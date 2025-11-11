Národní zemědělské muzeum v Praze zve na Letenskou husu, již 17. ročník oblíbené akce, která se koná v sobotu 15. listopadu od 10 do 17 hodin. Návštěvníkům nabídne k ochutnání vybrané husí pokrmy, košt svatomartinských vín a zábavný i vzdělávací program k svatomartinským tradicím pro celou rodinu.
Show se Švestkou
„Novinkou letošní Letenské husy bude svatomartinská kuchařská show s kuchařem Pavlem Švestkou, který na muzejním dvorku předvede přípravu trhané husy v bramborové lokši se zelným pyré a smaženou cibulkou,“ láká na program Josef Praks, ředitel pražské pobočky Národního zemědělského muzea. Ochutnat tento gurmánský zážitek bude moci prvních 50 zájemců.
Milovníci husích specialit se mohou přihlásit na workshop Svatomartinské menu se Starou gardou Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Gastronomické zážitky čekají i na návštěvníky stánků – v nabídce budou husa se zelím a knedlíkem, husí kaldoun, švarky, slané i sladké lokše nebo pomalu pečené, trhané a sušené maso a to nejen husí, dále také grilované klobásy nebo čertík v placce.
Rohlíčky, vdolky, pečené buchty
K svátku svatého Martina patří neodmyslitelně košt svatomartinského vína. V Národním zemědělském muzeu můžete zažít řízenou degustaci s odborným výkladem someliéra. K ochutnání budou svatomartinská vína od renomovaných českých a moravských vinařů. Pochutnat si bude možné také na sladkých dobrotách – na výběr budou tradiční svatomartinské rohlíčky, vdolky, pečené buchty, linecké koláče a další sladkosti ke kávě.
Pro zručné ruce i tvořivé duše jsou připraveny tematické dílny – výroba kuchyňských mašlovaček nebo psaní husím brkem. Dílny jsou vhodné jak pro děti, tak dospělé. Pro radost nebo jako dárek rodině či přátelům si mohou návštěvníci vyrobit malou husu z korku a papíru nebo svoji vlastní vinětu na víno a nalepit si ji na láhev se sušeným hroznovým vínem.
Děti se mohou zúčastnit soutěžní stezky s názvem Dobrodružná cesta na husích křídlech a pro nejmenší bude připraveno čtení pohádky o huse v peřinách. Po celý den bude k poslechu vyhrávat Cimbálová muzika Alexandra Vrábela.