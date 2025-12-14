Pražská Národní třída je dlouhá přibližně 660 metrů. Od křižovatky u Národního divadla ke kruhovému objezdu ulic Perlová, Jungmannova a 28. října. Je to rušná tepna hlavního města, jsou místa, kde se musíte v létě prodírat davy Pražanů i turistů.
Jenže právě na této ulici, která bývala místem, kde stávávaly hradby Starého Města, si uvědomíte prázdnotu zaplněného prostoru.
Máte v občance Národní?
Není to místo pro obyvatele. Jsou tu obchody, kavárny, restaurace, galerie, dokonce i divadla (kromě toho Národního). Těch, kteří by mohli říct, že mají v občance jako trvalé bydliště tuhle Národní, je opravdu málo.
Stačí, když v podzimním či zimním šeru korzujete a zvednete pohled do prvních a vyšších pater. Charakteristická zářivková kancelářská světla projasňují zdejší okna. Když večer pokročí, osvětlují Národní třídu už jen výlohy zavřených obchodů a ještě otevřených občerstvoven všeho druhu.
U Lažanských žily celebrity
Například mezi Kavárnou Slavií v Paláci Lažanských (mimochodem, tady bydlel svého času Bedřich Smetana, celá rodina hraběte Lažanského a sem docházel i Karel Čapek coby vychovatel hraběcího synka; dům byl, kromě kavárny dole, domem plně obyvatelným) a Mikulandskou ulicí na obydlený dům nenarazíte. Možná dům na rohu ulice Karolíny Světlé má někde nahoře či do dvora prostory, kde žijí lidé. Ale večery asi tráví potmě a v utajení.
Stačí, když se po celé délce Národní zastavíte u každého vchodu. Tabulky velké i malé se seznamy firem a institucí. Nevěřili byste, kolik je na těch 660 metrech uliční délky zubařů a dalších soukromých ordinací. Jeden dům je dokonce celý poliklinikální. Napadne vás – ale pro koho? Úředníky? Herce? Galeristy? Prodavače? Obchodníky? Číšníky? Ano, je asi prestižní vrtat se v chrupech na takové adrese… Nic proti stomatologům.
Ulice hotelů a apartmánů
Jistě, vedle sáhodlouhých seznamů firem a společností najdete i tabla se zvonky. Podle jmen lze usuzovat, že i tady, na té slavné ulici žijí lidé. Omšelost zvonků a zašlost nápisů vyvolává ale spíš opačný dojem.
Nadto nelze nepřehlédnout, že u leckterého vchodu tu a tam zastaví cizinec s kolečkovým kufrem a vyťukává na číselníku vstupní kód, který jim provozovatel či majitel bydlení poslal přes nějakou aplikaci či v SMS. Na návštěvu asi nejde. Na mapě Národní třídy najdete sedm modrých symbolů lůžek, tedy hostelů a apartmánů. Kolik jich je neoznačených…?
V roce 1991 evidovaly úřady v této městské části přes 42 tisíc místních. Což je přibližně současný počet obyvatel v Prostějově. O deset let později jich bylo už o šest tisíc méně. A tak dále. V roce 2024 napočítala radnice Prahy 1 asi 20 500 voličů, tedy lidí, kteří tady mají právo házet do urny volební lístky. To je přibližně na úrovni současného Vyškova nebo Jindřichova Hradce.
Ještě v roce 2021 to bylo o šest tisíc víc. I když lze předpokládat, že voliči mají rodiny a v nich ještě děti bez volebního práva, o moc víc by ty počty nenarostly.