Na Černém Mostě vznikla nová polyfunkční budova s více než šesti desítkami bytů pro takzvané preferované profese. Zamíří do nich zdravotní sestry, policisté, hasiči, záchranáři nebo učitelé. Nájemné vychází na 230 korun za metr čtvereční, což je zhruba polovina tržních cen v lokalitě. Součástí objektu je také nová pobočka Městské knihovny v Praze a kontaktní místo úřadu.
„Dostupné bydlení v metropoli stále chybí. Jsem rád, že jsme jako první pražská městská část mohli aktivně přispět k řešení tohoto problému,“ uvedl starosta Prahy 14 Jiří Zajac. Přípravné práce začaly na podzim 2023, dokončení projektu městská část oznámila letos v březnu.
Byty pro preferované profese
V novém objektu vzniklo více než 60 nájemních bytů. Určené jsou především pro pracovníky, kteří zajišťují chod města. U bytů 1+kk o rozloze 28 metrů čtverečních začíná nájem přibližně na 6600 korunách měsíčně. Byty jsou už téměř obsazené.
Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky je podobný projekt důležitý pro stabilitu velkých měst. „Pokud chceme udržet zdravotníky, učitele nebo policisty, musíme jim nabídnout reálné podmínky pro život,“ uvedl.
Na místě třicet let chátrala ruina
Nový dům stojí v lokalitě, kde více než tři desetiletí zůstávalo torzo nedokončené administrativní budovy. Její výstavbu v minulosti zastavily restituce a majetkoprávní spory. Po jejich vyřešení městská část pozemek získala od hlavního města a připravila nový projekt.
Praha přispěla na výstavbu dotací 120 milionů korun. Celkové náklady nepřesáhly 630 milionů korun s DPH. Společnost Dostupné bydlení České spořitelny investovala zhruba 200 milionů korun a stala se spoluvlastníkem bytové části.
Knihovna i služby úřadu
Součástí polyfunkční budovy je také moderní pobočka Městské knihovny v Praze, která se otevře v červnu. Nabídne nejen knihy, ale i prostor pro komunitní a vzdělávací akce. Kontaktní místo úřadu už v budově funguje od února.
Podle vedení města projekt propojuje bydlení se službami a veřejným prostorem. „Místo, kde třicet let chátralo torzo, dnes nabízí byty i služby pro místní obyvatele,“ uvedlo vedení Prahy.
Spolupráce města a soukromého sektoru
Projekt vznikl společně s bankovním sektorem a je jedním z prvních svého druhu v Praze. Podle městské části může sloužit jako inspirace pro další samosprávy.
Architektonický návrh připravila kancelář Loxia. Budova má výrazný obloukový tvar a vytváří novou dominantu prostoru u stanice metra Černý Most. Komplex kombinuje bydlení, služby i kulturní zázemí a má oživit celé okolí.