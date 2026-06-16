Po dvou a půl letech se slavnostně otevře známé náměstí Jiřího z Poděbrad, které prošlo významnou rekonstrukcí.
Slaví 130 let od založení
Na prostranství pojmenovaném podle českého krále se tak oficiálně vrací život. Náměstí nově dostalo více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Jeho obnova zároveň připomíná 130 let od jeho založení. „Jiřák“ vznikl v roce 1896 a patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství na pražských Vinohradech.
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Alej odcloní hluk a prach z Vinohradské
Benefity změn podle magistrátu pocítí Pražané hlavně v letních měsících. „V souladu s klimatickým plánem a s postupující klimatickou změnou děláme Prahu zelenější a příjemnější. Přibude na 100 odolných stromů a podél Vinohradské vznikne alej, která pomůže odclonit hluk a znečištění z provozu,“ uvedla ještě před rekonstrukcí Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán.
Očima Žižkováka
Rekonstrukci pečlivě sledoval i dokumentarista, fotograf a kameraman David Tichý. Čtenář deníku Metro celý příběh modernizace náměstí Jiřího z Poděbrad popsal pro web Moje.metro.cz.
Asfalt nahradila vsakovací dlažba se schopností retence vody, přesto si náměstí Jiřího z Poděbrad uchovává svůj charakter moderního městského parku a přinese lidem vyšší komfort. Vznikla tu pítka i nové herní prvky pro děti. Fontána dostala novou úspornější technologii.
„Kritika zkrátka bývá“
Rekonstrukci náměstí se nevyhnula kritika. Mezi místními nejvíce rezonuje to, že velká plocha dlažby bude celé místo přehřívat. Radnice Prahy 3 ovšem namítá, že byly použity světlé dlažební desky z Česka. Navíc zde bude i více stromů.
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„Kritika zaznívá u takto velkých projektů vždycky, ale jak se blíží dokončení rekonstrukce a postupně mizí bariéry, vnímám od lidí spíše výrazně pozitivní odezvu na novou podobu náměstí,“ nechal se nedávno slyšet starosta Prahy 3 Michal Vronský.
Demolice výdechu z roku 1981
Rekonstrukce, která odstartovala začátkem roku 2024, si také vyžádala demolici architektonicky cenného výdechu z metra akademického sochaře Petra Šedivého. Ten se snažila zachránit skupina architektů a historiků otevřeným dopisem.
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Starosta Prahy 3 Vronský v září 2024 popsal, že u starého výdechu bylo problematické, že znečištěný vzduch z metra proudil do stran a na zem. Podle něj to poškozovalo okolní stromy a trávník. „Problematická byla také souvislost s farmářskými trhy, protože pouštět do prostoru farmářského tržiště vydýchaný vzduch z metra není dobře možné,“ vysvětlil Vronský.
Propojení s Hradem
Na náměstí je uložen základní kámen, který pochází z dlažby na III. nádvoří Pražského hradu. Hlavní město symbolickým gestem navazuje na původní myšlenku slovinského architekta Josipa Plečnika, který chtěl už koncem 20. let minulého století významově propojit právě budovaný kostel Nejsvětějšího Srdce Páně s Pražským hradem, a tak do něj nechal vložit kameny z Hradu. V éře československého prezidenta T. G. Masaryka zároveň na obnově Pražského hradu sám pracoval.
Návrh nové podoby náměstí byl vybrán v architektonické soutěži v roce 2000, zapojena byla i veřejnost, která se mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci Městské části Praha 3 s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Vítězný návrh revitalizace náměstí od architektonického ateliéru MCA počítá se zachováním charakteru městského parku s velkým podílem zeleně, zároveň ale rozšiřuje předprostor kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Trhy se přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí. Náměstí okolo kostela nebylo nikdy dokončeno jako celek a vzniklo spíše součtem dílčích úprav. Jeho nová podoba tak bude nejen ucelená, ale také jej více propojí s kostelem.
Historie a současnost náměstí Jiřího z Poděbrad