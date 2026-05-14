5 důvodů, proč zažít Navalis 2026: Slavnosti nejsou jen pro věřící, nabídnou i adrenalin. A jsou zdarma

Marek Hýř
  7:00
Když se řekne slavnosti Navalis, leckdo si představí náboženský obřad pro zasvěcené. Jenže tahle květnová událost je mnohem víc. Je to barokní show na vodě, mezinárodní setkání lodníků i silný příběh, který se odehrává přímo v kulisách Prahy. Tady je pět důvodů, proč vyrazit na slavnost, který vyvrcholí v pátek 15. května.
Koncert na pražských slavnostech Navalis | foto: Pražské Benátky

Obsah

1. Karlův most jako jeviště, jaké jinde neuvidíte

Praha má spoustu festivalů. Kolik z nich se ale odehrává přímo na hladině Vltavy pod Karlovým mostem? Právě tady skončil příběh svatého Jana Nepomuckého – a právě sem se v pátek vrací barokní „vodní hudby“, tedy musicae navales, které se tu konaly už od roku 1715.

Mistr světa v canopy pilotingu Marek Rahbani proletí pod obloukem Karlova mostu, ze kterého byl podle tradice shozen do Vltavy sv. Jan Nepomucký. Symbolicky pět osvětlených parašutistů se poté snese na vodní hladinu Vltavy a zahájí tak večerní koncert.

2. Benátky v Praze. A skutečné gondoliérské lodě

Navalis propojují Prahu s Benátkami. Není to náhoda. Svatý Jan Nepomucký je patronem gondoliérů a jeho socha stojí jako jediná na Canal Grande.

Letos do Prahy poprvé připluje zrekonstruovaná historická loď Bissona Bisantina, jejíž tradice sahá až do 12. století. Doplní ji i Bissona Praga Nepomuceno, která reprezentovala Česko na slavné Regatě Storice v Benátkách.

Během Benátského odpoledne se mohou Pražané i návštěvníci svézt zdarma na historických lodích. To už není jen podívaná, ale skutečný zážitek.

3. Hudba vznikla přímo pro tuto noc

Držitel Českého lva, skladatel a dirigent Kryštof Marek, uvede premiéru své symfonie Světci Pražského hradu. Pět vět věnovaných českým patronům – od sv. Víta po sv. Jana Nepomuckého – zazní přímo na hladině Vltavy.

Navalis tak nejsou jen rekonstrukcí minulosti. Každý rok vznikají nová díla, která na tradici navazují. Baroko tu žije, není to muzeum pod širým nebem.

4. Procesí, koně a regata olympioniků

Páteční slavnostní procesí vede z katedrály sv. Víta přes Královskou cestu až na Karlův most. Uvidíte Banderium z Kunovic, historický arcibiskupský kočár se čtyřspřežím kladrubských hřebců i žehnání jezdcům.

A pak přijde sportovní moment: regata o pohár sv. Jana Nepomuckého. Závodů, který odstartuje v 19.45, se zúčastní vítězné posádky bývalých českých reprezentantů České republiky z OH v Soulu a Atlantě v čele s Václavem Chalupou a Radkem Šťovíčkem.

5. Tradice starší než tři století

První vodní slavnosti na Vltavě se konaly už v roce 1715. Současná podoba byla obnovena v roce 2009 a postupně si získává místo mezi výraznými pražskými událostmi roku.

Navalis nejsou jen církevní slavností. Jsou připomínkou toho, že Praha byla a je evropským městem s hlubokými kořeny – propojeným s Itálií, Chorvatskem i dalšími zeměmi.

Co jsou vlastně Navalis?

  • Konají se každoročně v květnu u Karlova mostu.
  • Připomínají památku sv. Jana Nepomuckého, jednoho z nejznámějších českých světců.
  • Navazují na barokní vodní slavnosti z 18. století.
  • Součástí je procesí, mše, regata, historické lodě i večerní koncert na hladině Vltavy.
  • Do Prahy přijíždějí benátští gondoliéři a další zahraniční hosté.

Jednoduše řečeno: je to jeden z mála momentů v roce, kdy se centrum Prahy promění v barokní divadlo pod širým nebem. Vstupenkou je jen vaše zvědavost.

Program slavností Navalis 2026

Středa 13. května
9:00 Skládání lodí z Benátek a Chorvatska na náplavce u Hergetovy cihelny

Čtvrtek 14. května
14:00 – 17:00 Benátsko – Neretvanské odpoledne na náplavce u Hergetovy cihelny

Pátek 15. května
14:30 Slavnostní zdobení koní (Hradčanské náměstí)
16:30 Žehnání jezdcům, koním a poutníkům (Hradčanské náměstí)
17:30 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
19:00 Svatojánské procesí na Karlův most
19:45 Regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců (Karlův most)
20:00 Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí
20:30 Barokní koncert na hladině vodní provedený Hudbou hradní stráže (pod Karlovým mostem)

Sobota 16. května
18:00 Mše svatá, slavnostní nešpory a procesí na Karlův most (kostel sv. Tomáše na Malé Straně)

Navalis 2026


