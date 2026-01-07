Zlepšit život v metropoli, to je cílem maratonu Nakopni Prahu. Hlavní město právě otevírá registrace nápadů v rámci sedmého ročníku.
„Pražský inovační maraton Nakopni Prahu propojuje aktivní obyvatele s městem a umožňuje lidem přímo se podílet na zlepšování života v hlavním městě. Soutěžící týmy tu nejen prezentují své inovativní nápady, ale po tři měsíce využívají pomoc od města ve formě mentoringu a odborných konzultací. Za šest uplynulých ročníků soutěží prošly již více než dvě stovky inovativních projektů a letos očekáváme desítky dalších s reálným dopadem na život v Praze,“ říká Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy odpovědný za oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací.
Do inovačního maratonu Nakopni Prahu 2026 se mohou zaregistrovat týmy o 2 až 4 lidech s nápadem a touhou aktivně se zapojit do veřejného života. Registrace jsou otevřeny do 4. března 2026 na webových stránkách nakopniprahu.cz.
Pražská témata
„Projektové nápady, se kterými se týmy budou hlásit, by měly zapadnout do jedné z výzev, které představují konkrétní oblasti na zlepšení života Pražanů. V letošním roce jsme pro Nakopni Prahu definovali tři hlavní výzvy a každá z nich má dvě tematická zaměření. Jedná se o témata mobility a veřejného prostoru, kde se těšíme na nápady týkající se udržitelného pohybu po městě a městské logistiky a udržitelnosti. Dále oblast životního prostředí s tématy město odolné vůči klimatickým změnám a cirkulární město. V neposlední řadě se jedná o oblast energetiky a budov, kde hledáme nápady spojené s úspornými a chytrými budovami a lokální a čisté energie pro město,“ vysvětluje Petr Suška, místopředseda představenstva společnosti Operátor ICT, která Nakopni Prahu pro českou metropoli organizuje.
Pražský inovační maraton je otevřený každému včetně firem, které mají zájem rozvíjet své produkty či služby. Klíčové je, aby projekt, který budou týmy během soutěže dál rozvíjet, přinášel prokazatelný přínos pro hlavní město a jeho obyvatele.
Efektivní zavlažování
Takovým je například loňský finálový projekt Živé svody zaměřený na nízkonákladový systém pro efektivní zavlažování městské zeleně bez nutnosti využití elektřiny a čerpadel.
„V našem městě je přes 100 000 okapových svodů – a každý z nich v průměru odvádí dešťovou vodu, která by dokázala naplnit bazén. Díky soutěži Nakopni Prahu tohoto potenciálu už využíváme – zavlažujeme vegetační nádoby z přilehlých okapových svodů. A za to jsme opravdu rádi,“ říká Jan Waldhauser z projektu Živé svody.
„Účast v soutěži nám přinesla nejen finanční podporu, ale hlavně cenné kontakty, mentoring a zpětnou vazbu od odborníků, díky čemuž jsme projekt výrazně posunuli dopředu. Jsem rád, že město dává prostor inovátorům a že jejich nápady nebere jen jako soutěžní projekty, ale jako praktická řešení každodenních problémů, která mohou město skutečně proměnit. Jsem za soutěž Nakopni Prahu opravdu rád a mohu ji všem inovátorům jen doporučit – je to skvělá příležitost posunout nápad z papíru do reality,“ dodává Jan Waldhauser.
Peníze pro tři nejlepší
Úvodní akce se uskuteční 18. března 2026 v Next Zone (areál Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 72/25, Praha 5) a budou na ni pozvány soutěžní týmy letošního ročníku. Na akci se soutěžící seznámí s mentory a partnery Nakopni Prahu, kteří je budou během celého inovačního maratonu provázet.
Tři nejlepší týmy získají projektovou a finanční podporu, která jim pomůže jejich nápady zrealizovat.