Nakopni Prahu! Metropole spouští další akci pro lidi, kteří chtějí změnit život v hlavním městě

Autor: Metro.cz
  14:38
Hlavní město otevírá registrace do již 7. ročníku inovačního maratonu Nakopni Prahu. Cílem každoroční akce je dát lidem šanci v české metropoli opravdu něco změnit. Pro Magistrát hl. m. Prahy ji organizuje jeho městská společnost Operátor ICT. Skrze Nakopni Prahu jsou podporováni především mladí inovátoři a inovátorky, studenti středních a vysokých škol a všichni kreativní občané. Projekty dvou až čtyřčlenných týmů pomáhají inovovat Prahu pro lepší život jejích obyvatel.

Vítězové loňského ročníku akce Nakopni Prahu | foto: Operátor ICT

Zlepšit život v metropoli, to je cílem maratonu Nakopni Prahu. Hlavní město právě otevírá registrace nápadů v rámci sedmého ročníku.

„Pražský inovační maraton Nakopni Prahu propojuje aktivní obyvatele s městem a umožňuje lidem přímo se podílet na zlepšování života v hlavním městě. Soutěžící týmy tu nejen prezentují své inovativní nápady, ale po tři měsíce využívají pomoc od města ve formě mentoringu a odborných konzultací. Za šest uplynulých ročníků soutěží prošly již více než dvě stovky inovativních projektů a letos očekáváme desítky dalších s reálným dopadem na život v Praze,“ říká Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy odpovědný za oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací.

Do inovačního maratonu Nakopni Prahu 2026 se mohou zaregistrovat týmy o 2 až 4 lidech s nápadem a touhou aktivně se zapojit do veřejného života. Registrace jsou otevřeny do 4. března 2026 na webových stránkách nakopniprahu.cz.

Pražská témata

„Projektové nápady, se kterými se týmy budou hlásit, by měly zapadnout do jedné z výzev, které představují konkrétní oblasti na zlepšení života Pražanů. V letošním roce jsme pro Nakopni Prahu definovali tři hlavní výzvy a každá z nich má dvě tematická zaměření. Jedná se o témata mobility a veřejného prostoru, kde se těšíme na nápady týkající se udržitelného pohybu po městě a městské logistiky a udržitelnosti. Dále oblast životního prostředí s tématy město odolné vůči klimatickým změnám a cirkulární město. V neposlední řadě se jedná o oblast energetiky a budov, kde hledáme nápady spojené s úspornými a chytrými budovami a lokální a čisté energie pro město,“ vysvětluje Petr Suška, místopředseda představenstva společnosti Operátor ICT, která Nakopni Prahu pro českou metropoli organizuje.

Pražský inovační maraton je otevřený každému včetně firem, které mají zájem rozvíjet své produkty či služby. Klíčové je, aby projekt, který budou týmy během soutěže dál rozvíjet, přinášel prokazatelný přínos pro hlavní město a jeho obyvatele.

Efektivní zavlažování

Takovým je například loňský finálový projekt Živé svody zaměřený na nízkonákladový systém pro efektivní zavlažování městské zeleně bez nutnosti využití elektřiny a čerpadel.

„V našem městě je přes 100 000 okapových svodů – a každý z nich v průměru odvádí dešťovou vodu, která by dokázala naplnit bazén. Díky soutěži Nakopni Prahu tohoto potenciálu už využíváme – zavlažujeme vegetační nádoby z přilehlých okapových svodů. A za to jsme opravdu rádi,“ říká Jan Waldhauser z projektu Živé svody.

„Účast v soutěži nám přinesla nejen finanční podporu, ale hlavně cenné kontakty, mentoring a zpětnou vazbu od odborníků, díky čemuž jsme projekt výrazně posunuli dopředu. Jsem rád, že město dává prostor inovátorům a že jejich nápady nebere jen jako soutěžní projekty, ale jako praktická řešení každodenních problémů, která mohou město skutečně proměnit. Jsem za soutěž Nakopni Prahu opravdu rád a mohu ji všem inovátorům jen doporučit – je to skvělá příležitost posunout nápad z papíru do reality,“ dodává Jan Waldhauser.

