Nakoukněte s námi pod Strakonickou. Jak velké změny se v hlavním městě chystají?

„Do konce roku, pane,“ krčí rameny obsluha benzinové pumpy poté, co jsme zavedli hovor na dokončení několik kroků vzdáleného podchodu pod Strakonickou ulicí. Okolo tohoto hlavního tahu, tedy dopravní tepny spojující Prahu s jihem Čech, se to zhruba na úrovni Zbraslavi v posledních měsících hemží dělníky. Loni v zimě se zde totiž po mnoha letech odkladů a dohadů o nejlepší možné náhradě místního nebezpečného přechodu, kvůli kterému museli řidiči de facto skoro na dálnici dupat na brzdy, začal budovat vymodlený podchod. Vyrazili jsme proto na místo, abychom si zajímavou stavbu prohlédli.

„Jezdím tu pravidelně a zdá se mi, že s tím zatím moc nepohnuli,“ svěřil se nám jeden z řidičů, kterého jsme na benzince oslovili.

Tajemství pod plachtou

Nově budovaný podchod pod Strakonickou podle Technické správy komunikací (TSK) nejen výrazně zlepší bezpečnost a plynulost dopravy, ale je už také z velké části hotov. Na vlastní oči jsme se na místě přesvědčili, že stavba klame tělem. Mimo jiné i proto, že je již dokončená středová část přikrytá plachtou.

„Podle současných odhadů by měl být nový podchod skutečně zprovozněn začátkem prosince 2024. V současné době je jediným spojením mezi ulicemi Lesáků a Za Dálnicí přechod pro chodce přímo přes čtyřproudou komunikaci,“ říká pro deník Metro mluvčí TSK Barbora Lišková s tím, že tento stav s sebou nese značná bezpečnostní rizika. „Chodci musí překračovat rychlostní a často přetíženou komunikaci dálničního typu. Z tohoto důvodu je rychlost projíždějících vozidel v tomto úseku omezena na padesát kilometrů v hodině,“ popisuje pro Metro Lišková.

Z půlky je již hotovo

Jak mnozí řidiči dobře vědí, v průběhu prací nyní na Strakonické dochází k částečným omezením provozu. Doprava je aktuálně zachována v režimu dva plus dva jízdní pruhy v obou směrech.

„V současné době jsme již dosáhli významných milníků jako osazení prefabrikátů v první části podchodu. První část je tedy hotova. Dál došlo na přeložky inženýrských sítí a vysokonapěťového vedení, a také zahloubení kanalizace,“ doplňuje Lišková s tím, že bylo nutné vykopat kanalizaci ve středním dělicím pruhu dálnice D4.

„Toto opatření však přineslo neočekávané komplikace, jelikož její poloha se od původních předpokladů lišila. Navíc jsme zjistili, že místo očekávaných stmelených konstrukčních vrstev se zde nacházela cementobetonová deska, což stavbu opět zdrželo,“ vyjmenovává Lišková.

Co se děje teď?

V současnosti dělníci na „déčtyřce“ budují opěrné stěny v ulici Lesáků. Činí tak proto, aby se výsledky jejich práce staly později součástí rampy vedoucí do podchodu. Dále se dokončuje úprava vozovky ve směru do Prahy.

„V následující etapě stavby zbudují pracovníci vodovod pod ulicí Strakonická. Dále osadíme střední část podchodu. Ve středním dělicím pruhu pak provedeme výkop pro osazení další části podchodu,“ uzavírá pro deník Metro Lišková.