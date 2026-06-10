Historie náměstí začíná rokem 1896, kdy bylo založeno na místě původních sadů. Až do roku 1948 neslo jméno Krále Jiřího.
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Občas se lidé mylně domnívají, že náměstím vede hraniční čára mezi Vinohrady a Žižkovem. Že půlka je v Praze 3 a půlka v Praze 2. Faktem je, že náměstí spadá celé pod správu Prahy 3. Správně je ale to, že i tahle část třetího pražského obvodu nese název Vinohrady.
Pražská Velká čtyřka by tu mohla čutat do míče
Co je na něm zaznamenáníhodného? Začněme například rozměry a čísly vůbec. Jeho plochu jsme podle digitálních map změřili na 34 514 metrů čtverečních. Pro porovnání, když startuje fotbalový světový šampionát, fotbalové hřiště má 7140 metrů čtverečních a do plochy náměstí by se proto vešlo asi 4,8krát. Klidně by tu mohly vedle sebe hrát Sparta, Slavia, Bohemians i Dukla...
Kolem dokola podél domovních zdí byste ušli 633 metrů. Delší z obou úhlopříček měří 300 metrů.
Na druhou stranu, Strahovský stadion má plochu přes 62 tisíc metrů čtverečních, náměstí Jiřího z Poděbrad by se tam vměstnalo bezmála dvakrát... Kdysi největší pražský obchodní dům Kotva měl v době svého otevření v roce 1975 prodejní plochu 22 160 metrů čtverečních, takže by se sem vešla ještě i podstatná část obchodního domu Máj (17 000 metrů čtverečních), otevřený ve stejném roce jako Kotva.
Vetchý, Prdlavka i Saudek
V okolí náměstí byste narazili na pár zajímavých osobností. Nedaleko například bydlí herec Ondřej Vetchý. V jedné z ulic v rohu náměstí míval v posledním patře činžovního domu jeden ze svých typických ateliérů fotograf Jan Saudek. Pár minut pěšky od náměstí směrem k žižkovskému stadionu Viktorie Žižkov je filmově slavná autobusová zastávka U Prdlavky.
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Dominantou náměstí je pochopitelně římskokatolický farní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od slovinského architekta Josipa Plečnika, který se významně podílel i na architektonickém dotvoření Pražského hradu. Kostel neslouží pouze věřícím, v jeho věži, vysoké 42 metrů, jsou například umístěny vysílače mobilního signálu. Hodiny mají v průměru 7,5 metru a jedná se o největší svého druhu v Česku.
Metro se na náměstí objevilo v roce 1980, první cestující sjeli po eskalátorech 19. prosince. Stanice je zahloubená 45 metrů pod povrchem.