Pražský Dopravní podnik informuje cestující, že z důvodu nezbytných oprav trati dojde o víkendu k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku mezi stanicemi Chodov a Nádraží Holešovice. Výluka bude platit obousměrně. „Připomínáme, že o nadcházejícím víkendu v sobotu 9. srpna a v neděli 10. srpna prodloužíme stávající výluku metra z Chodova až do stanice Nádraží Holešovice. Důvodem je, že k modernizaci zabezpečovacích zařízení, na kterých již v tomto týdnu pracujeme, se v koordinaci přidá také další etapa instalace nových předepjatých nosníků do stropní konstrukce nad stanicí metra Florenc C,“ informoval DPP na svém Facebooku.
Posílená náhradní doprava
Během výluky bude na postiženém úseku zavedena náhradní autobusová doprava označená jako linka XC, která pojede v trase Chodov – Nádraží Holešovice a zastaví na všech důležitých stanicích mezi těmito dvěma body. Cestující se tak mohou spolehnout na náhradní spojení, které zajistí kontinuitu dopravy a umožní pohodlný přesun mezi centrem města a Jižním Městem.
Součástí dopravních úprav jsou také změny v trasách tramvajových a autobusových linek v okolí výluky. Například tramvajová linka číslo 23 bude v úseku odkloněna a zkrácena, některé autobusové linky budou prodlouženy až do Hlavního nádraží a další budou posíleny či vedeny po alternativních trasách, aby byl zajištěn dostatečný kapacitní výkon v postižené oblasti.
Informace budou zajištěny
Pro usnadnění orientace budou cestujícím k dispozici informační materiály včetně letáků, hlášení ve stanicích a ve vozech, velkoformátových tabulí na frekventovaných místech a také informační pracovníci v reflexních vestách přímo v terénu. Bezbariérový přístup do oblasti stanice Florenc bude během výluky zajištěn díky posíleným tramvajovým linkám číslo 36 a 12.
Dopravní podnik doporučuje cestujícím plánovat své cesty s předstihem a sledovat aktuální informace na webu www.dpp.cz, sociálních sítích Dopravního podniku, případně se obrátit na telefonickou infolinku na čísle 296 19 18 17, která je k dispozici denně od 7 do 21 hodin.