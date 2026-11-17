Praha nabízí řadu dalších míst, která mají s listopadovými událostmi přímou historickou souvislost. Některá jsou dokonce pro připomínku 17. listopadu stejně důležitá jako samotná Národní třída. Deník Metro vybral pět míst, kam můžete přijít zapálit svíčku, položit květinu a na chvíli se zastavit. Bez nutnosti prodírat se tisíci lidí.
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Proč vlastně slavíme 17. listopad?
Sedmnáctý listopad má v českých dějinách dva zásadní příběhy.
V roce 1939 nacisté brutálně zasáhli proti českým studentům. Všechno předcházelo demonstraci 28. října, při níž byl postřelen student medicíny Jan Opletal. Na následky zranění zemřel 11. listopadu. Jeho pohřeb 15. listopadu se proměnil v protinacistickou demonstraci.
Nacisté odpověděli terorem. V noci ze 16. na 17. listopadu uzavřeli české vysoké školy, devět studentských představitelů popravili a více než tisíc studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen. Právě na památku těchto událostí se 17. listopad stal Mezinárodním dnem studentstva.
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O padesát let později, 17. listopadu 1989, vyšel studentský průvod z Albertova. Původně pietní vzpomínka na události roku 1939 skončila policejním zásahem na Národní třídě. Ten vyvolal vlnu odporu, která odstartovala sametovou revoluci a vedla k pádu komunistického režimu.
Proto dnes vzpomínáme na oba listopady. Na studenty, kteří se postavili nacistické moci, i na ty, kteří v roce 1989 vykročili za svobodou.
Pět míst, kde si připomenout 17. listopad bez davů
1. Hlávkova kolej: tam, kde bydlel Jan Opletal (Jenštejnská 1, Praha 2)
Právě tady bydlel student medicíny Jan Opletal, jedna z nejvýraznějších postav událostí roku 1939. Jeho příběh připomíná pamětní deska na budově koleje. Každoročně se zde koná pietní vzpomínka na zavražděné studenty a nacistické represe. Ideální místo pro svíčku, pokud chcete vzpomenout především na studenty roku 1939. Dopoledne se tu ovšem koná oficiální pietní akt, takže úplně bez lidí být nemusí.
2. Žitná ulice: místo, kde začal příběh Jana Opletala (Žitná ulice, Praha 2)
Památník Jana Opletala a Václava Sedláčka připomíná protinacistickou demonstraci 28. října 1939. Právě při ní byli oba mladí muži postřeleni. Opletal později svým zraněním podlehl. Je to nenápadné pietní místo uprostřed běžné městské ulice. Bez velkého pódia, koncertů a festivalového ruchu. Dobrá volba pro ty, kteří chtějí vzpomínat spíš v tichu.
3. Albertov: odkud vyšel průvod, který změnil dějiny (Studničkova ulice, Praha 2)
Tady se 17. listopadu 1989 sešli studenti a vyrazili na vzpomínkový pochod k uctění památky Jana Opletala. Jejich cesta vedla přes Vyšehrad až na Národní třídu. Pamětní deska připomíná místo, odkud průvod vyšel. Pokud chcete položit svíčku přímo tam, kde se začala psát historie sametové revoluce, je Albertov správná adresa. Pozor, letos tu probíhá celodenní akce Svobodný listopad, takže ani tady nemusí být úplně klidno.
4. Ruzyňská kasárna: místo posledních okamžiků devíti studentů (Jízdárna ruzyňských kasáren, Praha 6)
Tohle je jedno z nejtragičtějších míst spojených se 17. listopadem 1939. Právě zde nacisté 17. listopadu popravili devět studentských představitelů. Není to turistická atrakce ani místo velkých oslav. Je to především připomínka toho, jak krutě může dopadnout odpor proti diktatuře. Pokud sem chcete vyrazit, ověřte si předem možnost vstupu do areálu a případný pietní program.
5. Letná – bývalá studentská Kolonka (Oblast tramvajové smyčky Špejchar, Praha 7)
Méně známé místo, které stojí za objevení. Památník připomíná někdejší studentskou kolonii Kolonka, která byla centrem studentského života. Nacisté ji po událostech 17. listopadu 1939 zabrali a studentský život násilně přerušili. Pamětní místo připomíná také historický odkaz studentského odporu. Je to nenápadná zastávka na Letné, kde se dá vzpomínat bez atmosféry velké veřejné akce.
Malý tip na závěr
Pokud se chcete vyhnout největším davům, zkuste Žitnou ulici nebo Letnou. U Hlávkovy koleje a na Albertově počítejte s oficiálními pietními akcemi. U žádného místa ale nelze zaručit, že tam nepotkáte další návštěvníky. Ať už zapálíte svíčku kdekoli, nemusí to být ulice plná lidí, aby měla vaše vzpomínka smysl.