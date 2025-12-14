Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou realitu o to víc.
Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Národní třída. Kanceláře a sídla firem, kam oko dohlédne.
Národní třída 9. Něco jako Lékařský dům.
Pražská Národní třída je dlouhá přibližně 660 metrů. Od křižovatky u Národního divadla ke kruhovému objezdu ulic Perlová, Jungmannova a 28. října. Je to rušná tepna hlavního města, jsou místa, kde se musíte v létě prodírat davy Pražanů i turistů.

Národní třída. Kanceláře a sídla firem, kam oko dohlédne.

Jenže právě na této ulici, která bývala místem, kde stávávaly hradby Starého Města, si uvědomíte prázdnotu zaplněného prostoru.

Máte v občance Národní?

Není to místo pro obyvatele. Jsou tu obchody, kavárny, restaurace, galerie, dokonce i divadla (kromě toho Národního). Těch, kteří by mohli říct, že mají v občance jako trvalé bydliště tuhle Národní, je opravdu málo.

Stačí, když v podzimním či zimním šeru korzujete a zvednete pohled do prvních a vyšších pater. Charakteristická zářivková kancelářská světla projasňují zdejší okna. Když večer pokročí, osvětlují Národní třídu už jen výlohy zavřených obchodů a ještě otevřených občerstvoven všeho druhu.

Národní 21. Kanceláře od sklepa po půdu.

U Lažanských žily celebrity

Například mezi Kavárnou Slavií v Paláci Lažanských (mimochodem, tady bydlel svého času Bedřich Smetana, celá rodina hraběte Lažanského a sem docházel i Karel Čapek coby vychovatel hraběcího synka; dům byl, kromě kavárny dole, domem plně obyvatelným) a Mikulandskou ulicí na obydlený dům nenarazíte. Možná dům na rohu ulice Karolíny Světlé má někde nahoře či do dvora prostory, kde žijí lidé. Ale večery asi tráví potmě a v utajení.

Drn na Národní. Krásná stavba. Ale ne pro bydlení.

Stačí, když se po celé délce Národní zastavíte u každého vchodu. Tabulky velké i malé se seznamy firem a institucí. Nevěřili byste, kolik je na těch 660 metrech uliční délky zubařů a dalších soukromých ordinací. Jeden dům je dokonce celý poliklinikální. Napadne vás – ale pro koho? Úředníky? Herce? Galeristy? Prodavače? Obchodníky? Číšníky? Ano, je asi prestižní vrtat se v chrupech na takové adrese… Nic proti stomatologům.

Ulice hotelů a apartmánů

Jistě, vedle sáhodlouhých seznamů firem a společností najdete i tabla se zvonky. Podle jmen lze usuzovat, že i tady, na té slavné ulici žijí lidé. Omšelost zvonků a zašlost nápisů vyvolává ale spíš opačný dojem.

Nadto nelze nepřehlédnout, že u leckterého vchodu tu a tam zastaví cizinec s kolečkovým kufrem a vyťukává na číselníku vstupní kód, který jim provozovatel či majitel bydlení poslal přes nějakou aplikaci či v SMS. Na návštěvu asi nejde. Na mapě Národní třídy najdete sedm modrých symbolů lůžek, tedy hostelů a apartmánů. Kolik jich je neoznačených…?

Národní 19.

V roce 1991 evidovaly úřady v této městské části přes 42 tisíc místních. Což je přibližně současný počet obyvatel v Prostějově. O deset let později jich bylo už o šest tisíc méně. A tak dále. V roce 2024 napočítala radnice Prahy 1 asi 20 500 voličů, tedy lidí, kteří tady mají právo házet do urny volební lístky. To je přibližně na úrovni současného Vyškova nebo Jindřichova Hradce.

Národní 21. Dům duchů

Ještě v roce 2021 to bylo o šest tisíc víc. I když lze předpokládat, že voliči mají rodiny a v nich ještě děti bez volebního práva, o moc víc by ty počty nenarostly.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

