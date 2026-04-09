V čem je letos festival jiný než v minulých ročnících?
Snažíme se budovat jméno každodenní prací, postupně. Tentokrát přinášíme například unikátní prezentace francouzského a chorvatského pivovarnictví.
Letos dorazí pivovary také z „pivně exotických“ zemí. Co konkrétně si pod tím mají návštěvníci představit?
Jde zejména o čtveřici francouzských pivovarů z jihu této země. Překvapivý je už fakt, že z této přímořské oblasti pocházejí pivovary, které se ve Francii řadí mezi nejužší špičku.
Důraz dáváte na osobní setkání se sládky a majiteli pivovarů. Proč?
Craftové pivo je o jiném přístupu, než jsou výrobky velkých továrních pivovarů. Ty jsou plné automatizace, což vede nevyhnutelně k určité unifikaci chutí. Rukodělná piva vznikají v malých várkách a otiskuje se v nich osobnost jejich tvůrců. Citoval bych pivovar Fauve, kde profesi sládka srovnávají s malířem. Také vytváří obrazy, jen ne z barev, ale pomocí chutí.
Prague Beer Fest láká i rodiny s dětmi. Jak se snažíte vybalancovat atmosféru pivní akce s tím, aby byla přístupná širšímu publiku?
Ke stánkům pivovarů je nutné zakoupit vstupenku. Pokud si ale chtějí festival užít i členové rodiny, kteří pivo nepijí, mohou trávit čas ve street food zóně, která halu obklopuje a kam je vstup volný. Děti si mohou užít například sladké curros nebo hranolky či domácí limonádu.
Součástí programu jsou i degustace. Na co byste letos návštěvníky nalákal?
Degustace vede odborník Lukáš Provazník. Jeho znalosti jsou zárukou, že kterýkoli z workshopů nebo degustací bude v nejvyšší kvalitě.
Craftové pivo je populární, ale zároveň čelí rostoucí konkurenci a cenovým tlakům. Jak tuto situaci vnímáte z pohledu organizátora?
Craftová piva nejsou levná, za to poskytují unikátní konzumentský zážitek. Je to otázka volby každého z nás.
