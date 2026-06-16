Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Metro.cz, Pavel Hrabica, Marek Peška
  14:41aktualizováno  17. června 13:09
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Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi místními také velké diskuze. Co je tu nové?
Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17. června 2026) | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
22 fotografií

Po dvou a půl letech se slavnostně otevře známé náměstí Jiřího z Poděbrad, které prošlo významnou rekonstrukcí.

Slaví 130 let od založení

Na prostranství pojmenovaném podle českého krále se tak oficiálně vrací život. Náměstí nově dostalo více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Jeho obnova zároveň připomíná 130 let od jeho založení. „Jiřák“ vznikl v roce 1896 a patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství na pražských Vinohradech.

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Alej odcloní hluk a prach z Vinohradské

Benefity změn podle magistrátu pocítí Pražané hlavně v letních měsících. „V souladu s klimatickým plánem a s postupující klimatickou změnou děláme Prahu zelenější a příjemnější. Přibude na 100 odolných stromů a podél Vinohradské vznikne alej, která pomůže odclonit hluk a znečištění z provozu,“ uvedla ještě před rekonstrukcí Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán.

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Očima Žižkováka

Rekonstrukci pečlivě sledoval i dokumentarista, fotograf a kameraman David Tichý. Čtenář deníku Metro celý příběh modernizace náměstí Jiřího z Poděbrad popsal pro web Moje.metro.cz.

Asfalt nahradila vsakovací dlažba se schopností retence vody, přesto si náměstí Jiřího z Poděbrad uchovává svůj charakter moderního městského parku a přinese lidem vyšší komfort. Vznikla tu pítka i nové herní prvky pro děti. Fontána dostala novou úspornější technologii.

„Kritika zkrátka bývá“

Rekonstrukci náměstí se nevyhnula kritika. Mezi místními nejvíce rezonuje to, že velká plocha dlažby bude celé místo přehřívat. Radnice Prahy 3 ovšem namítá, že byly použity světlé dlažební desky z Česka. Navíc zde bude i více stromů.

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„Kritika zaznívá u takto velkých projektů vždycky, ale jak se blíží dokončení rekonstrukce a postupně mizí bariéry, vnímám od lidí spíše výrazně pozitivní odezvu na novou podobu náměstí,“ nechal se nedávno slyšet starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Demolice výdechu z roku 1981

Rekonstrukce, která odstartovala začátkem roku 2024, si také vyžádala demolici architektonicky cenného výdechu z metra akademického sochaře Petra Šedivého. Ten se snažila zachránit skupina architektů a historiků otevřeným dopisem.

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Starosta Prahy 3 Vronský v září 2024 popsal, že u starého výdechu bylo problematické, že znečištěný vzduch z metra proudil do stran a na zem. Podle něj to poškozovalo okolní stromy a trávník. „Problematická byla také souvislost s farmářskými trhy, protože pouštět do prostoru farmářského tržiště vydýchaný vzduch z metra není dobře možné,“ vysvětlil Vronský.

Nový výdech z metra

Původní výdech z metra

Který výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad je hezčí?

Propojení s Hradem

Na náměstí je uložen základní kámen, který pochází z dlažby na III. nádvoří Pražského hradu. Hlavní město symbolickým gestem navazuje na původní myšlenku slovinského architekta Josipa Plečnika, který chtěl už koncem 20. let minulého století významově propojit právě budovaný kostel Nejsvětějšího Srdce Páně s Pražským hradem, a tak do něj nechal vložit kameny z Hradu. V éře československého prezidenta T. G. Masaryka zároveň na obnově Pražského hradu sám pracoval.

Návrh nové podoby náměstí byl vybrán v architektonické soutěži v roce 2000, zapojena byla i veřejnost, která se mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci Městské části Praha 3 s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Vítězný návrh revitalizace náměstí od architektonického ateliéru MCA počítá se zachováním charakteru městského parku s velkým podílem zeleně, zároveň ale rozšiřuje předprostor kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Trhy se přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí. Náměstí okolo kostela nebylo nikdy dokončeno jako celek a vzniklo spíše součtem dílčích úprav. Jeho nová podoba tak bude nejen ucelená, ale také jej více propojí s kostelem.

Historie a současnost náměstí Jiřího z Poděbrad

  • Historie náměstí začíná rokem 1896, kdy bylo založeno na místě původních sadů. Až do roku 1948 neslo jméno Krále Jiřího.
  • Deník Metro spočítal, že na náměstí o velikosti 34 514 metrů čtverečních by se vešlo téměř pět fotbalových hřišť. Na jednom místě by tak mohly hrát pražské kluby jako Sparta, Slavia, Bohemians i Dukla.
  • V okolí náměstí byste narazili na pár zajímavých osobností. Nedaleko například bydlí herec Ondřej Vetchý. V jedné z ulic v rohu náměstí míval v posledním patře činžovního domu jeden ze svých typických ateliérů fotograf Jan Saudek. Pár minut pěšky od náměstí směrem k žižkovskému stadionu Viktorie Žižkov je filmově slavná autobusová zastávka U Prdlavky.
  • Na náměstí se tradičně koná Žižkovský masopust. Sousedská slavnost, která patří k nejstarším a největším akce svého druhu v Praze a velké oblibě se těší i mezi zahraničními turisty, nabízí velkou podívanou. Lidé se tu schází v nejrůznějších maskách. Starosta Prahy 3 Michal Vronský třeba na jeden ročník přišel v masce „žižkovského Mordoru“. Během rekonstrukce se masopust musel konat jinde.
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