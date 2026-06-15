Vítězný koncept navazuje na původní urbanistickou koncepci architekta Josefa Gočára, zároveň ale reaguje na současné problémy města. Počítá s výrazným navýšením počtu stromů, lepším hospodařením s dešťovou vodou a vytvořením zelených ploch. Právě zeleň má podle autorů pomoci ochladit celé území a zpříjemnit pobyt obyvatelům během horkých letních dnů.
Odpočinek i kulturní akce
„Čecháč by se mohl stát skutečnými zelenými plícemi Vršovic,“ uvedl starosta Prahy 10 Martin Valovič. Zároveň připomněl, že výběr vítězného návrhu ještě neznamená definitivní podobu budoucí rekonstrukce. Nyní začíná další etapa odborné i veřejné diskuze.
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Novinkou má být také nové centrální prostranství u tramvajových zastávek. Návrh zde počítá s vodním prvkem, kavárnou, veřejnými toaletami i zázemím pro správu parku. Ambicí autorů je vytvořit místo, kde se budou lidé přirozeně potkávat a trávit volný čas. Sloužit má nejen k odpočinku, ale také pro kulturní a komunitní akce.
Příští týden na vlastní oči
Do přípravy soutěže se zapojila také veřejnost. Své názory a podněty poskytlo více než 650 obyvatel, jejichž připomínky se promítly do zadání soutěže.
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Všechny soutěžní návrhy si budou moci lidé prohlédnout od 25. června přímo na náměstí Svatopluka Čecha. Následovat budou také veřejná setkání s autory vítězného návrhu, kde se bude o budoucnosti Čecháče dál diskutovat.