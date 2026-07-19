Přesto nabádám každého, koho táhne jenom zvědavost, aby nepřešel žádný domovní vchod do dvora, je-li tento otevřený, bez lhostejnosti. I kdybyste se měli zdržet pouhou minutu, poznávání toho, co je ve vnitroblocích, váš život obohatí.
Když tady nevyvádíte hlouposti a alotria, určitě vás žádný domácí na ulici nevyžene. Mám zkušenosti, že když mu to naopak pochválíte a ještě se vyptáváte na podrobnosti o domě, dostane se vám vlídného přijetí a zajímavých informací.
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Kapitánské můstky podruhé. Přistávací plocha, hangár pro Zeppelin i terasa na garáži
Návrat do minulých staletí
Někdy můžeme za otevřený dvůr děkovat zapomnětlivosti nájemníka, jindy skutečnosti, že uvnitř najdete nejrůznější dílny, obchody, případně kadeřnictví nebo fitka. Což znamená, že takové dvory jsou otevírány jen přes den, večer a v noci už zase „zavírají krám“.
Kouzlo mnohých dvorů a vnitrobloků spočívá i v tom, že i po opravách a úpravách zůstává zachovaný dávný ráz místa. Že se neocitnete v 21. století, ale třeba v tom devatenáctém, případně v první polovině století dvacátého. Můžete se dostat i dál, záleží, ve které části Prahy dvůr je.
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Kradou si architekti nápady? Co mají společného budovy na Zlíchově a Pankráci s Tančícím domem?
Nerudovskou atmosféru si domyslete
Schází ona zanedbanost, jakou se vyznačovaly dvory ještě v 80. letech 20. století, dobovka by se tu dala točit až po úpravách. Ale k nuznosti a ošklivosti mívají takové dvory hodně daleko. Přiznávám, jen ty posedávající místní drbny scházejí, aby atmosféra nerudovských dvorků byla úplná…
Tentokrát mě do jednoho takového dvora přivedla otevřená zdobená vrata v Mikulandské ulici. Strávil jsem tam dvě, možná tři minuty. Cvak, cvak, cvak, paměť v mobilu se zaplnila dalšími snímky podobných prostor. A zaplnila se tak i moje mapa nenavštívených dvorů a dvorků.