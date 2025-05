Lze zřejmě s jistotou konstatovat, že nejbližší okolí, směrem k Florenci, prošlo za posledních třicet let změnami, které nemusely každému sedět. Dostavba dvou velkých mezinárodních hotelů v ulici V Celnici sem doplnila dvě poměrně velké hmoty těchto hotelů, vedle toho dostavba kancelářské budovy v rámci plochy, která dříve patřila k Lidovému domu, také přidala technicistní architekturu vzdálenou okolní zástavbě. Na to nyní navazují nové stavby v ulici Na Florenci, kde už dávněji zmizela stavba Rudého práva a jeho tiskárny.

Návrh z roku 1922

Mohlo to dopadnout podobně i s náměstím Republiky? O charakteru náměstí Republiky se naposledy debatovalo v odborných kruzích na začátku 90. let minulého století. „Kde vlastně náměstí končí?“ ptal se v květnu 1995 Pavel Halík, architekt z tehdejšího Ústavu dějin umění. Zmiňuje se i o ulici V Celnici, o které tu už byla řeč. Není příliš lichotivý. „Jakási neuspořádaná díra, která do náměstí zeje,“ hodnotí Halík. O celém náměstí se zmiňuje jako o prostoru neukončeném, nejasně ohraničeném, „děravém“, bez centrálního prostoru a zřetelných výstupů či vyústění. „Náměstí potřebuje architektonicky dotvořit, dostavět…“ uzavírá svou úvahu architekt Pavel Halík.

Jak si tvůrci takovou přestavbu a dostavbu představovali? Na to si můžete odpovědět nad obrázky návrhů, z nichž některé jsou starší než sto let…