Batalión bývala krčma s bezpečně nejhorší pověstí. Tady jste se ocitli na úplném dně dna. Rovnat se jí mohla snad jen Jedová chýše u Apolináře. Byla v přízemí domu číslo popisné 15 na rohu ulic U Radnice a Platnéřská.
Šlo o temnou polosklepní místnost, kde se scházela pražská galerka a spodina.
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Přímo v dřevěných deskách stolů byly vydlabané důlky, do kterých se velkou naběračkou nalévala polévka zcela specifické bataliónské chuti. Toto prazvláštní nádobí se pak vyplachovalo proudem vody z hadice, aby bylo připraveno pro dalšího strávníka. Soudím, že kdyby dnes navštívil tento podnik inspektor hygienické služby, ani by nenadával, ale utíkal s křikem a pláčem pryč. A osazenstvo by na něj ještě na cestu volalo: Už se nevracej! Hospodě vévodil rozhodný nápis: Dnes za peníze, zítra zadarmo. Tímto nápisem se dávalo jasně najevo, že na sekeru se v krčmě nenalévá.
Opilec Uher
Bataliónským heslem Pryč a pryč je všechno, pryč je má naděje se zřejmě řídil místní nejslavnější opilec František Uher, který proslul obzvláště nezřízeným způsobem života.
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Ze skvělé kariéry prominentního pražského právníka, varhaníka a poslance zemského sněmu ho alkohol pomalu, ale jistě svedl na samo společenské dno mezi podvodníky, pasáky, lehké děvy, kapsáře, tuláky a podobnou chásku do podivného tajného spolku, který si tehdy říkal Batalión.
Nepilo se tam ani tolik pivo a víno. Štamgasti se věnovali spíše kořalkám a likérům podezřelého původu i chuti.
Persiko i Čert
V bataliónském nápojovém lístku stálo: Žitný destilát Alaš, tedy kmínový likér s přísadou hořkých mandlí, kořene anděliky, anýzu a pomerančové kůry; kmínka, tedy líh, cukr a kmín; bílá, kterou dnes známe jako Zubrovku, což je aromatická vodka ovoněná stéblem tomkovice vonné; Persiko, tedy český hořkosladký mandlový likér; Čert z višňové šťávy, tuzemáku, lihu, cukru, ovocného destilátu, vanilky a karamelu; Jakamarus, dietetická bylinná tinktura amara sacharatu a samozřejmě Vanilková, což je směs lihu, cukru a macerátu vanilkového lusku. No tak na zdraví…
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V roce 1929 byl činžovní dům, ve kterém byl Batalión, i s okolními domy zbořen, což byl i konec vykřičeného pajzlu.
Autor seriálu Tajemství Prahy čerpá ze své nové knihy Moje tajemství Prahy.
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