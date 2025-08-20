Na shromáždění Běž domů, Ivane! bude přítomen i herec Václav Vydra: „Myslím, že je to důležité kvůli tomu, co se děje na Ukrajině a co nechceme, aby se dělo jinde na celém světě. Tak, přijďte, stojí to za to!“ vyzývá veřejnost.
„Beru jako svoji povinnost zahrát na setkání lidí, kteří podporují Ukrajinu. Navíc mám trochu sobeckou radost z toho, si naproti ruský ambasádě zahrát náš song Jdi domu Ivane,“ říká další z účastníků akce, Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. „Výročí okupace Československa vojáky Varšavské smlouvy si připomínám každej rok. Sovětská okupace nás uvrhla do dalších dvaceti let v hnusném socialistickém prostředí a zašlapala veškerý naděje Pražského jara. Stejně tak napadlo Rusko v roce 2022 celou Ukrajina. Rozdíl je v tom, že Ukrajina se brání. A velmi statečně už čtvrtým rokem,“ doplňuje.
Zazní i lidová píšeň Oj u luzi cervona kalyna
Na náměstí Borise Němcova vystoupí také pamětníci sovětské okupace – Jiří Kolda, kterého v roce 1968 těžce zranili sovětští vojáci, a Alexej Ženatý, ruský voják, který dezertoval v 80. letech z okupační armády. Ukrajinská zpěvačka Svitlana Reichel zazpívá a cappella lidovou píseň Oj u luzi cervona kalyna.
Milion Chvilek i Človek v tísni
Za pořádající organizace promluví Adriana Černá z Člověka v tísni, Martin Ocknecht z Paměti národa, Lukáš Hilpert z Milionu chvilek pro demokracii a Bohdan Rajčinec z Evropského kongresu Ukrajinců spolu s Andrijem z ukrajinské nevládní organizace Robymo.
Akci bude moderovat Marie Bastlová.
Symbol odporu proti ruskému vůdci