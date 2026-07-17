Humor i v kritických situacích je pro Čechy téměř národní vlastností. S takovou odezvou se setkala dopravní nehoda poslance Filipa Turka. Ten se 13. července 2026 krátce po poledni poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova v Praze střetl s nemocničním autem.
Auto Škoda Fabia, které pro Nemocnici Na Homolce zajišťuje převozy krve, skončilo po nárazu s Mercedesem třídy G Filipa Turka převrácené na střeše. Předtím jelo podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se zapnutým výstražným znamením.
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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Bezpečně přes křižovatku
„Dostaň černý Mercedes bezpečně přes křižovatku. Sleduj světla, předvídej provoz a uvolni cestu majákům,“ zní úvodní pravidla ke hře Křižovatka 63 s podtitulem Pražská dopravní výzva. Její tvůrce vystupuje na síti X pod přezdívkou ASO_Cialni.
Hru si zahrajete zdarma přímo v internetovém prohlížeči. Vaší postavou je černé auto s logem Mercedes, ze kterého čouhá vystrčená pravice. Pohybujete se šipkami a hrajete tak dlouho, dokud se nesrazíte s jiným autem.
Nehodu vyšetřuje policie
Okolnosti dopravní nehody v současnosti vyšetřuje policie. K situaci se vyjádřil také ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka, který nadále stojí za Filipem Turkem. „Pokud by zítra spadl meteorit, bylo by to celé jedno,“ uvedl Macinka v komentáři k nehodě na sociálních sítích.