzie, Sicílie, Portugalska, Francie, Rakouska, Slovenska. Prostor na Festivalu jak víno dostane také domácí produkce. K degustaci návštěvníkům zahraje také živá hudba.

Dobroty na Smíchově

U gastrozážitků ještě zůstaneme. Street Food Festival se koná od pátku do neděle ve smíchovském Manifestu. „Pochutnejte si na specialitách jako neapolská pizza, turecké a americké grilované pokrmy, takoyaki, toppoki, bibimbap, korejské sladké palačinky hotteok, taiyaki a korejská zmrzlina,“ představují menu pořadatelé. Kromě konzumace jídla program doplní ještě DJ, taneční vystoupení a živá hudba.

Latinoamerická náplavka

Tanec, hudba a trhy s exotickým jídlem jsou na program také na 11. ročníku Merkáda. V pátek a v sobotu se náplavka u Rašínova nábřeží promění v Latinskou Ameriku. Festival představí na padesát stánků s typickými produkty – od chilli, maté, exotického ovoce po originální textilie, bižuterii, a výrobky ze zemí Jižní a Střední Ameriky. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční jídla připravovaná Latinoameričany žijícími v České republice, doplněné o vybrané latino restaurace a bary.

Cosplay na Výstavišti

Člověk oblečený v kostýmu, který se snaží vypadat jako postava z mangy, anime, knih, filmů či seriálů. To je fenomén cosplay. Akcí, na kterých kostýmované postavy můžete potkat, je v Česku několik. Ta nejbližší se koná od pátku do neděle na Výstavišti Praha. „ConCrunch je nový festival popkultury se zaměřením na cosplay. Pořádají ho cosplayeři pro cosplayery, fotografy, tvůrce, fanoušky... prostě pro všechny! Ať už tě zajímá výroba kostýmů, divadlo či focení, chceš najít podobně smýšlející kamarády, nebo si jen odpočinout v tvůrčím prostředí, ConCrunch je to pravé místo,“ zvou na festival pořadatelé.

Běh pro celou rodinu

Událost pro sportovce je na programu v sobotu ve Stromovce. Při Alpine Pro Prima run se na trať mohou vydat profíci i amatéři, maminky s kočárky, děti, ale i pejsci. Na celodenní akci dorazí i televizní tváře.

Turnaj králů se koná posedmé.

Turnaj rytířů

Nabitý je i úplně poslední prázdninový víkend. Hradčanský park Maxe van der Stoela ovládnou příští pátek a sobotu rytíři. Turnaj králů je letos věnován druhé polovině života a vlády Karla IV. Akce nabídne turnaj rytířů na koních, dobovou kapelu, panoše, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Na programu je také tradiční ponožkovou bitvu pro děti.

Zápas hvězd

Trochu jiný boj se očekává od hokejové bitvy v O2 areně. Přátelský zápas hvězd je na programu v sobotu 31. srpna. Tým Davida Pastrňáka se postaví proti výběru Jakuba Voráčka. Dorazí řada aktivních hráčů i legend. MAREK HÝŘ