Peníze pro tři nejlepší

Úvodní akce se uskuteční 18. března 2026 v Next Zone (areál Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 72/25, Praha 5) a budou na ni pozvány soutěžní týmy letošního ročníku. Na akci se soutěžící seznámí s mentory a partnery Nakopni Prahu, kteří je budou během celého inovačního maratonu provázet.

Tři nejlepší týmy získají projektovou a finanční podporu, která jim pomůže jejich nápady zrealizovat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Parket patří seniorům. Přidáte se? Centrum Elpida zve na tradiční ples s Janem Onderem

Ples Elpidy pro seniory

Tanec, živá hudba i tombola. Centrum Elpida připravuje už pátý ročník svého tradičního plesu, který je určen seniorům i všem, kteří si chtějí užít společenský večer plný pohybu a dobré nálady.

7. ledna 2026  13:31,  aktualizováno  15:33

Na Moravě vědci našli unikátního křížence, jde o chybějící článek evoluce rostlin

Unikátní kříženec lakušníků, objevený vědci v zatopených pískovnách na střední...

Vědci z Botanického ústavu Akademie věd ČR objevili v zatopených pískovnách na střední Moravě unikátního křížence lakušníků, vodních rostlin příbuzných pryskyřníkům. Objev potvrdil dlouholeté...

7. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Jihočeský kraj odborářům naposledy nabídl odkup budějovického Metropolu

ilustrační snímek

Jihočeský kraj naposledy oslovil odboráře s nabídkou, aby mu prodali českobudějovický Dům kultury Metropol. Kraj by v něm chtěl vybudovat zázemí pro Jihočeské...

7. ledna 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Vysoké památky v Praze loni navštívilo 1,5 milionu lidí. Jedná se o meziroční pokles

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

7. ledna 2026  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zdražování vody a tepla se lidé v regionu nevyhnou, nebude ale drastické

ilustrační snímek

Kolem pěti korun se od začátku letošního roku zvedá cena za kubík odebrané vody. Zdražuje i největší dodavatel tepla v regionu, Sokolovská uhelná a SUAS Group. Výjimkou jsou odběratelé, kterým teplo...

7. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Duchapřítomně reagovali na volání o pomoc. Policie ocenila zachránce uneseného hocha

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Oba zaslechli...

7. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Při kampani Už su Zlíňák se k trvalému pobytu ve Zlíně přihlásilo 1024 lidí

ilustrační snímek

Při loňské motivační kampani Už su Zlíňák se k trvalému pobytu ve Zlíně přihlásilo 1024 lidí. Kampaň města, jejímž cílem bylo zvýšit počet obyvatel s trvalým...

7. ledna 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

V Letohradu začala sanace opukového svahu, ohrožuje historický vodojem i domy

ilustrační snímek

V Letohradu na Orlickoústecku začala sanace opukového svahu v Ústecké ulici. Ze zvětralé skály odpadávají kameny, které by mohly poškodit historický vodojem a...

7. ledna 2026  13:43

Hošťálkovickou hájenku chce Ostrava přebudovat na Lesní školu

ilustrační snímek

Ostrava připravuje vybudování nové Lesní školy, která by rozšířila možnosti environmentální výuky ve městě. Přebudovat chce za tímto účelem hájenku v...

7. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Hošťálkovickou hájenku chce Ostrava přebudovat na Lesní školu

ilustrační snímek

Ostrava připravuje vybudování nové Lesní školy, která by rozšířila možnosti environmentální výuky ve městě. Přebudovat chce za tímto účelem hájenku v...

7. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čekají se výrazné komplikace. Oprava vytížené Kbelské potrvá od dubna do léta

Vizualizace - pohled od Kolbenovy na jih

V Praze začne v dubnu rekonstrukce vytížené Kbelské ulice spojená se zúžením, kvůli kterému se dají předpokládat výrazné dopravní komplikace. Uvedl to nový náměstek pražského primátora a radní pro...

7. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Trať plná eskalátorů a skoků. Arkády Pankrác opět ovládne extrémní DownMall

Adrenalinový závod Arkády Trigea DownMall 2026 přinese do obchodního centra...

Adrenalin a rychlost opět ovládnou obchodní centrum na Pankráci. V sobotu 24. ledna se zde totiž uskuteční závod Arkády Trigea DownMall 2026, v němž se utkají nejlepší jezdci na horských kolech na...

7. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.